Что нужно знать водителям мотоциклов и скутеров о собственной безопасности: советы полиции

Чтобы не допустить возникновения ДТП нужно соблюдать следующие правила:
водитель и пассажиры при езде на мотоцикле должны быть в застегнутых мотошлемах;
перед выездом необходимо проверить исправность тормоза, звуковой и световой сигнализации;
светоотражающие детали конструкции следует содержать в чистоте;
транспортные средства не разрешено ставить на проезжей части в два и более ряда. Мотоциклы (как и велосипеды, мопеды) без бокового прицепа разрешается ставить на проезжей части не более чем в два ряда;
водители мотоциклов, двигаясь по группам, должны ехать один за другим;
в темное время суток и в условиях недостаточной видимости независимо от степени освещения дороги, а также в туннелях на движущемся транспортном средстве должны быть включены фары ближнего (дальнего) света;
буксировка запрещена мотоциклами без бокового прицепа, а также мотоциклов, мопедов или велосипедов.