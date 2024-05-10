Що відбувається в Харківській області та де точаться бої: карта "сірих зон"

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Бої у напрямку Харкова та Вовчанська: де нові "сірі зони"

Вранці 10 травня окупаційні сили активізували удари по прикордонних населених пунктах із різних засобів ураження. Обстріли продовжуються, застосовуються безпілотники та системи радіоелектронної боротьби.

Бої точаться на двох ділянках. Противник намагається просунутися у напрямку Харкова та закріпитися у селах по лінії Стрілеча - Красне - Пильна - Борисівка. У напрямку Вовчанська робляться спроби зайти в села Гатище та Плетенівка.

На картах українського порталу DeepState ці райони вже позначені як "сіра зона".

Фото: карта нових "сірих зон" у Харківській області (deepstatemap.live)

За оцінками аналітиків, росіяни наступають піхотою за підтримки невеликої кількості техніки. Далі вищезгаданих населених пунктів рухатися не наважуються. Не виключено, що чекають на основні сили.

Тих сил, що їх противник кинув у бій, не вистачить для глибокого просування. Але достеменно невідомо, скільки саме ресурсів він готовий задіяти для цього маневру. Не виключено, що основна мета - дестабілізація прикордонних районів. Такі дії не були несподіваними, а Сили оборони докладають максимум зусиль, щоб відбити атаку.

Як зазначають у Міноборони, протягом доби росіяни на Вовчанському напрямку били коригованими авіабомбами (КАБ). Вночі вогневий тиск посилився роботою артилерії, а близько 05:00 відбулася спроба прориву української лінії оборони під прикриттям бронетехнки.

На 13:00 всі атаки були відбиті, ведуться бої різної інтенсивності. Для підкріплення на цю ділянку фронту перекинуто резервні підрозділи. Сили оборони стримують тиск.

У мережі також з'явився знімок знищеної російської техніки біля села Пильна.

Фото: знищена російська техніка (t.me/gostrikartuzy)

Де евакуація та куди звертатися за допомогою

Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов називає спробу ворожого прориву безуспішною.

"Не втрачено жодного метра. Угруповання противника не становить загрози Харкову, його сил вистачає лише для провокацій на північному напрямку", - додав він і закликав мирних жителів перебувати в укриттях.

Тим часом обстріли прикордонної зони продовжуються. В результаті поранено п'ятьох осіб у Вовчанську, ще одна людина загинула під завалами приватного будинку. Також під час обстрілу села Черкаські Тишки загинув 55-річний чоловік, а у Бугаївці обійшлося без постраждалих.

У прикордонних населених пунктах розпочалася евакуація. Зокрема, військові, поліція та волонтери допомагають евакуюватися з Вовчанська та навколишніх сіл.

"Основна маса людей їде своїм транспортом. Але разом з гуманітарним центром ми організовуємо вивіз тих місцевих, у кого немає своїх автомобілів", - повідомив начальник військової адміністрації Вовчанська Тамаз Гамбарашвілі.

В області діє гаряча лінія з питань евакуації, людей просять звертатися за номером 0-800-33-92-91. Влада обіцяє консультації та супровід на всіх етапах.

Бойова обстановка та реакція Зеленського

Прямо зараз ведуться бої за один-два кілометри від російського кордону. Зазначимо, "сірою зоною" називають територію, яка повністю не контролюється жодною стороною. Як правило, позиції на ній можуть швидко переходити з рук до рук.

На питання про те, чи є російські військові в межах Харківського та Чугуївського районів, Синєгубов відповів, що фактично всі населені пункти біля кордону з Російською Федерацією в "сірій зоні".

"Ми говоримо, що на їхній території ведуться бойові дії. Так, ворог може заїжджати на певну територію, далі йдуть бої, і ворог там знищується", - уточнив він.

Він також повторив, що бойові бригади зустріли росіян вогнем у відповідь і втрати української території не допущені. За його словами, ситуацію не можна порівнювати з 24 лютого 2022 року (коли за перший день повномасштабної війни Росія окупувала значну частину Харківської області). У тому числі тому, що військові застосовують побудовані захисні рубежі за призначенням, і противник здатний лише атакувати невеликими групами та випробовувати позиції ЗСУ.

Спробу російського прориву прокоментував президент Володимир Зеленський. Він підтвердив, що противник розпочав чергову хвилю контрнаступальних дій на цьому напрямі. Його зупинили артилерійським вогнем, жорсткий артилерійський бій продовжується з 07:00-08:00.

"Важливо, що вони (росіяни, - ред.) можуть ще підтягувати сили, це факт. Але наше військове командування знало про це і розраховувало свої сили зустріти вогнем ворога", - додав президент.

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко попереджає, що в медіа може бути багато вкидів про наміри росіян захопити Харків. Ситуація під контролем і подібна до імітації масштабного наступу.

Наразі ворожим ресурсам важливо створити інформаційний шторм. Картина може динамічно змінюватися, тому довіряти можна лише офіційним джерелам. На даний момент з тих зон, куди заходять окупанти.Сили оборони намагаються їх вибити.

Навіщо росіяни пішли на штурм

Видання Reuters наводить цитату неназваного високопоставленого українського джерела. За його словами, росіяни провели наземну атаку на північному сході Харківської області та просунулися на кілометр біля Вовчанська, щоб створити буферну зону.

В рамках цих дій окупанти намагатимуться відтіснити Сили оборони України на 10 кілометрів від кордону. Примітно, що в середині березня російський диктатор Володимир Путін заявив про плани створити так звану "санітарну зону". Нібито, щоб припинити удари по Білгородській області.

Військовий експерт Владислав Селезньов називає події 10 травня розвідкою боєм з метою знайти слабкість в українській обороні. Вовчанськ укріплено добре, але контроль над ним залежить від того, які ресурси Росія кине на його захоплення. Прогнозувати щось складно, але навряд чи окупанти зупиняться і треба готуватись до нових атак на північному сході Харківської області. Що стосується обласного центру, то поки загрози великого наступу РФ немає.

Детальніше читайте у матеріалі "До кордону 10 км. Що відбувається у Вовчанську та яка загроза на півночі Харківської області".