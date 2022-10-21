Що відбувається навколо Херсона: чи можуть окупанти піти з міста

Втеча до лівобережжя Херсонської області

Гауляйтер окупованої частини Херсонської області Володимир Сальдо оголосив про евакуацію населення, а також так званих "держорганів" на лівий берег регіону або ж в Росію.

Росія, зі свого боку, пояснила такий крок підготовкою ЗСУ до широкомасштабного наступу й нібито наміру вдарити по греблі Каховської ГЕС. Водночас якщо останнє й відбудеться, то стоятиме за цим Росії, однак конструкція є доволі міцною, у зв'язку з чим зруйнувати її не так вже й легко.

Для чого Росії підривати греблю Каховської ГЕС

Росіянам не дуже вигідно підривати греблю до свого відходу, оскільки таким чином вони можуть затопити свої позиції та відрізати шляхи для відступу. Однак таким чином вони можуть прикрити свій відхід через Дніпро та створити "буферну зону" для наших воїнів.

Існує версія, що через руйнування дамби лівий берег Херсонської області постраждає сильніше, ніж правий, а у Криму можуть виникнути проблеми з водою з Північнокримського каналу.

Попри те, що наші герої вже не перший місяць систематично нищать ворожі склади, бази, пункти управління й переправи у Херсонській області, є сумніви, що Росія все ж віддасть місто просто так, без бою. На правобережжі ворог продовжує посилювати свою оборону, а в районі Херсона йде підвезення особового складу з-поміж російських мобілізованих.

Чому Херсон має значення для Росії

Херсон, є єдиним обласним центром, який ворог зміг захопити з початку повномасштабного вторгнення на територію України;

Росія вже не зможе повернутися до плацдарму на правому березі Дніпра через який вона мріяла розвинути наступ на Миколаїв та Одесу;

у разі звільнення Херсону ЗСУ, наші герої поставлять під вогневий контроль вороже угруповання на лівому березі області.

Зрештою, Росії не вдасться утримати місто, а його звільнення лише питанням часу.

"Вони справді не будуть тікати так, як вони, наприклад, тікали з Харківської області, тому що, по-перше, у них немає такої можливості. Дніпро заважає. До того ж вони не можуть піти без бою. Я не виключаю, що паралельно з виведенням військ, вони будуть проводити масовані обстріли Херсона, щоб звинуватити Україну і Збройні сили", - припустив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

За словами Коваленка, обстрілами міста Росія спробує дискредитувати ЗСУ серед містян та в міжнародному інформпросторі.