За що українцям у лікарні не треба платити. Куди скаржитися, якщо змушують

Є перелік медичних послуг, які українцям надаються абсолютно безкоштовно та платити за них не потрібно. Хоча буває й так, що пацієнтів просять оплатити такі послуги - куди скаржитися в такому разі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідну інфографіку Міністерства охорони здоров’я.
Перелік безкоштовних послуг, на які має право кожен пацієнт:
"Базові аналізи входять у перелік безоплатних для пацієнта медичних послуг на первинному та спеціалізованому рівнях медичної допомоги, а також медичної допомоги пацієнтам із COVID-19", - йдеться в інфографіці.
Перелік безкоштовних базових тестів та аналізів, які можна отримати у сімейного лікаря:
"Решту аналізів за наявності електронного направлення можна зробити безоплатно на амбулаторному рівні. Електронне направлення виписує лікар - або лікар первинної ланки, або вузький спеціаліст", - додають в МОЗ.
Якщо у лікарні вас намагаються запевнити, що, наприклад, за аналізи потрібно платити, а безоплатні аналізи лише у вашій лікарні за місцем проживання, хоча це не так, слід діяти наступним чином:
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