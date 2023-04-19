SEO-оптимизация — это один из самых эффективных инструментов продвижения сайтов в интернете. Благодаря правильной обработке контента и улучшению технических параметров вебресурса, можно значительно увеличить его посещаемость и привлечь новых пользователей. В этой статье мы расскажем, что такое SEO продвижение, когда оно необходимо и как помочь вашему сайту занять лидирующие позиции в поисковой выдаче.

Что такое SEO

SEO — это аббревиатура английской фразы Search Engine Optimization, что означает "оптимизация для поисковых систем". SEO-продвижение сайта включает в себя ряд технических и контентных мероприятий, позволяющих улучшить ранжирование вебресурса в Google. Цель сео-оптимизации заключается в привлечении органического целевого трафика из поисковых систем и в увеличении видимости сайта для потенциальных клиентов.

Cео продвижение сайта включает в себя формирование семантического ядра, технический аудит вебресурса, оптимизацию контента и внешнее продвижение. В совокупности эти процессы требуют много времени, усилий и знаний. Чтобы все успевать, сохраняя при этом качество оптимизации, вы можете заказать SEO продвижение web-promo.ua в агентстве результативного интернет-маркетинга Webpromo. 13-летний опыт работы и 100+ сертифицированных экспертов позволяют агентству давать гарантированный результату.

Когда нужно SEO

Качественный целевой трафик из органической выдачи нужен всем и всегда, ведь это источник конверсий. Однако есть 5 ситуаций, когда без seo оптимизации сайта эффективность продвижения будет крайне мала.

На этапе создания сайта. При разработке нового вебресурса поисковая оптимизация — это первый шаг к его раскрутке. Начните с исследования ключевых слов, которые наиболее подходят для вашей ниши. Сгруппированные в кластеры ключи определяют будущую структуру сайта. Когда падает трафик. Причины могут быть как в низких позициях сайта в поисковой выдаче, так и в нерелевантности контента запросам пользователей. SEO поможет решить обе проблемы. Когда усиливается конкуренция. Если в вашу нишу заходит сильный игрок, воспользуйтесь поисковой оптимизацией, чтобы получить перед ним преимущество благодаря улучшению ранжирования. Когда запускаете новый продукт. Значительное расширение ассортимента, новые услуги, смена вида деятельности — это все находит отражение на вебресурсе, и нуждается в SEO. Когда обновляете сайт. При переработке сайта SEO оптимизация поможет вам сохранить позиции в поисковой выдаче. Обновите метатеги, контент и ссылки, чтобы соответствовать дизайну и функциональности новой версии вебресурса.

Агентство Webpromo выполняет все виды работ по сео оптимизации сайта. У них вы можете заказать продвижение сайта любого масштаба и сложности. Рассмотрим подробнее каждый этап seo.

Шаг 1: анализ сайта, тематики и конкурентов

Трудно себе представить работу над любым проектом без глубокого погружения в его специфику и окружение. Перед тем, как настраивать оптимизацию сайтов, нужно тщательно изучить:

целевую аудиторию;

сайты конкурентов — их стратегию продвижения, семантику, особенности структуры вебресурса и контентное наполнение;

техническое состояние вашего сайта — скорость загрузки страниц, файл robots.txt, адаптивность, метатеги;

текущую позицию в ранжировании по основным ключам;

существующий внешний ссылочный профиль.

Шаг 2: формируем первичное ядро поисковых запросов

Важнейшая задача продвижения сайтов в Гугл — определить, какие поисковые запросы будут релевантны для страниц вашего вебресурса. Поскольку точно предусмотреть каждый отдельный ключ невозможно, сформируйте максимально обширное семантическое ядро. Вносите в него все доступные синонимы, сленг, транслитерацию. Учитывайте особенности произношения, ведь часть запросов совершается голосом.

Шаг 3: формируем широкую структуру сайта

Чем масштабнее сайт, тем обширнее семантика. Для интернет-магазинов количество ключевых слов может перевалить за несколько тысяч. Поэтому, упрощая работу с семантическим ядром, ключи группируют по кластерам (категориям). Группы ключевых слов соответствуют общей структуре сайта.

Для каждой категории запросов многостраничного вебресурса нужно создать оптимизированную посадочную страницу, лендинг. Если сайт маленький — обрабатывается каждый url.

Шаг 4: формируем задание на внутреннюю оптимизацию

Этот этап — результат технического SEO-аудита сайта. На основании полученных данных, формируются такие задачи для внутренней оптимизации:

ускорение загрузки страниц;

настройка ЧПУ;

внедрение адаптивности;

внутренняя перелинковка;

удаление ошибок 404, зеркал, дублей;

исправление некорректных редиректов;

настройка файла robots.txt;

внедрение sitemap;

настройка микроразметки;

переход на безопасный протокол соединения https.

Шаг 5: оптимизация контента

Оптимизацию контента можно условно разделить на техническую и смысловую. Техническая — это структурирование текстов, внедрение заголовков разных уровней, использование списков. Сюда же относится органичное распределение ключевых слов и добавление ссылок на источники информации.

Смысловая оптимизация подразумевает улучшение релевантности контента, уникальности текстов, полезности, экспертности и актуальности материалов.

Изображения на странице тоже должны быть оптимизированы. Для этого нужно:

Дать графическому файлу наименование с использованием ключевого слова. Прописать для картинки тег alt. Сжать размер файла. Следить за соответствием изображений и текста рядом. Не использовать картинки, защищенные авторским правом.

Шаг 6: улучшение юзабилити сайта

Удобство пользования сайтом стало фактором ранжирования относительно недавно. Теперь пользователям недостаточно просто получать информацию — они должны чувствовать себя при этом комфортно.

Способы улучшения юзабилити для поискового продвижения сайтов:

смена цветовой гаммы вебресурса на более спокойную;

улучшение дизайна в оформлении страниц;

сокращение цепочки выполнения целевого действия;

упрощение структуры сайта.

Шаг 7: внешняя оптимизация сайта

На этом этапе происходит наращивание внешней ссылочной массы — размещение на сторонних сайтах обратных ссылок. Помните, что качество доноров важнее их количества.

Начиная процесс поисковой оптимизации, вы должны понимать, что закончить его не получится. Сайт нуждается в постоянных обновлениях, ведь конкуренты тоже работают над продвижением своих ресурсов. Однако при правильной настройке SEO усилия всегда окупаются потоком целевого трафика и высокими позициями в выдаче.