Що відбувається на ключових напрямках фронту: зведення Генштабу

Від початку доби й станом на 16:00 на фронті вже зафіксовано 65 бойових зіткнень. Російські війська намагаються прорвати оборону, однак українські захисники тримають рубежі, дають відсіч і не дозволяють ворогу просуватися вперед.

Військові розповіли, що протягом доби ворог з території РФ завдав артилерійських обстрілів по районах населених пунктів Заріччя, Хрінівка Чернігівської області; Проходи, Ромашкове, Зарічне, Бунякине, Миропільське, Порозок, Грабовське, Бачівськ, Нововасилівка Сумської області.

Ситуація по напрямках

На Харківському напрямку українські захисники відбили дві атаки агресора в районі Вовчанська та в бік Малої Шапківки.

На Куп’янському напрямку наші воїни відбили одну атаку ворога в районі Кіндрашівки.

На Лиманському напрямку відбулося дев’ять боєзіткнень поблизу населених пунктів Рідкодуб, Греківка, Зелена Долина у напрямку Новосергіївки, Ольгівки, Нового Миру та у Серебрянському лісі. Три боєзіткнення на даний час тривають.

На Сіверському напрямку противник двічі атакував позиції наших захисників в районі Білогорівки.

На Краматорському напрямку противник двічі атакував у районі Часового Яру, та у бік Предтечиного.

На Торецькому напрямку загарбники вісім разів атакували в районах Диліївки, Дружби та Торецька. Два боєзіткнення триває.

Висока активність ворога наразі зберігається на Покровському напрямку. Двадцять сім разів за сьогодні розпочиналися зіткнення різної інтенсивності поблизу населених пунктів Яблунівка, Зоря, Шевченко Перше, Нова Полтавка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Даченське, Котлине, Новосергіївка, Удачне, Троїцьке та Котлярівка. П’ять боїв тривають дотепер.

На Новопавлівському напрямку агресор 10 разів намагався йти вперед у районах населених пунктів Багатир, Одрадне, Шевченко, Рівнопіль, Новопіль, Зелене Поле. Одне боєзіткнення ще триває.

Тричі окупанти намагалися просунутися до позицій українських підрозділів у районах Червоного на Гуляйпільському напрямку, дотепер триває одне боєзіткнення. Авіаударів некерованими авіаційними ракетами зазнали Гуляйполе та Високе.

На Оріхівському напрямку ворожа авіація завдала авіаудару НАРами по Новоандріївці.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках ворог активних наступальних дій не проводив.

На Курському напрямку українські захисники відбили одну атаку загарбників. Ворог завдав шість авіаційних ударів, скинувши 15 КАБ та здійснив 118 артилерійських обстрілів, зокрема чотири - із реактивних систем залпового вогню.

"Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та у тилу", - зауважили в Генштабі.