Що таке стейблкоїн та чому його вважають новим доларом 21-го століття

Сьогодні стейблкоїни можуть бути випущені різними способами, наприклад, шляхом забезпечення активами на банківських рахунках або за допомогою смарт-контрактів на блокчейні. Крім того, вони можуть мати механізми автоматичного регулювання, щоб підтримувати стабільну вартість.

Стейблкоїни розроблялися як інструмент для управління ризиками в трейдингу. Трейдери використовують ці активи зі стабільною ціною, щоб фіксувати прибуток без необхідності конвертувати кошти в фіат.

Централізовані стейблкоїни

Централізовані стейблкоїни випускаються централізованим емітентом (компанією, біржею або крипто-фондом).

Так, USDT випускає компанія Tether, USDC – біржа Coinbase і компанія Circle, емітентом USDP виступає Paxos. Усі ці криптоактиви працюють у своїх юрисдикціях і створені для певних цілей, але за властивостями мало чим відрізняються один від одного.

Централізовані стейблкоїни вважаються більш надійними. Серед недоліків - надмірна централізація управління токенами, а також складність підтвердження резервів.

Важливо: Попри певну стабільність та прогнозованість таких стейблкоїнів, варто пам'ятати – якщо емітент стикається з фінансовими проблемами або неспроможний забезпечити резерви, це так само може призвести й до втрати вартості стейблкоїна. Також, якщо стейблкоїн забезпечений традиційною валютою, на нього поширюються всі відповідні законодавчі обмеження.

Децентралізовані стейблкоїни

Децентралізовані стейблкоїни може випустити будь-хто, залишивши як заставу свою криптовалюту. Таким чином, користувач використовує стабільний токен, без ймовірності втручання третіх осіб.

Відомим децентралізованим стейблкоїном є DAI від Maker DAO. Наприклад, в певний момент часу вартість умовного 1 BTC еквівалентна вартості 30000 DAI. Таким чином, заблокувавши 1 BTC - користувач може отримати 30000 DAI.

Алгоритмічні стейблкоїни

Деякі криптопроекти створюють власні стейблкоїни для простоти використання своїх платформ, DeFi-бірж, протоколів та інших суб'єктів. Алгоритмічний стейблкоїн фактично використовує алгоритм на якому він заснований, який може випускати більше монет, коли ціна зростає, і купувати їх поза ринком, коли ціна падає. Це зручно і не вимагає великих витрат.

Переваги стейблкоїнів

Стейблкоїни – універсальні та зручні інструменти для інвесторів, трейдерів та криптокористувачів. Крім того, вони володіють перевагами не лише будь-якої криптовалюти (децентралізація, прозорість, надійність, швидкі транзакції, низькі комісії та анонімність), а й традиційних грошей.

1. Однією з основних переваг стейблкоїнів є їх більш стабільна вартість у порівнянні з іншими криптовалютами. Це дозволяє користувачам уникати коливань, які характерні для більшості цифрових активів.

2. Стейблкоїни можуть бути використані для здійснення повсякденних фінансових операцій, таких як покупка товарів і послуг, переказ грошей або збереження коштів. Як і інші криптовалюти, вони працюють на основі блокчейн-технології. Однак передбачуваний курс робить стейблкоїни зручнішими, дозволяючи виступати і як засіб заощадження замість інших, більш волатильних типів криптовалют.

3. Трейдери й інвестори можуть використовувати стейблкоїни для хеджування своїх портфелів. Виділення певного відсотка портфеля на стейблкоїни є ефективним способом зниження загального ризику. Також деякі стейблкоїни надають можливість отримувати виплати від прибутку, отриманого від розміщення резервних коштів. Це може стати вигідною інвестиційною можливістю.

Недоліки стейблкоїнів

Попри великий потенціал, у стейблкоїнів є й деякі обмеження.

1. Оскільки стейблкоїни прив'язані до фіатних валют, вони можуть підлягати регулюванню та нагляду з боку урядових органів. Це може призвести до обмежень у використанні та обміні стейблкоїнами.

2. Деякі емітенти можуть не надавати достатньої інформації про свої резерви та механізми регулювання. Це може ускладнити оцінку їхньої стабільності та надійності.

3. Забезпечені фіатом стейблкоїни зазвичай більш централізовані, ніж інші криптовалюти. Центральний органі може підлягати зовнішньому фінансовому регулюванню. Це створює значний контроль над монетою. Крім того, деякі стейблкоїни залежать від коливань та знецінення фіатної валюти, до якої прив'язані.

Важливо: Усі ці недоліки варто враховувати при виборі та використанні стейблкоїнів. Кожен користувач повинен ретельно оцінити свої потреби та ризики перед тим, як здійснити операції зі стейблкоїнами.

Популярні стейблкоїни на WhiteBIT

Сьогодні існує сотні різновидів стейблкоїнів, частина з яких в обігу, решта – на стадії розробки. Найбільш відомі з них - Tether (USDT) та USD Coin (USDC).

Придбати стейблкоїни можна, наприклад, на одній з найбільших європейських централізованих криптобірж родом з України – WhiteBIT. Найпопулярнішими стейблами там є:

USDT – стейблкоїн, прив'язаний до вартості долара, курс постійно змінюється, але прямує до +/- 1:1. Наразі Tether є одним із найбільш популярних стейблкоїнів у світі та може вважатися цифровим аналогом долара. Стейблкоїн Tether реалізований на різних блокчейнах. На біржі WhiteBIT можна робити депозити та зняття USDT в мережах Ethereum, Omni, TRON, EOS,POLYGON та ARBITRUM.

USDC – стейблкоїн, створений компанією Circle як альтернатива USDT. 1 USDC також коливається в межах 1 USD. USDC має відкритий вихідний код, і компанія надає всю необхідну інформацію про фінансову звітність. Наразі USDC широко використовується в DeFi-проектах для підвищення ліквідності.

TUSD – ще один стейблкоїн із прив'язкою до долара. Криптовалюта випускається платформою TrustToken, а її забезпечення зберігається в банках трастових компаній. Це перший стейблкоїн, який програмно контролює карбування з миттєвою ончейн перевіркою резервів у доларах США, що зберігаються офчейн. Резерви TUSD контролюються за допомогою підтвердження резервів Chainlink, щоб власники валюти могли самостійно переконатися, що їхні активи забезпечені USD, як зберігаються в резервах.

DECL – стейблкоїн Decimal Token, що є проміжним активом WhiteBIT. Призначений для торгівлі токенами, вартість яких нижче 0,00000001 USDT. Це внутрішній off-chain токен із фіксованою ціною в 0,0001 USDT. Стабільність ціни досягається за допомогою ліквідності, яку WhiteBIT надає в книзі ордерів.

Криптовалюти невпинно стають частиною нашого життя, тож варто підвищувати свою фінансову грамотність та не боятись опановувати нові цифрові можливості 21 сторіччя.