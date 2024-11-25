Що таке витік струму або чому сідає АКБ у машині: подробиці

Будь-якому акумулятору властиве таке явище як саморозряд. Він може бути менший чи більший в залежності від типу батареї, умов експлуатації і від стану конкретного екземпляра, але все одно він буде. Проте, у випадку з автомобілем, чий двигун мляво провертається стартером морозного ранку, але яким користуються хоча б раз на тиждень, звалити вину на саморозряд не вдасться. Швидше за все, є інші причини, і про них ми тут поговоримо.

Чому розряджається акумулятор

Буває, що АКБ сама по собі розряджається за кілька діб, і дуже часто це не її провина. І хоча так званий витік струму достеменно діагностується лише в умовах майстерні, причину хронічної розрядки автомобільного акумулятора під час стоянки можна виявити і власними силами.

Проте перш за все треба переконатись, що проблема таки не в самому акумуляторі. Приготуйте вольтметр, а точніше, придбайте в найближчому господарчому магазині найпростіший мультиметр. Після повної підзарядки акумулятора залиште його з відключеними клемами на кілька днів. І якщо він сам собою сяде до напруги нижче 12,3 – 12,5 вольт, він має потрапити під підозру: швидше за все, він такий старий, що його пластини або обсипалися, або покрилися шаром сульфату. Швидше за все, такий акумулятор скоро доведеться викинути, хоча можна дати йому ще один шанс, показавши професійному автоелектрику.

Як знайти витік струму в авто

Але якщо ваш тест показав, що сама батарея у порядку, приділіть трохи часу вашій машині.

Лампи і плафони . Треба перевірити, чи всі лампи вимикаються після того, як були зачинені всі двері, капот, багажник, бардачки, протисонячні козирки. Дуже поширена причина – несправність одного кінцевих вимикачів, які керують лампами освітлення цих зон. Через це світло в машині горітиме весь час, і звісно, рано чи пізно батарея сяде – за кілька днів чи кілька тижнів.

. Треба перевірити, чи всі лампи вимикаються після того, як були зачинені всі двері, капот, багажник, бардачки, протисонячні козирки. Дуже поширена причина – несправність одного кінцевих вимикачів, які керують лампами освітлення цих зон. Через це світло в машині горітиме весь час, і звісно, рано чи пізно батарея сяде – за кілька днів чи кілька тижнів. Додаткове обладнання . Буває, що струм під час нічної стоянки стиха "смокче" якійсь нестандартний прилад – магнітола, мільтимедійна "голова", підсилювач звуку, стаціонарно інстальований радар-детектор тощо. Пригадайте, чи не встановлювали ви останнім часом у машину щось подібне? Чи, можливо, ви зверталися на СТО з якоюсь іншою проблемою електрики? Чи не після цього почалася проблема із нічною розрядкою АКБ? Адже майстер-інсталятор чи електрик на СТО міг помилитись і щось підключити неправильно, так, що певний пристрій на борту споживає струм навіть коли машина відпочиває на парковці.

. Буває, що струм під час нічної стоянки стиха "смокче" якійсь нестандартний прилад – магнітола, мільтимедійна "голова", підсилювач звуку, стаціонарно інстальований радар-детектор тощо. Пригадайте, чи не встановлювали ви останнім часом у машину щось подібне? Чи, можливо, ви зверталися на СТО з якоюсь іншою проблемою електрики? Чи не після цього почалася проблема із нічною розрядкою АКБ? Адже майстер-інсталятор чи електрик на СТО міг помилитись і щось підключити неправильно, так, що певний пристрій на борту споживає струм навіть коли машина відпочиває на парковці. Розетки . Якщо машина достатньо багато укомплектована, перевірте всі її розетки - в багажнику, в підлокітниках, в задній частині салону. Є моделі, в яких розетки залишається активованими навіть при вимкненому запалюванні, коли двигун не працює і власника поряд немає. Між тим, хтось з ваших пасажирів міг залишити увімкненим у розетку якийсь споживач, який потроху споживає енергію за вашої відсутності – електронна гра, блок живлення навігатора, відеоплеєр, ліхтарик тощо.

. Якщо машина достатньо багато укомплектована, перевірте всі її розетки - в багажнику, в підлокітниках, в задній частині салону. Є моделі, в яких розетки залишається активованими навіть при вимкненому запалюванні, коли двигун не працює і власника поряд немає. Між тим, хтось з ваших пасажирів міг залишити увімкненим у розетку якийсь споживач, який потроху споживає енергію за вашої відсутності – електронна гра, блок живлення навігатора, відеоплеєр, ліхтарик тощо. Нерідна магнітола . Прослідкуйте за алгоритмом роботи магнітоли – якщо вона не штатна, а була встановлена як додаткове обладнання. Деякі головні пристрої аудіо- чи мультимедіа споживають помітний струм навіть у вимкненому стані. Зокрема, непомітно красти енергію можуть постійно працюючий годинник на її екрані або комірки пам'яті. При тому такі моделі повністю відключаються тільки при знятій лицьовій панелі або після особливого вимкнення окремою кнопкою.

. Прослідкуйте за алгоритмом роботи магнітоли – якщо вона не штатна, а була встановлена як додаткове обладнання. Деякі головні пристрої аудіо- чи мультимедіа споживають помітний струм навіть у вимкненому стані. Зокрема, непомітно красти енергію можуть постійно працюючий годинник на її екрані або комірки пам'яті. При тому такі моделі повністю відключаються тільки при знятій лицьовій панелі або після особливого вимкнення окремою кнопкою. Ємність батареї. Слід перевірити, чи встановлено на вашій машині акумуляторну батарею потрібної ємності та типу – згідно з рекомендаціями автовиробника. Справа у тому, що в сучасних машинах часто є штатні або додаткові системи, які споживають невеликий струм під час перебування авто на парковці: наприклад, охоронна система, пристрій для відлякування гризунів, мультимедійний пристрій тощо. Коли на такій машині використовується АКБ замалої ємності, то запасеної в ній енергії може не вистачить для тривалої роботи цих систем під час перебування машини на стоянці.

Якщо коротко

Електротехніка – наука доволі непроста, і якщо у вас немає відповідної освіти, не приймайте важливих рішень по акумулятору і його проблемам без консультацій з професіоналами. В першу чергу майте на увазі діючого електрика на СТО, а ось продавців акумуляторів та взагалі запчастин до категорії надійних консультантів треба відносити з оглядкою.