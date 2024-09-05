Що таке ротавірус та як від нього захиститись: відповідь МОЗ

Ротавірусна інфекція - одна з форм гострої кишкової інфекції. Найчастіше нею хворіють діти віком від 6 місяців до 4-5 років.

Інфікування відбувається фекально-оральним шляхом як безпосередньо, так і під час контакту з поверхнями та предметами, що могли бути забруднені.

Підхопити ротавірусну інфекцію досить легко:

не достатньо ретельно вимити руки,

покупатися у забрудненій водоймі,

проконтактувати з хворим.

Заразитися ротавірусом можна і під час контакту із забрудненими поверхнями та предметами: іграшками, підлогою, меблями, одягом, під час їжі тощо. Ротавірус може залишатися на поверхнях протягом тижнів та навіть місяців.

Які симптоми ротавірусу

Симптоми захворювання переважно з’являються через 2 дні.

Блювота й діарея можуть тривати від 3 до 8 днів. Особливо небезпечними для немовлят і маленьких дітей можуть бути додаткові симптоми, такі як втрата апетиту чи зневоднення.

Загальні симптоми:

діарея, яка триває понад 24 години;

часте блювання;

висока температура (часто понад 38,9 ℃);

часто ознаки зневоднення: млявість, плач без сліз у дитини, відсутність сечовипускання тощо.

Найбільш небезпечним у ротавірусній інфекції є саме зневоднення, тому важливо пити багато рідини, бажано електроліти - спеціальні розчини, які відновлюють водно-електролітний баланс.

У здорової дорослої людини ротавірусна інфекція може мати лише легкі прояви та симптоми або не мати їх взагалі.

Профілактика ротавірусу

Основними методами профілактики ротавірусної інфекції є вакцинація та дотримання правил особистої гігієни.

Ротавірус найпоширеніша у світі "кишкова" інфекція, якій можна легко запобігти. До того, як наука винайшла вакцину, більшість дітей віком до 5 років була інфікована ротавірусом хоча б один раз.

В Україні щеплення проти ротавірусної інфекції відносять до рекомендованих, тобто вакцинуватися можна власним коштом.

Вакцина захищає від ротавірусних гастроентеритів і розвитку тяжких форм захворювання. ВООЗ рекомендує вводити першу дозу ротавірусної вакцини якомога швидше після 6-тижневого віку.

Як призначається лікування

Специфічного лікування ротавірусної інфекції немає - лише симптоматичне лікування.

Медики призначають пацієнту поліферментні препарати, адсорбуючі та в'яжучі засоби, жарознижувальні препарати.

Важливо підтримувати водно-сольовий баланс організму: багато пити. За тяжкого перебігу захворювання передбачене внутрішньовенне введення рідини. Проводиться також дезінтоксикаційна терапія.

Антибіотики при ротавірусній інфекції не призначаються.