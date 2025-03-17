Про що Трамп говоритиме з Путіним: Білий дім назвав одну з тем

У Лівітт запитали, чи не будуть Трамп і Путін, під час майбутньої розмови, обговорювати питання Запорізької АЕС в Україні. На що прес-секретар Білого дому відповіла, що Трамп завтра обговорить із Путіним "електростанцію на кордоні України та Росії".

Однак Лівітт не повідомила жодних подробиць про те, яку саме електростанцію вона мала на увазі. Ймовірна, мова йшла саме про окуповану росіянами Запорізьку АЕС, яка є найбільшою атомною станцією в Європі.

Зауважимо, американський президент Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін планують телефонну розмову на вівторок, 18 березня. Під час якої, як очікується, вони обговорять пропозиції США щодо встановлення тимчасового перемир'я в Україні.

Ситуація на ЗАЕС

Нагадаємо, російські війська захопили Запорізьку АЕС на початку березня 2022 року. Відтоді окупанти не дотримуються правил експлуатації ядерного об'єкта, наражаючи на небезпеку та загрозу можливої НП. Там вони зберігають не тільки техніку, а й особовий склад.

З того часу станція періодично відключається від резервного енергопостачання.

Глава Міжнародного агентства з атомної енергетики (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі вважає, що ситуація на ЗАЕС залишається нестабільною. Все через постійні обстріли.