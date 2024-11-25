Что такое утечка тока или почему садится АКБ в машине: подробности

Загадочные формулировки типа "утечка тока" и "падения напряжения" не интересовали бы счастливых владельцев современных авто, если бы их машины вдруг не отказывались заводиться в мороз. Итак, что делать, чтобы аккумулятор автомобиля не садился сам по себе?
О причинах несанкционированной потери аккумулятором запасов энергии читайте в материале РБК-Украина.
При подготовке статьи использовались материалы Bosch и AutoBild.
Любому аккумулятору присуще такое явление как саморазряд. Он может быть меньше или больше в зависимости от типа батареи, условий эксплуатации и состояния конкретного экземпляра, но все равно он будет. Однако, в случае с автомобилем, чей двигатель вяло проворачивается стартером морозного утра, но которым пользуются хотя бы раз в неделю, свалить вину на саморазряд не удастся. Скорее всего есть другие причины, и о них мы здесь поговорим.
Бывает, что АКБ сама по себе разряжается через несколько суток, и очень часто это не ее вина. И хотя так называемая утечка тока точно диагностируется только в условиях мастерской, причину хронической разрядки автомобильного аккумулятора во время стоянки можно обнаружить и сами по себе.
Однако прежде всего надо убедиться, что проблема таки не в самом аккумуляторе. Приготовьте вольтметр, а точнее, приобретите в ближайшем хозяйственном магазине самый простой мультиметр. ниже 12,3 – 12,5 вольт, он имеет попасть под подозрение: скорее всего, он так стар, что его пластины либо осыпались, либо покрылись слоем сульфата.
Но если ваш тест показал, что сама батарея в порядке, уделите немного времени вашей машине.
Электротехника – наука довольно непростая, и если у вас нет соответствующего образования, не принимайте важные решения по аккумулятору и его проблемам без консультаций с профессионалами. В первую очередь, имейте в виду действующего электрика на СТО, а вот продавцов аккумуляторов и вообще запчастей к категории надежных консультантов надо относить с оглядкой.
Напомним, недавно РБК-Украина рассказывало, как отличить кроссовер от внедорожника.