Что происходит на ключевых направлениях фронта: сводка Генштаба

С начала суток и по состоянию на 16:00 на фронте уже зафиксировано 65 боевых столкновений. Российские войска пытаются прорвать оборону, однако украинские защитники держат рубежи, дают отпор и не позволяют врагу продвигаться вперед.

Военные рассказали, что в течение суток враг с территории РФ нанес артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Заречье, Хреновка Черниговской области; Проходы, Ромашково, Заречное, Бунякино, Миропольское, Порозок, Грабовское, Бачевск, Нововасильевка Сумской области.

Ситуация по направлениям

На Харьковском направлении украинские защитники отбили две атаки агрессора в районе Волчанска и в сторону Малой Шапковки.

На Купянском направлении наши воины отбили одну атаку врага в районе Кондрашовки.

На Лиманском направлении произошло девять боестолкновений вблизи населенных пунктов Редкодуб, Грековка, Зеленая Долина в направлении Новосергиевки, Ольговки, Нового Мира и в Серебрянском лесу. Три боестолкновения в настоящее время продолжаются.

На Северском направлении противник дважды атаковал позиции наших защитников в районе Белогоровки.

На Краматорском направлении противник дважды атаковал в районе Часового Яра, и в сторону Предтечино.

На Торецком направлении захватчики восемь раз атаковали в районах Дилиевки, Дружбы и Торецка. Два боестолкновения продолжаются.

Высокая активность врага пока сохраняется на Покровском направлении. Двадцать семь раз за сегодня начинались столкновения различной интенсивности вблизи населенных пунктов Яблоновка, Заря, Шевченко Первое, Новая Полтавка, Миролюбовка, Елизаветовка, Лисовка, Даченское, Котлино, Новосергиевка, Удачное, Троицкое и Котляровка. Пять боев продолжаются до сих пор.

На Новопавловском направлении агрессор 10 раз пытался идти вперед в районах населенных пунктов Багатир, Отрадное, Шевченко, Ривнополь, Новополь, Зеленое Поле. Одно боестолкновение еще продолжается.

Трижды оккупанты пытались продвинуться к позициям украинских подразделений в районах Красного на Гуляйпольском направлении, до сих пор продолжается одно боестолкновение. Авиаудары неуправляемыми авиационными ракетами подверглись Гуляйполе и Высокое.

На Ореховском направлении вражеская авиация нанесла авиаудар НАРами по Новоандреевке.

На Ореховском и Приднепровском направлениях враг активных наступательных действий не проводил.

На Курском направлении украинские защитники отбили одну атаку захватчиков. Враг нанес шесть авиационных ударов, сбросив 15 КАБ и совершил 118 артиллерийских обстрелов, в том числе четыре - из реактивных систем залпового огня.

"Украинские войска истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения и в тылу", - отметили в Генштабе.