RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Что такое ротавирус и как от него защититься: ответ Минздрава

Фото: как бороться с ротавирусом (freepik.com)
Автор: Карина Левицкая

Часто такие неприятные вещи как диарея, рвота или боль в животе связываются с общими фразами - "что-то не то съели" или "отравление". Однако иногда такие хлопоты нам приносит ротавирусная инфекция.

Подробнее о том, что такое ротавирус и как от него уберечься, можно узнать - в материале РБК-Украина.

Ротавирусная инфекция - одна из форм острой кишечной инфекции. Чаще всего ею болеют дети от 6 месяцев до 4-5 лет.

Инфицирование происходит фекально-оральным путем как непосредственно, так и при контакте с загрязненными поверхностями и предметами.

Подхватить ротавирусную инфекцию достаточно легко:

  • недостаточно тщательно вымыть руки,
  • покупаться в загрязненном водоеме,
  • проконтактировать с больным.

Заразиться ротавирусом можно при контакте с загрязненными поверхностями и предметами: игрушками, полом, мебелью, одеждой, во время еды и т.д. Ротавирус может оставаться на поверхностях недель и даже месяцев.

Какие симптомы ротавируса

Симптомы заболевания в основном появляются через 2 дня.
Рвота и диарея могут продолжаться от 3 до 8 дней. Особенно опасными для младенцев и маленьких детей могут быть дополнительные симптомы, такие как потеря аппетита или обезвоживание.

Общие симптомы:

  • диарея, которая длится более 24 часов;
  • частая рвота;
  • высокая температура (часто свыше 38,9 ℃);
  • часто признаки обезвоживания: вялость, плач без слез у ребенка, отсутствие мочеиспускания и т.д.

Наиболее опасным в ротавирусной инфекции является обезвоживание, поэтому важно пить много жидкости, желательно электролиты - специальные растворы, которые восстанавливают водно-электролитный баланс.

У здорового взрослого человека ротавирусная инфекция может иметь только легкие проявления и симптомы или не иметь их вообще.

Профилактика ротавируса

Основными методами профилактики ротавирусной инфекции есть вакцинация и соблюдение правил личной гигиены.

Ротавирус самая распространенная в мире "кишечная" инфекция, которую можно легко предотвратить. До того, как наука изобрела вакцину, большинство детей младше 5 лет были инфицированы ротавирусом хотя бы один раз.

В Украине прививки против ротавирусной инфекции относят к рекомендованным, то есть вакцинироваться можно за свой счет.

Вакцина защищает от ротавирусных гастроэнтеритов и развития тяжелых форм заболевания. ВОЗ рекомендует вводить первую дозу вакцины ротавируса как можно скорее после 6-недельного возраста.

Как назначается лечение

Специфического лечения ротавирусной инфекции нет - только симптоматическое лечение.

Медики назначают пациенту полиферментные препараты, адсорбирующие и вяжущие средства, жаропонижающие препараты.

Важно поддерживать водно-солевой баланс организма: много пить. При тяжелом течении заболевания предусмотрено введение жидкости. Проводится также дезинтоксикационная терапия.

Антибиотики при ротавирусной инфекции не назначаются.

 

 

При подготовке публикации использовалась информация Национальной службы здоровья и Министерства здравоохранения.

РБК-Украина уже сообщало, что в Украине есть утвержденный календарь прививок. В частности, он предусматривает вакцинацию не только детей, но и взрослых.

Подробнее ознакомиться с ним можно в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВрачиБольницы