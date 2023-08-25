Что такое стейблкоин и почему его считают новым долларом 21 века

Сегодня стейблкоины могут быть выпущены разными способами, например путем обеспечения активами на банковских счетах или с помощью смарт-контрактов на блокчейне. Кроме того, они могут иметь механизмы автоматической регулировки, чтобы поддерживать стабильную стоимость.

Стейблкоины разрабатывались как инструмент для управления рисками в трейдинге. Трейдеры используют эти активы со стабильной ценой, чтобы фиксировать прибыль без необходимости конвертировать средства в фиат.

Централизованные стейблкоины

Централизованные стейблкоины выпускаются централизованным эмитентом (компанией, биржей или криптофондом).

Да, USDT выпускает компания Tether, USDC – биржа Coinbase и компания Circle, эмитентом USDP выступает Paxos. Все эти криптоактивы работают в своих юрисдикциях и созданы для определенных целей, но по свойствам мало чем отличаются друг от друга.

Централизованные стейблкоины считаются более надежными. Среди недостатков – чрезмерная централизация управления токенами, а также сложность подтверждения резервов.

Важно: Несмотря на определенную стабильность и прогнозируемость таких стейблкоинов, следует помнить – если эмитент сталкивается с финансовыми проблемами или не может обеспечить резервы, это также может привести и к потере стоимости стейблкоина. Также, если стейблкоин снабжен традиционной валютой, на него распространяются все соответствующие законодательные ограничения.

Децентрализованные стейблкоины

Децентрализованные стейблкоины может выпустить любой, оставив в качестве залога свою криптовалюту. Таким образом, пользователь использует стабильный токен, без вероятности вмешательства третьих лиц.

Известным децентрализованным стейблокином является DAI от Maker DAO. Например, в определенный момент времени стоимость условного 1 BTC эквивалентна стоимости 30000 DAI. Таким образом, заблокировав 1 BTC – пользователь может получить 30000 DAI.

Алгоритмические стейблкоины

Некоторые криптопроекты создают собственные стейблкоины для простоты использования своих платформ, DeFi-бирж, протоколов и других субъектов. Алгоритмический стейблкоин фактически использует алгоритм, на котором он основан, который может выпускать больше монет, когда цена растет, и покупать их вне рынка, когда цена падает. Это удобно и не требует больших затрат.

Преимущества стейблкоинов

Стейблкоины – универсальные и удобные инструменты для инвесторов, трейдеров и криптопользователей. Кроме того, они обладают преимуществами не только любой криптовалюты (децентрализация, прозрачность, надежность, быстрые транзакции, низкие комиссии и анонимность), но и традиционные деньги.

1. Одним из основных преимуществ стейблкоинов является их более стабильная стоимость по сравнению с другими криптовалютами. Это позволяет пользователям избегать колебаний, характерных для большинства цифровых активов.

2. Стейблкоины могут быть использованы для осуществления повседневных финансовых операций, таких как покупка товаров и услуг, перевод денег или сохранность средств. Как и другие криптовалюты, они работают на основе блокчейн-технологии. Однако предполагаемый курс делает стейблкоины более удобными, позволяя выступать и как средство сбережения вместо других, более волатильных типов криптовалют.

3. Трейдеры и инвесторы могут использовать стейблкоины для хеджирования своих портфелей. Выделение определенного процента портфеля на стейблкоине является эффективным способом снижения общего риска. Также некоторые стейблкоины предоставляют возможность получать выплаты от прибыли, полученной от размещения резервных средств. Это может оказаться выгодной инвестиционной возможностью.

Недостатки стейблкоинов

Несмотря на большой потенциал, у стейблкоинов есть и некоторые ограничения.

1. Поскольку стейблкоины привязаны к фиатным валютам, они могут подлежать регулированию и надзору со стороны правительственных органов. Это может привести к ограничениям в использовании и обмене стейблкоинами.

2. Некоторые эмитенты могут не предоставлять достаточной информации о своих резервах и механизмах регулирования. Это может осложнить оценку их стабильности и надежности.

3. Снабженные фиатом стейблкоины обычно более централизованы, чем другие криптовалюты. Центральный орган может подлежать внешнему финансовому регулированию. Это создает серьезный контроль над монетой. Кроме того, некоторые стэйблкоины зависят от колебаний и обесценивания фиатной валюты, к которой привязаны.

Важно: Все эти недостатки следует учитывать при выборе и использовании стейблкоинов. Каждый пользователь должен тщательно оценить свои потребности и риски перед тем, как совершить операции со стейблкоинами.

Популярные стейблкоины на WhiteBIT

Сегодня существует сотни разновидностей стейблкоинов, часть из которых в обращении, остальные – на стадии разработки. Наиболее известные из них – Tether (USDT) и USD Coin (USDC).

Приобрести стейблкоины можно, например, на одной из крупнейших европейских централизованных криптобирж родом из Украины – WhiteBIT. Самыми популярными стейблами являются:

USDT – стейблкоин, привязанный к стоимости доллара, курс постоянно меняется, но направляется к +/- 1:1. В настоящее время Tether является одним из самых популярных стейблкоинов в мире и может считаться цифровым аналогом доллара. Стейблкоин Tether реализован на разных блокчейнах. На бирже WhiteBIT можно делать депозиты и снятие USDT в сетях Ethereum, Omni, TRON, EOS, POLYGON и ARBITRUM.

USDC – стейблкоин, созданный компанией Circle как альтернатива USDT. 1 USDC также колеблется в пределах 1 USD. USDC имеет открытый исходный код и компания предоставляет всю необходимую информацию о финансовой отчетности. В настоящее время USDC широко используется в DeFi-проектах для повышения ликвидности.

TUSD – еще один стейблкоин с привязкой к доллару. Криптовалюта выпускается платформой TrustToken, а ее обеспечение хранится в банках трастовых компаний. Это первый стейблкоин, программно контролирующий чеканку с мгновенной ончейн проверкой резервов в долларах США, хранящихся офчейн. Резервы TUSD контролируются посредством подтверждения резервов Chainlink, чтобы владельцы валюты могли самостоятельно убедиться, что их активы обеспечены USD, как хранятся в резервах.

DECL – стейблкоин Decimal Token, являющийся промежуточным активом WhiteBIT. Предназначен для торговли токенами, стоимость которых ниже 0,00000001 USDT. Это внутренний off-chain токен с фиксированной ценой в 0,0001 USDT. Стабильность цены достигается посредством ликвидности, которую WhiteBIT предоставляет в книге ордеров.

Криптовалюты неустанно становятся частью нашей жизни, поэтому следует повышать свою финансовую грамотность и не бояться овладевать новыми цифровыми возможностями 21 века.