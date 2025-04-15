Що відбувалося на фронті сьогодні: ключові напрямки та втрати окупантів

Сьогодні російські загарбники завдали по позиціях українських військ та населених пунктах 76 авіаційних ударів, скинувши при цьому 119 керованих авіаційних бомб. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1234 дронів-камікадзе та здійснили майже п’ять тисяч обстрілів.

Найгарячіші напрямки

На Покровському напрямку від початку цієї доби противник намагався просуватись вперед у районах населених пунктів Суха Балка, Зелене Поле, Єлизаветівка, Лисівка, Удачне, Троїцьке, Водяне Друге, Богданівка, Андріївка та в напрямку Старої Миколаївки. Українські захисники зупинили 16 штурмових дій противника, ще шість боєзіткнень тривають.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 200 окупантів, з них 99 - безповоротно. Також знищено 9 одиниць автомобільної техніки, три мотозасоби, 15 БпЛА, дев’ять пунктів управління БпЛА, станцію РЕБ та станцію супутникового зв’язку. До того ж пошкоджено чотири автомобілі, три мотоцикли, одну самохідну артилерійську установку росіян.

Шістнадцять разів росіяни штурмували позиції українських підрозділів на Торецькому напрямку в районах населених пунктів Дачне, Диліївка, Торецьк та Курдюмівка. Усі ворожі атаки успішно відбиті нашими оборонцями.

На Лиманському напрямку російські загарбники 14 разів атакували позиції Сил оборони поблизу Новомихайлівки, Твердохлібового, Надії та в напрямку Нового, Зеленої Долини і Григорівки. Два боєзіткнення тривають дотепер.

Ситуація на інших напрямках

На Новопавлівському напрямку ворог 11 разів намагався прорвати оборону українських захисників у районах населених пунктів Костянтинопіль, Привільне, Розлив, Вільне Поле та в напрямку Одрадного. Досі триває одне боєзіткнення.

На Курському напрямку з початку доби відбулося 11 боїв, один з яких триває дотепер. Крім того, ворог завдав 32 авіаційних ударів, скинувши 56 керованих бомб, та здійснив 358 артилерійських обстрілів.

На Куп’янському напрямку агресор намагався йти вперед в напрямку Нової Кругляківки і Загризового, де українські захисники зупинили три атаки ворога.

На Сіверському напрямку українські захисники відбили три атаки окупаційних військ поблизу Верхньокам’янського та Білогорівки, ще два боєзіткнення досі тривають.

На Краматорському напрямку ворог тричі атакував позиції українських захисників поблизу населених пунктів Часів Яр, Предтечине та Ступочки.

На Гуляйпільському напрямку противник завдав авіаційних ударів некерованими авіаракетами по Гуляйполю та Малинівці.

На Оріхівському напрямку українські оборонці відбили один ворожий штурм в районі Кам’янського. Ворог завдав авіаудару по Новоданилівці.

На Придніпровському напрямку українські оборонці зупинили одну спробу противника наблизитись до своїх позицій.

На Харківському та Гуляйпільському напрямках ворог наступальних дій не проводив.