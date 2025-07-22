Что такое теория "мертвого Интернета" и почему она снова стала актуальной

Теория "мертвого интернета" (Dead Internet Theory) обрела популярность в 2021 году на разных форумах. Согласно ей, интернет "умер" еще в 2016 году, а большинство контента сегодня якобы создается AI-ботами. Также предполагается, что ИИ может использоваться для манипулирования общественным мнением в рамках некой зловещей стратегии.

О том, как теория "мертвого интернета" может быть связана с ИИ, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сайт CNET .

Возвращение теории на волне TikTok и генеративного ИИ

Спустя несколько лет теория снова набирает популярность - уже на фоне роста интереса к генеративному ИИ. Авторы в TikTok начали разбирать ее и приводить примеры.

Так, пользователь под ником SideMoneyTom в марте 2024 года опубликовал видео, где показал множество почти идентичных изображений Иисуса, созданных ИИ и размещенных с разных аккаунтов в Facebook.

Эти публикации не вызывают большого интереса, но все же регулярно попадают в ленты пользователей. Создатель видео предполагает, что эти аккаунты управляются ИИ и не имеют отношения к реальным людям.

Чтобы понять природу таких явлений, стоит вспомнить, как работает генеративный ИИ. Согласно данным Monetate, такие системы используют алгоритмы машинного обучения и обучающие выборки, чтобы генерировать текст, изображения, видео, музыку и даже программный код, который "похож" на созданный человеком.

Однако даже самые продвинутые модели, такие как LLM (большие языковые модели), не всегда точны. В отчете Ассоциации содействия развитию искусственного интеллекта (AAAI) подчеркивается, что, несмотря на успехи в рассуждении, ИИ все еще нуждается в дополнительной проверке на корректность.

Возможно, вы уже общаетесь с ботами

Еще один аргумент сторонников теории: большинство аккаунтов в интернете - это не люди, а боты. В комментариях под постами можно все чаще заметить шаблонные, бессмысленные ответы от аккаунтов, не имеющих отношения к теме.

Так, зимой 2023 года пользователи соцсети Bluesky начали жаловаться на спам ответов от "вежливых, но навязчивых" ботов, вступающих в споры

Признаки, по которым можно заподозрить ИИ-бота:

короткое или излишне точное описание в профиле (или его отсутствие)

отсутствие реальных фото или наличие сгенерированных ИИ-изображений

новый аккаунт с малым числом подписчиков

подозрительное соотношение подписчиков и лайков

спам-комментарии с сомнительными ссылками.

Согласно отчету Imperva Bad Bot Report 2024, почти 50% всего интернет-трафика в 2023 году пришлось на боты. Причем, по сравнению с предыдущим годом, этот показатель вырос на 2%. В документе указывается, что распространение генеративного ИИ и LLM сделало написание простых бот-скриптов доступным даже для неспециалистов.

Страхи вокруг ИИ растут вместе с его развитием

На фоне бурного развития генеративного ИИ растет и обеспокоенность общества. Согласно опросу Pew Research Center, более половины американцев обеспокоены ростом ИИ - и этот уровень тревожности сохраняется с 2021 года.

В то же время эксперты в области технологий относятся к будущему с оптимизмом: 47% из них уверены, что ИИ будет полезен в течение следующих 20 лет (против 11% среди обычных граждан).

Что говорят эксперты об эпохе ИИ и "мертвой сети"

На фоне растущей популярности теории "мертвого интернета" все чаще поднимается вопрос: действительно ли сеть утратила свою суть? По мнению Софии Хвитвед - футуролога и старшего советника Копенгагенского института исследования будущего, интернет не умер, а находится в процессе эволюции.

"Я думаю, что в своем текущем виде интернет действительно умирает. Но это длительный процесс, и на самом деле он трансформируется во что-то иное", - отмечает Хвитвед.

По ее словам, речь идет не о гибели сети как таковой, а об изменении ее структуры и принципов. "Интернет распадается и переосмысливает себя. Наша задача сейчас - найти новые решения и алгоритмы, которые сделают его более эффективным и полезным для человека", - объясняет она.

ИИ - вызов, а не причина гибели интернета

Скепсис по поводу будущего сети усилился после публикации отчета NewsGuard в 2024 году: в нем указывалось, что инструменты генеративного ИИ использовались для распространения российской пропаганды в более чем 3,6 млн статей. Кроме того, ИИ-чат-боты были задействованы для создания ложных новостных нарративов от имени фейкового ресурса.

София Хвитвед призывает не воспринимать это как признак смерти интернета. "Наоборот, такие угрозы подталкивают нас к тому, чтобы мы переосмыслили, как можно улучшить ИИ-инструменты и защитить данные, на которых они обучаются", - заявила она.

Она подчеркивает, что модели вроде LLM (большие языковые модели) уязвимы к "загрязнению" информации.

"Мертвый интернет" живет в TikTok и Reddit

Теория "мертвого интернета" все чаще обсуждается не только в TikTok, но и на Reddit. Один пользователь Reddit написал, что чат-боты ИИ могут катастрофически повлиять на психическое здоровье людей". Однако исследования в этом вопросе дают смешанные результаты.

Согласно отчету Национальной медицинской библиотеки США, ИИ-боты действительно могут снижать уровень тревожности и стресса — особенно у жителей сельских районов, студентов, работников ночных смен и медиков.

Однако другие исследования, например в Journal of Pediatrics, показывают, что чат-боты неэффективны для поддержки психического здоровья детей и могут подрывать традиционные практики в педиатрии.

Новая цифровая культура: есть ли шанс на перезагрузку?

Как пишет Harvard Business Review, развитие генеративного ИИ угрожает в первую очередь независимым авторам, музыкантам, художникам и подкастерам. Один из главных вопросов: сможет ли ИИ полностью заменить контент, созданный человеком? И если да - как это изменит интернет-культуру?

Хвитвед, также возглавляющая направление медиа в Копенгагенском институте, считает, что интернет будущего будет "более персонализированным, но менее общим". "Может быть, исчезнет статичная природа интернета - привычные статьи, веб-страницы, которые нужно скроллить. Но это не значит, что интернет исчезнет", - считает эксперт.

Она предполагает, что нас ждет контекстный интернет, где ИИ будет собирать данные в реальном времени и создавать персонализированный контент - будь то новостная лента, информационный блок или визуальные материалы.

"Такой подход приведет к тому, что каждый пользователь будет погружен в собственный информационный пузырь. Мы рискуем потерять общую реальность", - предостерегает Хвитвед.