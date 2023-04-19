SEO-оптимізація – це один із найефективніших інструментів просування сайтів в інтернеті. Завдяки правильній обробці контенту та покращенню технічних параметрів веб-ресурсу можна значно збільшити його відвідуваність та залучити нових користувачів. У цій статті ми розповімо, що таке SEO просування, коли воно необхідне і як допомогти вашому сайту зайняти лідируючі позиції в пошуковій видачі.

Що таке SEO

SEO - це абревіатура англійської фрази Search Engine Optimization, що означає "оптимізація для пошукових систем". SEO-просування сайту включає ряд технічних і контентних заходів, що дозволяють поліпшити ранжування веб-ресурсу в Google. Мета сео-оптимізації полягає в залученні органічного цільового трафіку з пошукових систем та збільшення видимості сайту для потенційних клієнтів.

Cео просування сайту включає формування семантичного ядра, технічний аудит вебресурсу, оптимізацію контенту і зовнішнє просування. У сукупності ці процеси вимагають багато часу, зусиль та знань. Щоб все встигати, зберігаючи при цьому якість оптимізації, ви можете замовити SEO просування web-promo.ua в агенції результативного інтернет-маркетингу Webpromo. 13-річний досвід роботи та 100+ сертифікованих експертів дозволяють агенції давати гарантований результат.

Коли потрібно SEO

Якісний цільовий трафік з органічної видачі потрібен усім і завжди, адже це є джерелом конверсій. Однак є 5 ситуацій, коли без SEO оптимізації сайту ефективність просування буде вкрай мала.

На етапі створення веб-сайту. При розробці нового веб-ресурсу пошукова оптимізація - це перший крок до його розкручування. Почніть з дослідження ключових слів, які найбільше підходять для вашої ніші. Згруповані у кластери ключі визначають майбутню структуру сайту. Коли падає трафік. Причини можуть бути як у низьких позиціях сайту в пошуковій видачі, так і нерелевантності контенту запитам користувачів. SEO допоможе вирішити обидві проблеми. Коли посилюється конкуренція. Якщо у вашу нішу заходить сильний гравець, скористайтесь пошуковою оптимізацією, щоб отримати перед ним перевагу завдяки покращенню ранжування. Коли ви запускаєте новий продукт. Значне розширення асортименту, нові послуги, зміна виду діяльності - це все знаходить відображення на веб-ресурсі і потребує SEO. Коли ви оновлюєте сайт. При переробці сайту SEO оптимізація допоможе зберегти позиції в пошуковій видачі. Оновіть метатеги, контент та посилання, щоб відповідати дизайну та функціональності нової версії веб-ресурсу.

Агентство Webpromo виконує всі види робіт із сео оптимізації сайту. У них ви можете замовити просування сайту будь-якого масштабу та складності. Розглянемо докладніше кожен етап seo.

Крок 1: аналіз сайту, тематики та конкурентів

Важко собі уявити роботу над будь-яким проектом без глибокого занурення у його специфіку та оточення. Перед тим як налаштовувати оптимізацію сайтів, потрібно ретельно вивчити:

цільову аудиторію;

сайти конкурентів - їх стратегію просування, семантику, особливості структури веб-ресурсу та контентне наповнення;

технічний стан вашого сайту – швидкість завантаження сторінок, файл robots.txt, адаптивність, метатеги;

поточну позицію у ранжируванні за основними ключами;

існуючий зовнішній профіль посилання.

Крок 2: формуємо первинне ядро ​​пошукових запитів

Найважливіше завдання просування сайтів у Google — визначити, які пошукові запити будуть релевантними для сторінок вашого веб-ресурсу. Оскільки точно передбачити кожен окремий ключ неможливо, сформуйте максимально велике семантичне ядро. Вносить до нього всі доступні синоніми, сленг, транслітерацію. Зважайте на особливості вимови, адже частина запитів здійснюється голосом.

Крок 3: формуємо широку структуру сайту

Чим масштабніший сайт, тим ширша семантика. Для інтернет-магазинів кількість ключових слів може перевищити кілька тисяч. Тому, полегшуючи роботу із семантичним ядром, ключі групують за кластерами (категоріями). Групи ключових слів відповідають загальній структурі сайту.

Для кожної категорії запитів багатосторінкового веб-ресурсу необхідно створити оптимізовану посадкову сторінку, лендінг. Якщо сайт невеликий - обробляється кожен URL.

Крок 4: формуємо завдання на внутрішню оптимізацію

Цей етап – результат технічного SEO-аудиту сайту. На підставі отриманих даних формуються такі завдання для внутрішньої оптимізації:

прискорення завантаження сторінок;

налаштування ЧПУ;

використання адаптивності;

внутрішня перелінковка;

видалення помилок 404, дзеркал, дублів;

виправлення некоректних редиректів;

налаштування файлу robots.txt;

впровадження sitemap;

налаштування мікророзмітки;

перехід на безпечний протокол з'єднання https.

Крок 5: оптимізація контенту

Оптимізацію контенту можна умовно поділити на технічну та смислову. Технічна - це структурування текстів, використання заголовків різних рівнів, використання списків. Сюди належить органічний розподіл ключових слів і додавання посилань на джерела інформації.

Смислова оптимізація має на увазі покращення релевантності контенту, унікальності текстів, корисності, експертності та актуальності матеріалів.

Зображення на сторінці також мають бути оптимізовані. Для цього потрібно:

Дати графічному файлу найменування за допомогою ключового слова. Прописати для зображення тег alt. Стиснути розмір файлу. Слідкувати за відповідністю зображень та тексту поряд. Не використовувати зображення, захищені авторським правом.

Крок 6: покращення юзабіліті сайту

Зручність користування сайтом стала фактором ранжування відносно нещодавно. Тепер користувачам недостатньо просто отримувати інформацію — вони повинні почувати себе комфортно.

Способи покращення юзабіліті для пошукового просування сайтів:

зміна колірної гами веб-ресурсу на більш спокійну;

покращення дизайну в оформленні сторінок;

скорочення ланцюжка виконання цільової дії;

спрощення структури сайту.

Крок 7: зовнішня оптимізація сайту

На цьому етапі відбувається нарощування зовнішньої маси посилань — розміщення на сторонніх сайтах зворотніх посилань. Пам'ятайте, що якість донорів важливіша за їх кількість.

Починаючи пошукову оптимізацію, ви повинні розуміти, що закінчити її не вийде. Сайт потребує постійних оновлень, адже конкуренти теж працюють над просуванням своїх ресурсів. Однак при правильному налаштуванні SEO зусилля завжди окупаються потоком цільового трафіку та високими позиціями у видачі.