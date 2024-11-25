Що таке витік струму або чому сідає АКБ у машині: подробиці

Загадкові формулювання на кшталт "витік струму" та "падіння напруги" не цікавили б щасливих власників сучасних авто, якби їхні машини раптом не відмовлялись заводитись в мороз. Отже, що робити, щоб акумулятор автомобіля не сідав сам по собі?
Про причини несанкціонованої втрати акумулятором запасів енергії читайте в матеріалі РБК-Україна.
При підготовці статті були використані матеріали Bosch і AutoBild.
Будь-якому акумулятору властиве таке явище як саморозряд. Він може бути менший чи більший в залежності від типу батареї, умов експлуатації і від стану конкретного екземпляра, але все одно він буде. Проте, у випадку з автомобілем, чий двигун мляво провертається стартером морозного ранку, але яким користуються хоча б раз на тиждень, звалити вину на саморозряд не вдасться. Швидше за все, є інші причини, і про них ми тут поговоримо.
Буває, що АКБ сама по собі розряджається за кілька діб, і дуже часто це не її провина. І хоча так званий витік струму достеменно діагностується лише в умовах майстерні, причину хронічної розрядки автомобільного акумулятора під час стоянки можна виявити і власними силами.
Проте перш за все треба переконатись, що проблема таки не в самому акумуляторі. Приготуйте вольтметр, а точніше, придбайте в найближчому господарчому магазині найпростіший мультиметр. Після повної підзарядки акумулятора залиште його з відключеними клемами на кілька днів. І якщо він сам собою сяде до напруги нижче 12,3 – 12,5 вольт, він має потрапити під підозру: швидше за все, він такий старий, що його пластини або обсипалися, або покрилися шаром сульфату. Швидше за все, такий акумулятор скоро доведеться викинути, хоча можна дати йому ще один шанс, показавши професійному автоелектрику.
Але якщо ваш тест показав, що сама батарея у порядку, приділіть трохи часу вашій машині.
Електротехніка – наука доволі непроста, і якщо у вас немає відповідної освіти, не приймайте важливих рішень по акумулятору і його проблемам без консультацій з професіоналами. В першу чергу майте на увазі діючого електрика на СТО, а ось продавців акумуляторів та взагалі запчастин до категорії надійних консультантів треба відносити з оглядкою.
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