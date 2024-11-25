Что такое утечка тока или почему садится АКБ в машине: подробности

Любому аккумулятору присуще такое явление как саморазряд. Он может быть меньше или больше в зависимости от типа батареи, условий эксплуатации и состояния конкретного экземпляра, но все равно он будет. Однако, в случае с автомобилем, чей двигатель вяло проворачивается стартером морозного утра, но которым пользуются хотя бы раз в неделю, свалить вину на саморазряд не удастся. Скорее всего есть другие причины, и о них мы здесь поговорим.

Почему разряжается аккумулятор

Бывает, что АКБ сама по себе разряжается через несколько суток, и очень часто это не ее вина. И хотя так называемая утечка тока точно диагностируется только в условиях мастерской, причину хронической разрядки автомобильного аккумулятора во время стоянки можно обнаружить и сами по себе.

Однако прежде всего надо убедиться, что проблема таки не в самом аккумуляторе. Приготовьте вольтметр, а точнее, приобретите в ближайшем хозяйственном магазине самый простой мультиметр. ниже 12,3 – 12,5 вольт, он имеет попасть под подозрение: скорее всего, он так стар, что его пластины либо осыпались, либо покрылись слоем сульфата.

Как найти утечку тока в авто

Но если ваш тест показал, что сама батарея в порядке, уделите немного времени вашей машине.

Лампы и плафоны Нужно проверить, все ли лампы выключаются после того, как были закрыты все двери, капот, багажник, бардачки, противосолнечные козырьки. будет гореть все время, и конечно, рано или поздно батарея сядет – через несколько дней или несколько недель.

Нужно проверить, все ли лампы выключаются после того, как были закрыты все двери, капот, багажник, бардачки, противосолнечные козырьки. будет гореть все время, и конечно, рано или поздно батарея сядет – через несколько дней или несколько недель. Дополнительное оборудование . Бывает, что ток во время ночной стоянки потихоньку "сосет" какой-то нестандартный прибор – магнитола, мильтимедийная "голова", усилитель звука, стационарно установленный радар-детектор и т.д. Вспомните, не устанавливали ли вы в последнее время в машину что-нибудь подобное? Или, возможно, вы обращались на СТО с какой-нибудь другой проблемой электричества? Не после этого ли началась проблема с ночной разрядкой АКБ? Ведь мастер-установщик или электрик на СТО мог ошибиться и что-то подключить неправильно, так что определенное устройство на борту потребляет ток, даже когда машина отдыхает на парковке.

. Бывает, что ток во время ночной стоянки потихоньку "сосет" какой-то нестандартный прибор – магнитола, мильтимедийная "голова", усилитель звука, стационарно установленный радар-детектор и т.д. Вспомните, не устанавливали ли вы в последнее время в машину что-нибудь подобное? Или, возможно, вы обращались на СТО с какой-нибудь другой проблемой электричества? Не после этого ли началась проблема с ночной разрядкой АКБ? Ведь мастер-установщик или электрик на СТО мог ошибиться и что-то подключить неправильно, так что определенное устройство на борту потребляет ток, даже когда машина отдыхает на парковке. Розетки . Если машина достаточно много укомплектована, проверьте все ее розетки – в багажнике, в подлокотниках, в задней части салона. Есть модели, в которых розетки остаются активированными даже при выключенном зажигании, когда двигатель не работает и владельца рядом нет. Между тем, кто-то из ваших пассажиров мог оставить включенным в розетку какой-то потребитель, понемногу потребляющий энергию в ваше отсутствие – электронная игра, блок питания навигатора, видеоплеер, фонарик и т.д.

. Если машина достаточно много укомплектована, проверьте все ее розетки – в багажнике, в подлокотниках, в задней части салона. Есть модели, в которых розетки остаются активированными даже при выключенном зажигании, когда двигатель не работает и владельца рядом нет. Между тем, кто-то из ваших пассажиров мог оставить включенным в розетку какой-то потребитель, понемногу потребляющий энергию в ваше отсутствие – электронная игра, блок питания навигатора, видеоплеер, фонарик и т.д. Неродная магнитола . Следите за алгоритмом работы магнитолы – если она не штатная, а была установлена как дополнительное оборудование. Некоторые главные устройства аудио- или мультимедиа потребляют заметный ток даже в выключенном состоянии. В частности, незаметно воровать энергию могут постоянно работающие часы на ее экране или ячейки памяти. При этом такие модели полностью отключаются только при снятой лицевой панели или после особого отключения отдельной кнопкой.

. Следите за алгоритмом работы магнитолы – если она не штатная, а была установлена как дополнительное оборудование. Некоторые главные устройства аудио- или мультимедиа потребляют заметный ток даже в выключенном состоянии. В частности, незаметно воровать энергию могут постоянно работающие часы на ее экране или ячейки памяти. При этом такие модели полностью отключаются только при снятой лицевой панели или после особого отключения отдельной кнопкой. Емкость батареи . Следует проверить, установлена ли на вашей машине аккумуляторная батарея нужной емкости и типа – согласно рекомендациям автопроизводителя. Дело в том, что в современных машинах часто есть штатные или дополнительные системы, которые потребляют небольшой ток во время пребывания авто на парковке: например, охранная система, отпугивание грызунов, мультимедийное устройство и т.д. Когда на такой машине используется АКБ малой емкости, то запасаемой в ней энергии может не хватить для длительной работы этих систем при нахождении машины на стоянке.

Если коротко

Электротехника – наука довольно непростая, и если у вас нет соответствующего образования, не принимайте важные решения по аккумулятору и его проблемам без консультаций с профессионалами. В первую очередь, имейте в виду действующего электрика на СТО, а вот продавцов аккумуляторов и вообще запчастей к категории надежных консультантов надо относить с оглядкой.