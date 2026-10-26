Що таке ОВДП і як на них заробити у 2026 році: переваги, дохідність та ризики

– Що таке ОВДП і як вони працюють для звичайного громадянина?

– ОВДП – це облігації внутрішньої державної позики, за допомогою яких держава позичає гроші на внутрішньому ринку. Міністерство фінансів випускає цінні папери та продає їх банкам, після чого банки пропонують облігації кінцевим покупцям.

Придбати ОВДП можуть фізичні та юридичні особи, зокрема громадяни України, нерезиденти й державні установи, якщо законодавство не обмежує їхнє право на купівлю цих цінних паперів. Також купувати та продавати облігації можуть інвестиційні компанії, які мають відповідну ліцензію на здійснення професійної діяльності на ринках капіталу.

– Що вигідніше: інвестувати в ОВДП чи покласти гроші на банківський депозит?

– Дохідність ОВДП зазвичай вища, ніж дохідність депозитів. Крім того, з доходу від банківського депозиту утримують податки: 18% податку на доходи фізичних осіб і 5% військового збору. Загалом це 23%.

Наприклад, якщо ставка за депозитом становить 15% річних, після сплати податків вкладник отримає приблизно 11,55% доходу. Натомість дохід від ОВДП не оподатковується. Якщо людина придбала облігації з дохідністю 15%, вона отримує весь передбачений дохід без утримання цих податків. Це стосується і купонних виплат, які здійснює держава за облігаціями.

Ще одна важлива перевага ОВДП – можливість продати їх до погашення. Якщо людина відкрила строковий депозит, зазвичай вона не може забрати кошти до завершення строку без відповідних обмежень або втрати частини доходу. Облігації ж можна продати на вторинному ринку та повернути вкладені кошти. У такому разі можливі певні втрати у відсотках, але, як правило, не в ціні.

– Чи можуть валютні ОВДП бути альтернативою купівлі долара або євро?

– Наразі валютні ОВДП доступні в обмеженій кількості, зокрема через валютні обмеження. Раніше їх нерідко використовували для обходу таких обмежень, тому Міністерство фінансів і Національний банк намагаються скорочувати їхню кількість. Через це знайти валютні облігації для купівлі може бути складно.

Основна відмінність між валютними ОВДП і звичайною купівлею валюти полягає в тому, що за облігаціями держава здійснює купонні виплати. Натомість сама по собі купівля доларів або євро не приносить додаткового доходу, крім можливого зростання курсу валюти.

Також важливо враховувати гарантії виплат за державними облігаціями. Ризик дефолту за гривневими ОВДП є низьким, оскільки держава має можливість забезпечувати виплати в національній валюті. Для неї це простіше, ніж оголошувати дефолт за внутрішніми зобов’язаннями.

У світовій практиці дефолти за облігаціями у власній валюті трапляються рідко. Винятки можливі, зокрема, унаслідок революцій або радикальної зміни влади, коли нове керівництво країни відмовляється від попередніх зобов’язань.

– Чи реально заробити на ОВДП, якщо продати їх до погашення?

– Так, це можливо. Поточна ціна облігації враховує накопичений купонний дохід, який уже сформувався, але ще не був виплачений. Тому під час продажу власник, як правило, отримує не лише вартість самої облігації, а й компенсацію за накопичений купонний дохід.

Якщо на ринку немає значних коливань або різкого підвищення ставок, продаж облігацій до погашення може бути вигідним.

Крім того, людина може отримати додатковий дохід через зміну ринкової вартості облігацій. Наприклад, якщо інвестор придбав ОВДП із дохідністю 20%, а згодом ринкові ставки знизилися до 15%, вартість його облігацій може зрости. У такому разі він зможе заробити не лише на купонних виплатах, а й на продажу паперів за вищою ціною.

– Яку суму потрібно мати, щоб почати інвестувати в ОВДП?

– Наразі придбати облігації можна через багато банків, а також за допомогою застосунку ''Дія''. Умови та комісії залежать від конкретного сервісу: одні стягують плату за проведення операції, інші не беруть комісії або встановлюють символічну суму, наприклад одну гривню.

Почати інвестувати можна навіть із придбання однієї облігації. Її номінальна вартість зазвичай становить 1 000 гривень, хоча фактична ціна купівлі на ринку може бути дещо нижчою або вищою. Отже, орієнтовний мінімальний поріг для початку інвестування – близько 1 000 гривень.

– На що звертати увагу під час вибору ОВДП: дохідність, строк погашення чи валюту?

– Насамперед варто враховувати дохідність і строк погашення облігацій. Хоча ОВДП можна продати до завершення строку обігу, кожен інвестор має визначити власну стратегію та зрозуміти, на який період він готовий вкладати кошти.

Розглянемо кілька прикладів.

Припустимо, що нинішня ситуація на ринку є тимчасовою, а згодом вона стабілізується. У такому разі людина може придбати чотири- або п’ятирічні облігації з дохідністю 18% річних.

Якщо банки не пропонують аналогічної дохідності за депозитами, така інвестиція може бути вигідною. Наприклад, Національний банк прогнозує, що через два роки інфляція знизиться до 5%, тоді як власник облігацій продовжуватиме отримувати 18% річних відповідно до умов випуску. За такого сценарію дохідність ОВДП може бути привабливою.

Також варто враховувати можливу девальвацію гривні. Припустимо, що протягом трьох років курс долара зміниться з умовних 45 до 60 гривень. Це означатиме девальвацію гривні приблизно на 33%. Інвестор може порівняти цю зміну з доходом, який отримає за облігаціями протягом відповідного періоду, і оцінити, наскільки така інвестиція буде вигідною.

Інша ситуація – якщо людина очікує, що економічні умови можуть швидко погіршитися. Тоді їй може бути важливо зберегти можливість оперативно розпоряджатися грошима. У такому разі доцільно розглянути короткострокові ОВДП із погашенням через шість місяців або рік. Після визначення бажаного строку інвестування можна порівняти дохідність доступних облігацій.

Отже, кожен інвестор має самостійно обирати стратегію залежно від своїх цілей, очікувань і потреби в ліквідності. Водночас на сьогодні ОВДП можуть бути ефективнішим і привабливішим інструментом для вкладення коштів, ніж гривневі банківські депозити.

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