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Что такое ПТСР? Как с ним бороться и можно ли вылечить

Фото: специалисты объяснили, можно ли вылечить ПТСР (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) бывает как у военных, так и у гражданских. Оно возникает после травматических событий для психики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную службу здоровья в Facebook.

Что такое ПТСР

Это нарушение психологического состояния, которое может развиться после пережитых травм. Стрессовое расстройство бывает у людей всех возрастов и пола. Симптомы нарушения могут возникать в короткий или длительный период после травматического события. Обычно они появляются в течение трех месяцев.

Главные симптомы: гипервозбуждение, переживание травматических событий, проблемы с памятью и эмоциональной сферой.

У кого бывает ПТСР:

  • ветераны войны, военные;
  • гражданские, находившиеся или все еще находящиеся в зоне боевых действий;
  • жертвы сексуального и физического насилия;
  • пленные и жертвы пыток;
  • свидетели терактов;
  • люди, находившиеся в зоне стихийного бедствия;
  • люди, которые находятся в кризисных ситуациях, которые могут травмировать психику.

Можно ли вылечить ПТСР

Специалисты отмечают, что посттравматическое стрессовое расстройство подлежит лечению. В случае появления первых симптомов следует как можно скорее обратиться к семейному врачу. Перед началом лечения врач должен провести тщательную проверку, а затем направить к психологу или психиатру.

"Помните, ПТСР поддается лечению даже много лет спустя после травмирующего события, поэтому никогда не поздно обратиться за помощью", - отмечает НСЗУ.

Напомним, ранее Минздрав опубликовал номера "горячих линий" психологической поддержки.

Также недавно мы напоминали, как бесплатно получить препараты для лечения расстройств психики и эпилепсии.

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