Що з українськими дітьми робить Росія? В ОП описали механізм

"Росія атакує не лише ідентичність цих дітей. Вона цілеспрямовано знищує їхню волю, їхнє прагнення бути собою. І як вона це робить? По-звірячому, цинічно", - каже вона.

Як зазначає Зарівна, перший крок - ізоляція, тобто дитину відривають від родини, друзів, звичних контактів, позбавляють доступу до будь-якої альтернативної інформації.

"Наступний етап - заборона на українську мову, заборона називати себе українцем. Дітям кажуть: "Від тебе Україна відмовилася". Схожу тактику Росія використовує і у випадку з українськими військовополоненими", - констатую посадовиця.

Це, за словами Зарівної, триває певний час, а потім дитину примушують соромитися своєї ідентичності - викликають у неї відчуття провини, коли в дитини вже немає жодних внутрішніх опор, коли забрано все - залишається пустота.

"Цю внутрішню порожнечу поступово наповнюють. Спочатку - соромом. А згодом - ненавистю. До України. До всього українського", - розповідає Дарія Зарівна.

Росія змушує дітей записувати на камеру відео з відмовою від повернення до України

Під час рятувальних операцій фахівці ініціативи Bring Kids Back UA іноді стикаються з тим, що при першому контакті дитина налякана або не готова одразу залишити звичне середовище. Це природна реакція у стані глибокої травми. Адже невідомо, що дитина пережила до того моменту - і що вона очікує від майбутнього.

За словами Зарівної, іноді дітей змушують записувати на камеру відео з відмовою від повернення до України. Такі відео зазвичай записуються під тиском і шантажем.

"Це той самий механізм, який росія використовує щодо військовополонених: спершу тортури - потім людина на камеру каже те, що потрібно. Камера вимикається - і знову починається жорстоке поводження", - пояснюють у Bring Kids Back UA.

Як краще поводитись з дитиною?

У таких умовах головне завдання - надати дитині всю правду, пояснити, що її чекає вдома: безпека, підтримка, майбутнє і, найголовніше - свобода бути собою.

Думка дитини - це важлива частина захисту її інтересів. Водночас остаточна відповідальність за рішення лежить на дорослих - законних представниках. Це загальновизнаний підхід, який діє як в Україні, так і в усьому світі.

"Ми не можемо вважати, що дитина, яка відмовляється повертатися, перебуває в безпеці. Спершу потрібно створити для неї безпечне середовище та забезпечити психологічну підтримку. Лише після цього можна говорити про її власне бачення майбутнього", - наголошують в ініціативі.

Саме за таким принципом і працює система повернення та реінтеграції в Україні.