Що таке ПТСР? Як з ним боротися та чи можна вилікували

Посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) буває як у військових, так і в цивільних. Він виникає після травматичних для психіки подій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну службу здоров'я у Facebook.
Що таке ПТСР
Це порушення психологічного стану, що може розвитися після пережитих травматичних подій. Стресовий розлад буває у людей різного віку та статі. Симптоми розладу можуть виникати в короткий або тривалий період після травматичної події. Зазвичай вони з'являються протягом трьох місяців.
Головні симптоми: гіперзбудженість, перепроживання травматичних подій, проблеми із пам'яттю та емоційною сферою.
У кого буває ПТСР:
Чи можна вилікувати ПТСР
Фахівці наголошують, що посттравматичний стресовий розлад підлягає лікуванню. У разі появи перших симптомів потрібно як можна швидше звернутися до сімейного лікаря. Перед початком лікування лікар повинен провести ретельну перевірку, а потім спрямувати до психолога чи психіатра.
"Пам'ятайте, ПТСР піддається лікуванню навіть через багато років після травмуючої події, тому ніколи не пізно звернутися по допомогу", - наголошує НСЗУ.
Нагадаємо, раніше МОЗ опублікував номери "гарячих ліній" психологічної підтримки.
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