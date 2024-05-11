Що відбувається на півдні на фоні наступу РФ у Харківській області

Наступ РФ у Харківській області не став тригером для активізації окупанів на південному фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар начальника Обʼєднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Дмитра Плетенчука в ефірі телемарафону.

"Змін в стані, положенні та характері дій ворога не виявлено, точніше вони відсутні. Так само як відсутні ознаки створення наступальних угрупувань. Якщо там це було очікувано (в Харківській області, - ред), то на півдні таких ознак немає", - розповів він.

Загалом, за даними спікера, вй операційній зоні ОК "Південь" було 14 штурмів, здебільшого у Запорізькій області - Роботине та Старомайорське, які тривають і зранку, 11 травня.

"Також ворог здійснював спроби штурмів у Херсонській області, в районі Кринок. Але ситуація залишається стабільною. Вчора був перший день, коли не було зафіксовано бойових зіткнень в районі острова Нестрига", - зазначив Плетенчук.

Ситуація на фронті в Україні

На фронті в Україні за останню добу сталося 104 бойові зіткнення. Найбільше атак українські військові відбили на Авдіївському та Бахмутському напрямках.

Що стосується Харківської області, де зараз точаться бої після того, як 10 травня російські війська спробували прорватися через кордон, але були зупинені, ЗСУ відбили 9 атак у районах населених пунктів Стрелеча, Красне, Мороховець, Олійникове, Лук'янці, Огурцове, Гатище, Плетенівка.

При цьому в Інституті вивчення війни вважають, що російські війська, ймовірно, проводять початкову фазу наступальної операції на північ від Харкова.