Що Україна вважатиме успіхом контрнаступу: відповідь Зеленського

Журналіст нагадав слова президента, що ніхто не має більших очікувань від цього контрнаступу, ніж Україна. Виходячи з цього Зеленського запитали, що конкретно має статися, щоб він вважав це успіхом. У відповідь глава держави сказав, що будь-які деокуповані території він вважатиме успіхом для України.

"Будь-які деокуповані території, я вважаю, це успіх. Ще раз нагадую, з ким ми боремося. Ми розуміємо, що це велика кількість людей і так далі. Я не можу вам сказати, які міста, які кордони є для нас значним успіхом, а які середніми — тільки тому, що я не хочу готувати Росію до того, як, у яких напрямках, де і коли ми будемо наступати. Але ми точно хочемо це зробити", - сказав він.

До того ж президент заявив, що після контрнаступальної операції він зможе цілком відверто сказати, чи розраховували вони на такий процес, чи ж вони розраховували на щось краще.

"Ви завжди можете сказати це, тому що в цьому немає критики. Це самокритика. Ми готові казати, якщо ми програли. І це теж важливо усвідомлювати. Не тільки всередині держави, а й для наших партнерів. І показати, бо всі наші розмови записуються", - сказав президент.

Він пояснив, що коли Україна просила в партнерів військової допомоги, партнери її надавали, проте не в повному обсязі.

"Я маю на увазі зустрічі, де ми зазначаємо, що ми просили одну, дві, три, чотири, п’ять речей, і ми отримали одну, дві, три. Ми вдячні. Але ви бачите, що якби ми отримали чотири, п'ять, то, мабуть, могли б досягти більше, або навпаки. Ми просто дякуємо їм і кажемо, що ця частина вашої допомоги дала нам більший результат, ніж ми очікували", - наголосив президент.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що українські військові дуже вмотивовані перед контрнаступом, а сили оборони України майже готові до наступальних дій.

Як повідомлялося, сьогодні президент України Володимир Зеленський перебуває з першим від початку повномасштабної війни офіційним візитом у Німеччині. Всі деталі поїздки - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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