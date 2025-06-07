Що відбувається з обміном між Україною та РФ: відповідь Координаційного штабу

"Сьогоднішні заяви російської сторони, не відповідають дійсності та попереднім домовленостям ані щодо обміну полонених, ані щодо репатріації тіл. Протягом останнього тижня команди з обох боків вели роботу у двох напрямках - репатріації тіл загиблих військовослужбовців та обміну полонених", - заявив в Коордштабі.

Щодо обміну полонених: Україна подала списки на обмін, сформовані відповідно до стамбульських домовленостей, але списки, які передала РФ, не відповідають узгодженому підходу. Тому, за даними Коордштабу, Україна надала відповідні коментарі та чекає наступного кроку від РФ.

Щодо репатріації тіл: між Україною та РФ справді була досягнута домовленість про обмін, але його дата не була узгоджена. Замість послідовного виконання домовленого алгоритму, Росія вдалася до односторонніх дій, які не були погоджені в рамках спільного процесу, наголосили в Коордштабі.

"На жаль, замість конструктивного діалогу ми знову стикаємося з маніпуляціями і спробами використати чутливі гуманітарні теми в інформаційних цілях. Ми зацікавлені в реальному результаті - у поверненні наших полонених і тіл загиблих, і готові працювати для цього далі в межах домовленостей", - заявили в Коордштабі.

Там також закликали Росію припинити брудні ігри, повернутися до конструктивної робот та чітко виконати домовленості найближчими днями.