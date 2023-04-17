RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

За что украинцам в больнице не надо платить. Куда жаловаться, если заставляют

Фото: за что украинцам в больнице не надо платить (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Есть перечень медицинских услуг, которые украинцам представляются совершенно бесплатно и платить за них не нужно. Хотя бывает и так, что пациентов просят оплатить такие услуги - куда жаловаться в таком случае.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующую инфографику Министерства охраны здоровья.

Услуги

Список бесплатных услуг, на которые имеет право каждый пациент:

  • экстренная медицинская помощь;
  • первичная медицинская помощь;
  • специализированная медицинская помощь;
  • паллиативная медицинская помощь;
  • реабилитация в области здравоохранения;
  • медицинская помощь детям младше 16 лет;
  • медицинская помощь по беременности и родам;
  • вакцинация согласно календарю профилактических прививок;
  • программа "Доступні ліки".

Анализы

"Базовые анализы входят в перечень безвозмездных для пациента медицинских услуг на первичном и специализированном уровнях медицинской помощи, а также медицинской помощи пациентам с COVID-19", - говорится в инфографике.

Список бесплатных базовых тестов и анализов, которые можно получить у семейного врача:

  • общий анализ крови с лейкоцитарной формулой;
  • общий анализ мочи;
  • уровень глюкозы в крови;
  • общий анализ холестерина;
  • тест на беременность;
  • тест на ВИЧ;
  • тест на вирусные гепатиты;
  • тест на тропонин;
  • тест на COVID-19.

"Остаток анализов при наличии электронного направления можно сделать безвозмездно на амбулаторном уровне. Электронное направление выписывает врач - либо врач первичного звена, либо узкий специалист", - добавляют в Минздраве.

Куда жаловаться

Если в больнице вас пытаются заверить, что, например, за анализы нужно платить, а безвозмездные анализы только в вашей больнице по месту жительства, хотя это не так, следует действовать следующим образом:

  • объясните, что вам известно о перечне бесплатных услуг, предъявите его при необходимости;
  • обратитесь к заведующему отделением или к главному врачу;
  • напишите жалобу в Департамент здравоохранения в городе, где вы находитесь;
  • подайте жалобу по электронной форме на сайте НСЗУ;
  • обратитесь в контакт-центр НСЗУ по бесплатному номеру 16-77.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и личные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство здравоохранения Украины