SEO-оптимізація – це один із найефективніших інструментів просування сайтів в інтернеті. Завдяки правильній обробці контенту та покращенню технічних параметрів веб-ресурсу можна значно збільшити його відвідуваність та залучити нових користувачів. У цій статті ми розповімо, що таке SEO просування, коли воно необхідне і як допомогти вашому сайту зайняти лідируючі позиції в пошуковій видачі.
SEO - це абревіатура англійської фрази Search Engine Optimization, що означає "оптимізація для пошукових систем". SEO-просування сайту включає ряд технічних і контентних заходів, що дозволяють поліпшити ранжування веб-ресурсу в Google. Мета сео-оптимізації полягає в залученні органічного цільового трафіку з пошукових систем та збільшення видимості сайту для потенційних клієнтів.
Cео просування сайту включає формування семантичного ядра, технічний аудит вебресурсу, оптимізацію контенту і зовнішнє просування. У сукупності ці процеси вимагають багато часу, зусиль та знань. Щоб все встигати, зберігаючи при цьому якість оптимізації, ви можете замовити SEO просування web-promo.ua в агенції результативного інтернет-маркетингу Webpromo. 13-річний досвід роботи та 100+ сертифікованих експертів дозволяють агенції давати гарантований результат.
Якісний цільовий трафік з органічної видачі потрібен усім і завжди, адже це є джерелом конверсій. Однак є 5 ситуацій, коли без SEO оптимізації сайту ефективність просування буде вкрай мала.
Агентство Webpromo виконує всі види робіт із сео оптимізації сайту. У них ви можете замовити просування сайту будь-якого масштабу та складності. Розглянемо докладніше кожен етап seo.
Важко собі уявити роботу над будь-яким проектом без глибокого занурення у його специфіку та оточення. Перед тим як налаштовувати оптимізацію сайтів, потрібно ретельно вивчити:
Найважливіше завдання просування сайтів у Google — визначити, які пошукові запити будуть релевантними для сторінок вашого веб-ресурсу. Оскільки точно передбачити кожен окремий ключ неможливо, сформуйте максимально велике семантичне ядро. Вносить до нього всі доступні синоніми, сленг, транслітерацію. Зважайте на особливості вимови, адже частина запитів здійснюється голосом.
Чим масштабніший сайт, тим ширша семантика. Для інтернет-магазинів кількість ключових слів може перевищити кілька тисяч. Тому, полегшуючи роботу із семантичним ядром, ключі групують за кластерами (категоріями). Групи ключових слів відповідають загальній структурі сайту.
Для кожної категорії запитів багатосторінкового веб-ресурсу необхідно створити оптимізовану посадкову сторінку, лендінг. Якщо сайт невеликий - обробляється кожен URL.
Цей етап – результат технічного SEO-аудиту сайту. На підставі отриманих даних формуються такі завдання для внутрішньої оптимізації:
Оптимізацію контенту можна умовно поділити на технічну та смислову. Технічна - це структурування текстів, використання заголовків різних рівнів, використання списків. Сюди належить органічний розподіл ключових слів і додавання посилань на джерела інформації.
Смислова оптимізація має на увазі покращення релевантності контенту, унікальності текстів, корисності, експертності та актуальності матеріалів.
Зображення на сторінці також мають бути оптимізовані. Для цього потрібно:
Зручність користування сайтом стала фактором ранжування відносно нещодавно. Тепер користувачам недостатньо просто отримувати інформацію — вони повинні почувати себе комфортно.
Способи покращення юзабіліті для пошукового просування сайтів:
На цьому етапі відбувається нарощування зовнішньої маси посилань — розміщення на сторонніх сайтах зворотніх посилань. Пам'ятайте, що якість донорів важливіша за їх кількість.
Починаючи пошукову оптимізацію, ви повинні розуміти, що закінчити її не вийде. Сайт потребує постійних оновлень, адже конкуренти теж працюють над просуванням своїх ресурсів. Однак при правильному налаштуванні SEO зусилля завжди окупаються потоком цільового трафіку та високими позиціями у видачі.