Що відбувалося на фронті сьогодні: найгарячіші напрямки та втрати ворога

За даними Генштабу, від початку доби противник завдав 3 ракетних та 75 авіаційних ударів, застосував 10 ракет і скинув 92 КАБи, здійснив 1264 удари дронами-камікадзе та 3620 обстрілів позицій українських військ.

На Харківському напрямку наші війська відбили дві атаки ворога в районах Вовчанська та Дворічної.

Противник здійснив десять атак на наші укріплення на Куп’янському напрямку в районах населених пунктів Степова Новоселівка та Зелений Гай. Триває бій.

На Лиманському напрямку російські війська 19 разів штурмували позиції українських захисників у бік населених пунктів Греківка, Надія, Карпівка, Торське, Ямполівка та Зелена Долина. На даний час бої тривають у п’яти локаціях.

На Сіверському напрямку українські воїни сьогодні відбили десять спроб наступу на наші позиції. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у бік Григорівки та поблизу Верхньокам’янського. До цього часу одне боєзіткнення залишається незавершеним.

На Краматорському напрямку Сили оборони зупинили три ворожі атаки в бік Білої Гори.

На Торецькому напрямку окупанти сьогодні 11 разів штурмували позиції наших захисників у районах населених пунктів Диліївка, Торецьк, Леонідівка та Яблунівка. Сили оборони стримують натиск противника, відбивши дев’ять штурмів, два боєзіткнення досі тривають.

На Покровському напрямку ворог здійснив 36 штурмів. Найбільша активність спостерігається в районах населених пунктів Полтавка, Миролюбівка, Мирне, Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Горіхове, Котлярівка, Богданівка та Костянтинопіль. Тривають п’ять боєзіткнень.

За попередніми підрахунками, на цьому напрямку наші воїни ліквідували 138 та поранили 107 окупантів, знищили два танки, бойову броньовану машину, шість автомобілів, мотоцикл, міномет, чотири БпЛА, засіб РЕБ та антену управління БПЛА, а також пошкодили автомобіль загарбників.

На Новопавлівському напрямку ворог 30 разів намагався прорватися поблизу населених пунктів Багатир, Костянтинопіль, Одрадне, Комар, Веселе, Новосілка, Вільне Поле та Бурлацьке. Бої продовжуються в п’яти локаціях.

На Гуляйпільському напрямку, в районі Малинівки, українські захисники зупинили три атаки загарбників, ще дві атаки противника тривають до цього часу.

На Оріхівському напрямку сьогодні ворог проводив п’ять атак в районі Степового та в бік Новоданилівки і Новоандріївки. Успіху не мав.

На Придніпровському напрямку ворог провів три марні атаки на позиції наших захисників.

На Курському напрямку з початку доби Сили оборони відбивали 21 ворожу атаку, дотепер тривають вісім боєзіткнень.