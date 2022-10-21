Що відбувається навколо Херсона: чи можуть окупанти піти з міста

Судячи з висновків командувача окупаційних військ Росії Суровікіна Сергія про "найскладніші рішення" щодо Херсона, Москва все більше усвідомлює драматичність свого становища в правобережній частині області.
Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Херсон, Луганськ, Мелітополь? Звідки ЗСУ можуть вибити окупантів до кінця року".
Гауляйтер окупованої частини Херсонської області Володимир Сальдо оголосив про евакуацію населення, а також так званих "держорганів" на лівий берег регіону або ж в Росію.
Росія, зі свого боку, пояснила такий крок підготовкою ЗСУ до широкомасштабного наступу й нібито наміру вдарити по греблі Каховської ГЕС. Водночас якщо останнє й відбудеться, то стоятиме за цим Росії, однак конструкція є доволі міцною, у зв'язку з чим зруйнувати її не так вже й легко.
Росіянам не дуже вигідно підривати греблю до свого відходу, оскільки таким чином вони можуть затопити свої позиції та відрізати шляхи для відступу. Однак таким чином вони можуть прикрити свій відхід через Дніпро та створити "буферну зону" для наших воїнів.
Існує версія, що через руйнування дамби лівий берег Херсонської області постраждає сильніше, ніж правий, а у Криму можуть виникнути проблеми з водою з Північнокримського каналу.
Попри те, що наші герої вже не перший місяць систематично нищать ворожі склади, бази, пункти управління й переправи у Херсонській області, є сумніви, що Росія все ж віддасть місто просто так, без бою. На правобережжі ворог продовжує посилювати свою оборону, а в районі Херсона йде підвезення особового складу з-поміж російських мобілізованих.
Зрештою, Росії не вдасться утримати місто, а його звільнення лише питанням часу.
"Вони справді не будуть тікати так, як вони, наприклад, тікали з Харківської області, тому що, по-перше, у них немає такої можливості. Дніпро заважає. До того ж вони не можуть піти без бою. Я не виключаю, що паралельно з виведенням військ, вони будуть проводити масовані обстріли Херсона, щоб звинуватити Україну і Збройні сили", - припустив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.
За словами Коваленка, обстрілами міста Росія спробує дискредитувати ЗСУ серед містян та в міжнародному інформпросторі.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами президента України Володимира Зеленського, російські військові замінували греблі та агрегати Каховської ГЕС.
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