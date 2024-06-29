Що треба знати водіям мотоциклів та скутерів про власну безпеку: поради поліції

Щоб не допустити виникнення дорожньо-транспортної пригоди потрібно дотримуватися таких правил:
водій та пасажири під час їзди на мотоциклі мають бути в застебнутих мотошоломах;
перед виїздом необхідно перевірити справність гальма, звукової та світлової сигналізацій;
світловідбивні деталі конструкції слід тримати в чистоті;
транспортні засоби не дозволено ставити на проїзній частині у два і більше ряди. Мотоцикли (як і велосипеди, мопеди) без бокового причепа дозволяється ставити на проїзній частині не більше, ніж у два ряди;
водії мотоциклів, рухаючись групами, повинні їхати один за одним;
у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості незалежно від ступеня освітлення дороги, а також у тунелях на рухомому транспортному засобі повинні бути ввімкнені фари ближнього (дальнього) світла;
буксирування заборонено мотоциклами без бокового причепа, а також таких мотоциклів, мопедів чи велосипедів.