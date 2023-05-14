Что Украина сочтет успехом контрнаступления: ответ Зеленского
Любые территории, которые будут деоккупированы в ходе украинского контрнаступления, - это успех для Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в интервью The Washington Post.
Журналист напомнил слова президента, что никто не имеет больших ожиданий от этого контрнаступления, чем Украина. Исходя из этого Зеленского спросили, что конкретно должно произойти, чтобы он считал это успехом. В ответ глава государства сказал, что любые деоккупированные территории он будет считать успехом для Украины.
"Любые деоккупированные территории, я считаю, это успех. Еще раз напоминаю, с кем мы боремся. Мы понимаем, что это большое количество людей и так далее. Я не могу вам сказать, какие города, какие границы являются для нас значительным успехом, а какие средними - только потому, что я не хочу готовить Россию к тому, как, в каких направлениях, где и когда мы будем наступать. Но мы точно хотим это сделать", - сказал он.
К тому же президент заявил, что после контрнаступательной операции он сможет вполне откровенно сказать, рассчитывали ли они на такой процесс, или же они рассчитывали на что-то лучшее.
"Вы всегда можете сказать это, потому что в этом нет критики. Это самокритика. Мы готовы говорить, если мы проиграли. И это тоже важно осознавать. Не только внутри государства, но и для наших партнеров. И показать, потому что все наши разговоры записываются", - сказал президент.
Он пояснил, что когда Украина просила у партнеров военной помощи, партнеры ее предоставляли, однако не в полном объеме.
"Я имею в виду встречи, где мы отмечаем, что мы просили одну, две, три, четыре, пять вещей, и мы получили одну, две, три. Мы благодарны. Но вы видите, что если бы мы получили четыре, пять, то, наверное, могли бы достичь больше, или наоборот. Мы просто благодарим их и говорим, что эта часть вашей помощи дала нам больший результат, чем мы ожидали", - подчеркнул президент.
Напомним, Зеленский заявил, что украинские военные очень мотивированы перед контрнаступлением, а силы обороны Украины почти готовы к наступательным действиям.
Как сообщалось, сегодня президент Украины Владимир Зеленский находится с первым изначально полномасштабной войной официальным визитом в Германии. Все детали поездки – читайте в материале РБК-Украина.
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