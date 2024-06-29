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Що треба знати водіям мотоциклів та скутерів про власну безпеку: поради поліції

Ілюстративне фото: водіям мотоциклів та скутерів нагадали правила безпеки на дорозі (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Водії мотоциклів та скутерів є активними учасниками дорожнього руху і мають дбати не тільки про свою безпеку, а й про ситуація навколо.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Патрульну поліцію Запорізької області.

Щоб не допустити виникнення дорожньо-транспортної пригоди потрібно дотримуватися таких правил:

  • водій та пасажири під час їзди на мотоциклі мають бути в застебнутих мотошоломах;
  • перед виїздом необхідно перевірити справність гальма, звукової та світлової сигналізацій;
  • світловідбивні деталі конструкції слід тримати в чистоті;
  • транспортні засоби не дозволено ставити на проїзній частині у два і більше ряди. Мотоцикли (як і велосипеди, мопеди) без бокового причепа дозволяється ставити на проїзній частині не більше, ніж у два ряди;
  • водії мотоциклів, рухаючись групами, повинні їхати один за одним;
  • у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості незалежно від ступеня освітлення дороги, а також у тунелях на рухомому транспортному засобі повинні бути ввімкнені фари ближнього (дальнього) світла;
  • буксирування заборонено мотоциклами без бокового причепа, а також таких мотоциклів, мопедів чи велосипедів.

Раніше РБК-Україна розповідало, яка відповідальність передбачена за відсутність шолома при їзді на мотоциклі.

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