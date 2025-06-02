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Что с украинскими детьми делает Россия? В ОП описали механизм

Фото: советник главы Офиса президента Андрея Ермака Дарья Заривная (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Россия делает все для того, чтобы дети, депортированные из Украины, не вернулись. В частности, даже заставляет записывать на камеру видео с отказом от возвращения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Андрея Ермака Дарьи Заривной.

"Россия атакует не только идентичность этих детей. Она целенаправленно уничтожает их волю, их стремление быть собой. И как она это делает? Зверски, цинично", - говорит она.

Как отмечает Заривная, первый шаг - изоляция, то есть ребенка отрывают от семьи, друзей, привычных контактов, лишают доступа к любой альтернативной информации.

"Следующий этап - запрет на украинский язык, запрет называть себя украинцем. Детям говорят: "От тебя Украина отказалась". Похожую тактику Россия использует и в случае с украинскими военнопленными", - констатирует чиновница.

Это, по словам Заривной, длится некоторое время, а потом ребенка заставляют стыдиться своей идентичности - вызывают у него чувство вины, когда у ребенка уже нет никаких внутренних опор, когда забрано все - остается пустота.

"Эту внутреннюю пустоту постепенно наполняют. Сначала - стыдом. А потом - ненавистью. К Украине. Ко всему украинскому", - рассказывает Дарья Заривная.

Россия заставляет детей записывать на камеру видео с отказом от возвращения в Украину

Во время спасательных операций специалисты инициативы Bring Kids Back UA иногда сталкиваются с тем, что при первом контакте ребенок напуган или не готов сразу оставить привычную среду. Это естественная реакция в состоянии глубокой травмы. Ведь неизвестно, что ребенок пережил до того момента - и что он ожидает от будущего.

По словам Заривной, иногда детей заставляют записывать на камеру видео с отказом от возвращения в Украину. Такие видео обычно записываются под давлением и шантажом.

"Это тот же механизм, который россия использует в отношении военнопленных: сперва пытки - потом человек на камеру говорит то, что нужно. Камера выключается - и снова начинается жестокое обращение", - объясняют в Bring Kids Back UA.

Как лучше обращаться с ребенком?

В таких условиях главная задача - предоставить ребенку всю правду, объяснить, что его ждет дома: безопасность, поддержка, будущее и, самое главное - свобода быть собой.

Мнение ребенка - это важная часть защиты его интересов. В то же время окончательная ответственность за решение лежит на взрослых - законных представителях. Это общепризнанный подход, который действует как в Украине, так и во всем мире.

"Мы не можем считать, что ребенок, который отказывается возвращаться, находится в безопасности. Сначала нужно создать для него безопасную среду и обеспечить психологическую поддержку. Только после этого можно говорить о его собственном видении будущего", - отмечают в инициативе.

Именно по такому принципу и работает система возвращения и реинтеграции в Украине.

Куда сообщить о пропавшем или депортированном ребенке

В Bring Kids Back UA призывают: если кому-то известна информация о депортированном или пропавшем ребенке - следует немедленно обращаться в соответствующие органы или непосредственно в организацию.

Там предостерегают от самостоятельных действий без должного понимания ситуации, ведь это может навредить как самому ребенку, так и процессу его возвращения.

"Такие случаи случаются редко, и это, к счастью, хорошо", - отмечают в инициативе.

Сегодня тысячи украинских детей находятся в неволе в России.

"Да, сочувствие - это важно. Но еще важнее - действия. Каждая страна, каждая организация, каждый человек несет ответственность. Потому что время - не на нашей стороне. Ежедневно эти дети все больше теряют себя", - отмечает Заривная.

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