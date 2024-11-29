Що Трамп може запропонувати Кім Чен Ину під час переговорів: думка експерта

На його думку, Трамп, як завжди, почне з погроз.

"Це знову буде, що вогнем і люттю він буде випалювати Північну Корею. Він згадає, що колись Кім Чен Ина називали little rocket man. Він буде провокувати, перевіряти межі дозволеного, на що він відреагує, на що ні. Але що він може реально запропонувати, він може знову Кіма зробити рукопотисним", - сказав Краєв.

Він вважає, що Трамп може знову провести з Кім Чен Ином якийсь саміт, та показати, що переговори можливі, а також проштовхнути ідею часткового зняття обмежень хоча б торгівельних з Північної Кореї.

"Протискувати через ООН або через формат співпраці з європейцями, що ми не будемо з ними торгувати, але давайте ми хоча б не будемо сильно блокувати те, що вони торгують з іншими. Звісно для нас постає питання, що там буде на фоні Росії, але давайте згадаємо, що перша розмова лідерства Південної Кореї та кабінету Трампа була якраз про російсько-кндрівські стосунки й вони самі казали про те, що треба будь-яким чином не допустити продовження цього зближення", - додав експерт.

На думку Краєва, якщо Трамп може запропонувати КНДР умови щодо зняття санкцій взамін на зменшення відносини з Росією.

"По суті це буде той самий торг, який пропонується Китаю. Китай не допомагає повноцінно Росії й тому Китай залишається у нормальних відносинах зі США і ЄС. Якщо така тактика спрацювала з Піднебесною, то чому б їй не спрацювати з КНДР", - зазначив експерт.