Что происходит в Харьковской области и где идут бои: карта "серых зон"

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Бои в направлении Харькова и Волчанска: где новые "серые зоны"

Утром 10 мая оккупационные силы активизировали удары по приграничным населенным пунктам из разных средств поражения. Обстрелы продолжаются, применяются беспилотники и системы радиоэлектронной борьбы.

Бои идут на двух участках. Противник пытается продвинуться в направлении Харькова и закрепиться в селах по линии Стрелечья - Красное - Пыльная - Борисовка. В направлении Волчанска предпринимаются попытки зайти в села Гатище и Плетеневка.

На картах украинского портала DeepState эти районы уже обозначены как "серая зона".

Фото: карта новых "серых зон" в Харьковской области (deepstatemap.live)

По оценкам аналитиков, россияне наступают пехотой при поддержке небольшого количества техники. Дальше вышеуказанных населенных пунктов двигаться не решаются. Не исключено, что ждут основных сил.

Тех сил, которые противник бросил в бой, не хватит для глубокого продвижения. Но точно неизвестно, сколько именно ресурсов он готов задействовать для данного маневра. Не исключено, что основная цель - дестабилизация приграничных районов. Такие действия не были неожиданными, а Силы обороны прилагают максимум усилий, чтобы отразить атаку.

Как отмечают в Минобороны, в течение суток россияне на Волчанском направлении били корректируемыми авиабомбами (КАБ). Ночью огневое давление усилилось работой артиллерии, а около 05:00 произошла попытка прорыва украинской линии обороны под прикрытием бронетехнки.

На 13:00 все атаки были отражены, ведутся бои разной интенсивности. Для подкрепления на этот участок фронта переброшены резервные подразделения. Силы обороны сдерживают натиск.

В сети также появился снимок уничтоженной российской техники возле села Пыльная.

Фото: уничтоженная российская техника (t.me/gostrikartuzy)

Где эвакуация и куда обращаться за помощью

Начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов называет попытку вражеского прорыва безуспешной.

"Не потеряно ни одного метра. Группировка противника не представляет угрозы Харькову, его сил хватает только для провокаций на северном направлении", - добавил он и призвал мирных жителей находиться в укрытиях.

Тем временем обстрелы приграничной зоны продолжаются. В результате ранены пять человек в Волчанске, еще один погиб под завалами частного дома. Также при обстреле села Черкасские Тишки погиб 55-летний мужчина, а в Бугаевке обошлось без пострадавших.

В приграничных населенных пунктах началась эвакуация. В частности, военные, полиция и волонтеры помогают эвакуироваться из Волчанска и окрестных сел.

"Основная масса людей уезжает своим транспортом. Но вместе с гуманитарным центром мы организовываем вывоз тех местных у кого нет своих автомобилей", - сообщил начальник военной администрации Волчанска Тамаз Гамбарашвили.

В области действует "горячая линия" по вопросам эвакуации, людей просят обращаться по номеру 0-800-33-92-91. Власти обещают консультации и сопровождение на всех этапах.

Боевая обстановка и реакция Зеленского

Прямо сейчас ведутся бои в одном-двух километрах от российской границы. Отметим, "серой зоной" называют территорию, которая полностью не контролируется ни одной стороной. Как правило, позиции на ней могут быстро переходить из рук в руки.

На вопрос о том, есть ли российские военные в пределах Харьковского и Чугуевского районов, Синегубов ответил, что фактически все населенные пункты возле границы с Российской Федерации в "серой зоне".

"Мы говорим, что на их территории ведутся боевые действия. Да, враг может заезжать на определенную территорию, дальше идут бои, и враг там уничтожается", - уточнил он.

Он также повторил, что боевые бригады встретили россиян ответным огнем и потери украинской территории не допущены. По его словам, ситуацию нельзя сравнивать с 24 февраля 2022 года (когда за первый день полномасштабной войны Россия оккупировала значительную часть Харьковской области). В том числе потому, что военные применяют построенные защитные рубежи по назначению, и противник способен лишь атаковать небольшими группами и испытывать позиции ВСУ.

Попытку российского прорыва уже прокомментировал президент Владимир Зеленский. Он подтвердил, что противник начал очередную волну контрнаступательных действий на этом направлении. Его остановили артиллерийским огнем, жесткий артиллерийский бой продолжается с 07:00-08:00.

"Важно, что они (россияне, - ред.) могут еще подтягивать силы, это факт. Но наше военное командование знало об этом и рассчитывало свои силы встретить огнем врага", - добавил президент.

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко предупреждает, что в медиа может быть много вбросов о намерениях россиян захватить Харьков. Ситуация под контролем и похожа на имитацию масштабного наступления.

Сейчас вражеским ресурсам важно создать информационный шторм. Картина может динамично меняться, поэтому доверять можно только официальным источникам. На данный момент из тех зон, куда заходят оккупанты, Силы обороны пытаются их выбить.

Зачем россияне пошли на штурм

Издание Reuters приводит цитату неназванного высокопоставленного украинского источника. По его словам, россияне провели наземную атаку на северо-востоке Харьковской области и продвинулись на километр возле Волчанска, чтобы создать буферную зону.

В рамках этих действий оккупанты попытаются оттеснить Силы обороны Украины на 10 километров от границы. Примечательно, что в середине марта российский диктатор Владимир Путин заявил о планах создать так называемую "санитарную зону". Якобы чтобы прекратить удары по Белгородской области.

Военный эксперт Владислав Селезнев называет события 10 мая разведкой боем с целью найти слабину в украинской обороне. Волчанск укреплен хорошо, но контроль над ним зависит от того, какие ресурсы Россия бросит на его захват. Прогнозировать что-либо сложно, но вряд ли оккупанты остановятся и нужно готовится к новым атакам на северо-востоке Харьковской области. Что касается областного центра, то пока угрозы крупного наступления РФ нет.

Подробнее читайте в материале "До границы 10 км. Что происходит в Волчанске и какая угроза на севере Харьковской области".