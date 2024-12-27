Що українці думають про план Трампа закінчити війну та чи вірять в справедливий мир

За даними опитування, 45% вважають, що перемога Трампа наближує мир. Утім, з них вважають, що мир стає значно ближчим - 15%, а решта 30% говорять, що мир стає лише трохи ближчим.

Про те, що мир, навпаки, стає більш віддаленим, говорять 14% (про значне віддалення - 5%, про деяке - 9%). Решта 40% або вважають, що нічого не зміниться, або не змогли визначитися зі своєю думкою.

Лише чверть (23%) українців вважають, що при Трампі мир буде переважно або повністю справедливим для України. Вважають, що буде переважно чи повністю несправедливим - 31%.

Ще 29% вважають, що буде і виконання вимог України, і поступки Росії і важко сказати, чого саме буде більше. Решта 18% не змогли визначитися із своєю думкою.

Опитування проводилося Київським міжнародним інститутом соціології 2-17 грудня 2024 року серед 2000 респондентів.