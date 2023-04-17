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За що українцям у лікарні не треба платити. Куди скаржитися, якщо змушують

Фото: за що українцям у лікарні не треба платити (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Є перелік медичних послуг, які українцям надаються абсолютно безкоштовно та платити за них не потрібно. Хоча буває й так, що пацієнтів просять оплатити такі послуги - куди скаржитися в такому разі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідну інфографіку Міністерства охорони здоров’я.

Послуги

Перелік безкоштовних послуг, на які має право кожен пацієнт:

  • екстренна медична допомога;
  • первинна медична допомога;
  • спеціалізована медична допомога;
  • паліативна медична допомога;
  • реабілітація у сфері охорони здоров'я;
  • медична допомога дітям до 16 років;
  • медична допомога у зв'язку з вагітністю та пологами;
  • вакцинація згідно з календарем профілактичних щеплень;
  • програма "Доступні ліки".

Аналізи

"Базові аналізи входять у перелік безоплатних для пацієнта медичних послуг на первинному та спеціалізованому рівнях медичної допомоги, а також медичної допомоги пацієнтам із COVID-19", - йдеться в інфографіці.

Перелік безкоштовних базових тестів та аналізів, які можна отримати у сімейного лікаря:

  • загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою;
  • загальний аналіз сечі;
  • рівень глюкози у крові;
  • загальний аналіз холестерину;
  • тест на вагітність;
  • тест на ВІЛ;
  • тест на вірусні гепатити;
  • тест на тропонін;
  • тест на COVID-19.

"Решту аналізів за наявності електронного направлення можна зробити безоплатно на амбулаторному рівні. Електронне направлення виписує лікар - або лікар первинної ланки, або вузький спеціаліст", - додають в МОЗ.

Куди скаржитись

Якщо у лікарні вас намагаються запевнити, що, наприклад, за аналізи потрібно платити, а безоплатні аналізи лише у вашій лікарні за місцем проживання, хоча це не так, слід діяти наступним чином:

  • поясніть, що вам відомо про перелік безоплатних послуг, предʼявіть його за потреби;
  • зверніться до завідувача відділенням або до головного лікаря;
  • напишіть скаргу до Департаменту охорони здоров’я у місті, де ви знаходитеся;
  • подайте скаргу через електронну форму на сайті НСЗУ;
  • зверніться у контакт-центр НСЗУ за безоплатним номером 16-77.

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Мінстерство охорони здоров'я України