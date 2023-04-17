За что украинцам в больнице не надо платить. Куда жаловаться, если заставляют

Услуги

Список бесплатных услуг, на которые имеет право каждый пациент:

экстренная медицинская помощь;

первичная медицинская помощь;

специализированная медицинская помощь;

паллиативная медицинская помощь;

реабилитация в области здравоохранения;

медицинская помощь детям младше 16 лет;

медицинская помощь по беременности и родам;

вакцинация согласно календарю профилактических прививок;

программа "Доступні ліки".

Анализы

"Базовые анализы входят в перечень безвозмездных для пациента медицинских услуг на первичном и специализированном уровнях медицинской помощи, а также медицинской помощи пациентам с COVID-19", - говорится в инфографике.

Список бесплатных базовых тестов и анализов, которые можно получить у семейного врача:

общий анализ крови с лейкоцитарной формулой;

общий анализ мочи;

уровень глюкозы в крови;

общий анализ холестерина;

тест на беременность;

тест на ВИЧ;

тест на вирусные гепатиты;

тест на тропонин;

тест на COVID-19.

"Остаток анализов при наличии электронного направления можно сделать безвозмездно на амбулаторном уровне. Электронное направление выписывает врач - либо врач первичного звена, либо узкий специалист", - добавляют в Минздраве.

Куда жаловаться

Если в больнице вас пытаются заверить, что, например, за анализы нужно платить, а безвозмездные анализы только в вашей больнице по месту жительства, хотя это не так, следует действовать следующим образом: