Що таке ротавірус та як від нього захиститись: відповідь МОЗ

Часто такі неприємні речі як діарея, блювання чи біль в животі пов'язуються з загальними фразами - “щось не те з’їли” або “отруєння”. Проте інколи такого клопоту нам завдає ротавірусна інфекція.
Докладніше про те, що таке ротавірус та як від нього вберегтись, можна дізнатись, - в матеріалі РБК-Україна.
Ротавірусна інфекція - одна з форм гострої кишкової інфекції. Найчастіше нею хворіють діти віком від 6 місяців до 4-5 років.
Інфікування відбувається фекально-оральним шляхом як безпосередньо, так і під час контакту з поверхнями та предметами, що могли бути забруднені.
Підхопити ротавірусну інфекцію досить легко:
Заразитися ротавірусом можна і під час контакту із забрудненими поверхнями та предметами: іграшками, підлогою, меблями, одягом, під час їжі тощо. Ротавірус може залишатися на поверхнях протягом тижнів та навіть місяців.
Симптоми захворювання переважно з’являються через 2 дні.
Блювота й діарея можуть тривати від 3 до 8 днів. Особливо небезпечними для немовлят і маленьких дітей можуть бути додаткові симптоми, такі як втрата апетиту чи зневоднення.
Загальні симптоми:
Найбільш небезпечним у ротавірусній інфекції є саме зневоднення, тому важливо пити багато рідини, бажано електроліти - спеціальні розчини, які відновлюють водно-електролітний баланс.
У здорової дорослої людини ротавірусна інфекція може мати лише легкі прояви та симптоми або не мати їх взагалі.
Основними методами профілактики ротавірусної інфекції є вакцинація та дотримання правил особистої гігієни.
Ротавірус найпоширеніша у світі "кишкова" інфекція, якій можна легко запобігти. До того, як наука винайшла вакцину, більшість дітей віком до 5 років була інфікована ротавірусом хоча б один раз.
В Україні щеплення проти ротавірусної інфекції відносять до рекомендованих, тобто вакцинуватися можна власним коштом.
Вакцина захищає від ротавірусних гастроентеритів і розвитку тяжких форм захворювання. ВООЗ рекомендує вводити першу дозу ротавірусної вакцини якомога швидше після 6-тижневого віку.
Специфічного лікування ротавірусної інфекції немає - лише симптоматичне лікування.
Медики призначають пацієнту поліферментні препарати, адсорбуючі та в'яжучі засоби, жарознижувальні препарати.
Важливо підтримувати водно-сольовий баланс організму: багато пити. За тяжкого перебігу захворювання передбачене внутрішньовенне введення рідини. Проводиться також дезінтоксикаційна терапія.
Антибіотики при ротавірусній інфекції не призначаються.
При підготовці публікації використовувалась інформація Національної служби здоров'я України та Міністерства охорони здоров'я.
РБК-Україна вже повідомляло, що в Україні є затверджений календар щеплень. Зокрема він передбачає вакцинацію не лише дітей, але й дорослих.
Детальніше ознайомитись з ним можна в матеріалі РБК-Україна.
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