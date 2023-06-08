Все що відбувається у Херсонській області - є свідомим злочином окупанта, - Зеленський

За його словами, на окупованій частині територій затоплено близько десятка населених пунктів. Там взагалі не здійснюється евакуація.

"Люди другу добу - на дахах, у водяній пастці, без питної води, без їжі та медичної допомоги. Скільки там загиблих та постраждалих - ми поки що не знаємо", - розповів Зеленський.

Він вважає, що наразі максимальну світову увагу необхідно привернути до подій на півдні України.

"Усе це, із чим ми зіткнулися, є свідомим злочином окупанта. Багато питань про те, що сталося. Але це сталося на окупованій території. Але ми ще минулого року попереджали про мінування окупантами дамби та інших споруд станції. Але російські війська зараз обстрілюють райони, де триває евакуація. Очевидно, що це саме Росія зацікавлена в катастрофі", - каже президент.

Підрив Каховської ГЕС

В ніч на вівторок, 6 червня, російські окупанти умисно підірвали Каховську гідроелектростанцію. В "Укргідроенерго" заявили, що Каховська ГЕС після вибуху повністю зруйнована і не підлягає відновленню.

Раніше "Енергоатом" заявляв, що ситуація на ЗАЕС може мати негативні наслідки, однак вона залишається контрольованою. А прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав, що рівень води в ставі-охолоджувачі перебуває на технічно необхідній позначці.

Водночас сьогодні генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Ґроссі повідомив, що рівень води в Каховському водосховищі впав на 2,8 метра до позначки в 14,03 метрів.

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