Що відомо про Північнокримський канал і чому він важливий

Головне: Північнокримський канал до 2014 року забезпечував до 85% потреб Криму у прісній воді.

Після підриву Каховської ГЕС у 2023 році подача дніпровської води каналом припинилася.

Канал має важливе значення для логістики російських військ.

18 та 19 червня Сили оборони завдали ударів по залізничних мостах у районах Роздольного та Владиславівки.

23 червня ССО заявили про повне знищення мосту через Північнокримський канал біля Роздольного.

Що відомо про Північнокримський канал

Це одна з найбільших гідротехнічних споруд, побудованих за часів СРСР. Північнокримський канал бере початок від Каховського водосховища на Дніпрі та проходить через Херсонську область до окупованого Криму.

До 2014 року канал забезпечував до 85% потреб Кримського півострова у прісній воді. Вона використовувалася як для зрошення сільськогосподарських угідь, так і для водопостачання Сімферополя, Севастополя, Феодосії, Судака та Керченського півострова.

Після окупації Криму Україна перекрила подачу води. Росія відновила її після захоплення Каховської ГЕС у лютому 2022 року.

Однак після руйнування греблі Каховського водосховища влітку 2023 року подача дніпровської води каналом знову припинилася.

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Чому канал важливий

Окрім водопостачання, район Північнокримського каналу має важливе військове логістичне значення.

Вздовж нього проходять автомобільні та залізничні переправи, які використовуються для постачання російських військ у Криму та на південному фронті.

Фото: Північнокримський канал на мапі (wikipedia.org)

Через них окупанти перекидають техніку, боєприпаси, паливо та особовий склад.

Північнокримський канал простягується на понад 400 км і має понад 10 залізничних та близько 100 автомобільних мостів і переправ, частина яких використовується військами РФ для постачання угруповання в окупованому Криму.

Серія ударів по мостах

У червні 2026 року Сили оборони України почали завдавати ударів по транспортній інфраструктурі навколо каналу.

Спочатку були атаковані кілька автомобільних мостів, а 18 та 19 червня, Сили оборони України завдали ударів по залізничних мостах у районах Роздольного та Владиславівки. Ці об'єкти використовувалися окупантами для військової логістики на півострові. Але на цьому удари не закінчилися.





Фото: знищений залізничний міст через Північнокримський канал знаходиться поблизу села Роздольне (скриншот)

Вже у вівторок, 23 червня у Силах спеціальних операцій України заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал. У ССО коротко прокоментували це словами: "Перший пішов".

Фото: ССО повідомили про повне знищення залізничного мосту через Північнокримський канал в окупованому Криму (скриншот з соцмережі Threads)

Пізніше бійці опублікували кадри ударів по мосту, зокрема по його перегону та ремонтному потягу.

ССО наголошують, що залізничний міст поблизу Роздольного був частиною транспортного коридору для переміщення вантажів, ресурсів і військово-матеріальних засобів у двох ключових напрямках:

з території РФ через Крим - для забезпечення угруповання військ на південному напрямку;

- для забезпечення угруповання військ на південному напрямку; усередині півострова - для підтримання функціонування кримської військової інфраструктури.

"Дрони ССО у ніч проти 22 червня влучними ударами знищили міст: зруйноване як залізничне полотно, так і відбувся обвал одного з прогонів", - йдеться в повідомленні Сил спеціальних операцій.

Фото: знищений залізничний міст біля Роздольного (Крим), Північнокримський канал (скриншот)

Водночас підпільники руху опору ССО повідомили про прибуття спеціальної ремонтної залізничної техніки до об'єкта. Була розпочата друга фаза місії. У ніч проти 23 червня дрони ССО уразили як ремонтну техніку, так і повторно залишки моста.