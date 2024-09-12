Что известно о плане победы Зеленского и может ли война с РФ закончиться уже осенью

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План победы готов. Почему его сначала представят Байдену

На пресс-конференции 27 августа Зеленский сказал, что план победы готов. Но сразу уточнил, что представит его президенту США Джо Байдену. "От него зависит успешность плана - дадут нам то, что в этом плане, или не дадут, будем ли мы свободны в использовании того, что там будет в этом плане", - объяснил он.

Также план покажут кандидатам Камале Харрис и Дональду Трампу. Ожидается, что встречи пройдут в рамках поездки Зеленского на Генеральную ассамблею ООН в Нью-Йорке, очередная сессия которой началась на днях. Ее центральным событием станут дебаты на Неделе высокого уровня с 24 сентября.

Главный момент - заставить Россию завершить войну на справедливых для Украины условиях. Детали недоступны для широкой общественности. Хотя частично план уже обсуждался с американскими конгрессменами на форуме в Италии.

Тема особо актуальна для заокеанских партнеров. Еще весной, когда принимался закон о многомиллиардной помощи, Байдена обязали подать стратегию победы Украины. В начале недели стало известно, что Белый дом направил секретный доклад Конгрессу.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко уверен, что план связан с 10 пунктами "формулами мира", которые неоднократно демонстрировались ранее. Причем формула более широкая, поскольку в ее рамках учитываются интересы как самой Украины, так и за ее пределами.

Что касается плана победы, то сперва нужно выяснить, насколько он реализуем.

"Украина может отработать пункты, разложить по полочкам. Но в большинстве случаев каждый из них так или иначе будет завязан на помощи США. Поэтому такие консультации нужны", - объясняет эксперт.

По его словам, если он содержит силовое воздействие на Россию, то следует определить, поддержат ли это союзники. То же самое касается возможных мирных переговоров, шагов в дипломатическом, финансовых секторах либо же каких-то контрнаступательных действий на фронте. "Поэтому, действительно, надо непосредственно Джо Байдену продемонстрировать этот план", - добавил Коваленко в беседе с РБК-Украина.

"4+1". Что известно о плане победы и его пунктах

По словам Зеленского, план победы не учитывает желание или нежелание России завершить войну. "От них не зависит этот план. И в этом есть выбор наших партнеров. Или они соглашаются, чтобы Украина победила, или они не готовы к нашей победе, а только к сдерживанию Путина", - сказал он.

Свою инициативу президент условно называет планом "4+1". Он содержит четыре базовых пункта и один дополнительный (на послевоенный период).

Один из них должен определить стратегическое место Украины в структуре мировой безопасности. Второй - является пакетом принуждения России к завершению войны путем переговоров; третий пункт - экономический.

Важный элемент - военная операция в Курской области, и, как заявил Зеленский, на данном направлении "уже что-то сделано". Собственно, представить план победы он хочет именно по факту успехов на российской территории.

Какую роль здесь играет Курская операция? Она выступает как фактор давления, объясняет Коваленко.

"Перебрасывают россияне туда войска? Да, и много. То есть это их ослабление в зоне боевых действий в Украине. Это и репутационный удар. Сейчас они вынуждены перераспределять ресурсы на Курскую область. Не пытаться захватить больше в Украине, а начинать освобождать свои территории", - отметил он.

Курская операция важна и с той точки зрения, что оказывает влияние на позиции России, которые не отличаются стабильностью. К тому же она показала, что в перспективе могут быть и другие. "Что если будет Брянская операция? Белгородская? Или что-нибудь поинтереснее? Все может произойти неожиданно", - подчеркнул эксперт.

То, что противник перешел в контрнаступление, по его мнению, не противоречит логике плана. Рано или поздно войска РФ все равно бы это сделали, поэтому украинская сторона готовилась морально и физически. В принципе сегодня это подтвердил и президент Зеленский. "Россияне начали контрнаступательные действия. Все идет, но идет по нашему, украинскому плану", - заявил он на пресс-конференции с литовским коллегой Гитанасом Науседой.

Реально ли завершить войну с РФ уже осенью

Неделей ранее на встрече в формате "Рамштайн" президент призвал союзников сделать все, чтобы агрессия России прекратилась в ближайшие месяцы.

"Давайте сделаем так, чтобы эта осень стала временем, когда закончится российская агрессия. Таким способом, который восстановит надежный международный порядок безопасности", - отметил он.

Затем испанское государственное агентство EFE вышло с публикацией о том, что план победы Зеленского должен заставить РФ прекратить войну этой осенью. Журналисты также указывают на подготовку второго Саммита мира, который должен пройти до конца года. И в отличие от первого, на него должны пригласить российских представителей.

"Из заявлений Зеленского и других украинских представителей становится ясно, что цель этой второй встречи состоит в том, чтобы как можно больше стран оказывали давление на Россию, чтобы она приняла мир на условиях, предложенных Киевом", - пишет EFE.

Как объясняет советник главы ОП Михаил Подоляк, президент говорит о четком понимании, что нужно делать. Например, что касается военного принуждения - переносить войну на территорию России и масштабировать. Для этого требуется математически рассчитанное количество соответствующих инструментов.

В экономической составляющей речь о том, что ежегодно РФ тратит на войну 200-300 млрд долларов. Нужно лишить ее этих ресурсов, Москва должна терять в экономике, а не активно продавать газ, нефть и строить атомные станции за рубежом. То же касается и дипломатического компонента. К примеру, если Китай заинтересован в доступе к мировым рынкам, то его следует убедить в том, что доступ равен ответственности перед международным правом. И если он хочет сохранить его, то должен давить на Россию.

"Есть инструменты, которые, на мой взгляд, приведут к следующим вещам. Первое - у России станет меньше возможностей финансировать войну… Сегодня она считает, что ведет максимально затратную войну, но может "досидеть"... до начала какого-то фиктивного переговорного процесса. Который будет означать, что… "мы (имеются в виду россияне, - ред.) будем долго подписывать какие-то соглашения, в это время будем готовить третий этап войны", - рассказал Подоляк в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина.

На вопрос о том, реально ли достичь всего этого еще осенью, он предложил исходить из позиции, что Россию нужно додавливать.

Александр Коваленко отмечает, что с одной стороны Россия уже истощена и не может воевать на уровне 2022-2023 годов, но с другой - уверена, что удержит территории и сможет захватить еще. Поэтому в любом случае не будет останавливаться только на условиях Зеленского.

Но ее можно заставить капитулировать, считает эксперт. "Для этого должно что-то произойти и это не дипломатический путь. Возможно, открытие нового фронта при условии, что союзники вступятся за Украину. Но это нереальный план", - отметил он.

Что касается возможности остановить агрессию осенью, то в течение двух с половиной месяцев нужно нанести такое поражение России, от которого она не сможет оправиться. Но вряд ли что-то похожее получится сделать в зоне боевых действий.

"Это мог быть бы прорыв на Крым с окружением большого количества войск на левобережной части Херсонской области, уничтожение логистики и изоляция полуострова. Что стало бы настоящим стрессом для РФ. Варианты могут быть разные, но очень трудно сказать, какой могут использовать", - считает Коваленко.

Вопрос в том, способна Украина на такие шаги в ближайшие недели. А с учетом "генетического упрямства" россиян, скорее всего, даже когда если появится понимание тотального поражения, они продолжат стоять на своем. И с этой точки зрения план победы с привязкой к осени вызывает как минимум скепсис.

При подготовке текста использовались заявления президента Владимира Зеленского, публикация испанского агентства EFE, комментарии военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко и советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.