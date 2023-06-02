Що відбувається на ЗАЕС: деталі від голови ОВА

"Там (на ЗАЕС, -ред.) перебувають представники МАГАТЕ. Знаю, що росіяни використовують територію ЗАЕС як майданчик, з якого наносять удари й по Енергодару, і по території, що контролюється зараз Україною. Також нам відомо про те, що там є скупчення техніки та озброєння", - розповів Малашко.

Водночас голова ОВА відзначив, що ворог не проводив евакуацію персоналу. Останні продовжують роботу в штатному режимі.

Провокація на ЗАЕС

Варто відзначити, що, за словами представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова, російські окупанти готують провокацію на ЗАЕС. Для цього росіяни можуть здійснити імітацію удару по об'єктах станції. Після ударів й аварійного витоку радіоактивних речовин, ворог, у звичній для нього манері, може спробувати звинуватити в цьому Україну.

"Я не можу про це нічого сказати, бо це, ймовірно, якась оперативна інформація, яку вони отримали від своїх джерел. З того, що я бачу на сьогодні - рівень радіації в нормі як на самій станції, так і загалом на території області", - відповів Малашко на інформацію від ГУР.

Наразі в Запорізькій області, як розповів голова ОВА, відпрацьовуються всі необхідні плани й протоколи на випадок вищезгаданої провокації.

"Це без прив'язки до того, коли це трапиться. Крім того, наприкінці цього - на початку наступного тижня ми будемо проводити планові навчання разом з ДСНС саме з цих питань", - додав Малашко.