Що таке "золоті візи" і чому від них масово відмовляються в країнах Європи

Що таке "золота віза" і чому від них відмовляються в ЄС

"Золоті візи" поступово скасовують по всій Європі – там, де вони раніше діяли. У жовтні Португалія скасувала можливість вкладення інвестицій в місцеву нерухомість для отримання "золотих віз", щоб зменшити спекуляції в галузі. Нідерланди припинили їх дію у січні 2024 року. Цього року Іспанія також вжила жорстких заходів, скасувавши такі ж візи для тих, хто інвестує в нерухомість країни.

Схеми проживання в обмін на інвестиції пропонують людям можливість отримати дозвіл на проживання в країні, купивши там будинок або зробивши великі капіталовкладення чи пожертвування. Щоб отримати таку візу, треба бути віком старше 18 років, бути без судимостей і мати достатньо коштів для здійснення необхідних інвестицій.

Існують також "золоті паспорти", офіційно відомі як громадянство за інвестиційними програмами. Вони також дають доступ до багатьох переваг перебування в блоку, включаючи вільне пересування між країнами.

Фото: Від золотих віз відмовляється все більше країн Європи (best-citizenships.com)

У 2022 році Єврокомісія закликала уряди ЄС припинити "продаж" громадянства інвесторам. Після початку великої війни в Україні виникли побоювання, що ці схеми можуть становити загрозу безпеці. Брюссель також закликав країни ще раз перевірити, чи мають люди, які потрапили під санкції через війну, "золотий паспорт".

В ЄС також заявляли, що схеми такого роду становлять ризик для безпеки, прозорості та цінностей, які лежать в основі проекту Європейського Союзу.

Також Європейська комісія запропонувала призупинити дію угоди Вануату про скасування віз через ризики "золотого паспорта". Це пояснюється тим, що така схема дозволяє громадянам третіх країн отримати громадянство Вануату, а це потім забезпечує їм безвізовий доступ до країн Шенгенської зони.

Де ще діють "золоті візи" в Європі

Від такої опції відмовилися у Великій Британії. Ірландія також скасувала Програму інвесторів для іммігрантів, яка пропонувала проживання в Ірландії в обмін на пожертву в розмірі 500 000 євро або трирічну щорічну інвестицію в країні в розмірі 1 мільйона євро. Ірландія вже призупиняла схему для громадян Росії в березні 2022 року в рамках санкцій, накладених на країну за вторгнення в Україну.

"Золоті візи" все ще діють в Італії, Греції та Угорщині. В більшості цих країн для отримання права проживати в цих державах інвестиції від громадян мають складати кілька сотень тисяч євро.