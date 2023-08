Що таке NFT простими словами та як їх створити

По суті, NFT – це своєрідний цифровий сертифікат, що підтверджує володіння певним активом. Головна ж відмінність від криптовалюти полягає в тому, що у NFT кожен токен унікальний – його не можна замінити іншим.

Попри те, що NFT є цифровим активом, сам об’єкт існує ще в якійсь формі. Це може бути будь-який предмет, фото, відео тощо. При цьому їх можна роздобути в необмеженій кількості завдяки інтернету. Однак сам токен надає право володіти оригіналом.

Цікавий факт: На липень 2023 року капіталізація ринку NFT становить близько $2,7 млрд, обсяг продажів за весь час – понад $64,2 млрд, згідно з CoinMarketCap.

Де використовують NFT

NFT можуть використовуватись в екосистемі блокчейну або ж він є правом на володіння чимось у матеріальному світі.

NFT, природа яких пов’язана з блокчейн-проектами, зазвичай дають привілеї всередині своєї екосистеми або вказують на статус у спільноті. Наприклад, вони можуть використовуватися як заставне забезпечення, надавати доступ до закритого клубу або фіксувати заслуги на блокчейні.

Серед таких токенів розрізнять:

– Аватари: Bored Ape Yaught Club, Meebits, Bulls on the Block, Cool Cats NFT, CLONE X;

– Ігрові NFT: Axie infinity, Crypto Kitties, STEPN;

– Землі в метавсесвітах: Decentraland, The Sandbox;

– Дані на блокчейні: Project Galaxy.

NFT, природа яких не пов’язана з блокчейном, є токенізованими предметами або даними та дають право на володіння ними.

Одна з головних переваг NFT полягає в тому, що вони надають можливість власникам контенту отримувати пряму компенсацію за свою роботу. Також, NFT дозволяють зберегти та підтвердити автентичність та унікальність цифрових активів, що раніше було проблематичним.

Крім того, NFT відкривають нові можливості для художників та творців контенту. Вони можуть продавати свої твори без посередників, отримувати пряму підтримку від своїх шанувальників та отримувати роялті за подальше використання своїх робіт.

Також NFT використовуються в ігровій індустрії для створення та торгівлі внутрішніми активами в іграх. Це дає гравцям можливість володіти та торгувати унікальними предметами, які мають реальну цінність.

Ціна токена залежить від його рідкості та від варіантів використання.

ТОП-5 найдорожчих NFT у 2022 році

1. "Everydays: The First 5000 Days" by Beeple ($69,346,250)

Джерело ілюстрації christies.com

Згідно з даними на сайті Christie's, Цей NFT складається з 5000 унікальних цифрових малюнків, які Beeple створював щодня протягом 13 років.

2. "Crossroads" by Beeple ($6,600,000)

Джерело ілюстрації coinspeaker.com

NFT відображає президента США Дональда Трампа, якого Beeple зображує у різних ситуаціях.

3. "CryptoPunk #7804" ($7,600,000)

Джерело ілюстрації cryptopunks.app

Цей NFT належить до колекції CryptoPunks, яка складається з 10 000 унікальних цифрових персонажів.

4. "The First Supper" by Mad Dog Jones ($4,100,000)

Джерело ілюстрації collect.mattkane.com

Відображає сучасну версію твору Леонардо да Вінчі "Тайна Вечеря".

5. "CryptoKitties #896775" ($4,000,000)

Джерело ілюстрації cryptokitties.co

Цей NFT також належить до колекції CryptoKitties і представляє унікального цифрового котика.

NFT-колекція WhiteBIT

У травні цього року одна з найбільших європейських централізованих криптобірж родом з України – WhiteBIT – також випустила власну NFT-колекцію під назвою The WhiteBIT Bulls.

Кожен токен репрезентує логотип криптовалютної біржі, а головний персонаж цифрового мистецтва – бик. Він символізує висхідний тренд крипторинку та передає цінності компанії – постійний рух уперед.

У серпні у нових користувачів біржі є можливість стати власником NFT з колекції WhiteBIT Community Bulls. Новачки можуть виграти 1 із 10 NFT, а також 1 VIP NFT. Один учасник, який виконав умови, має можливість виграти одне NFT. Для цього треба зробити:

зареєструватися на біржі у серпні;

поповнити свій баланс в еквіваленті 5 USDT;

приєднатися до спільноти WhiteBIT у Telegram;

мати гаманець Polygon для отримання NFT;

Заповнити коротку форму.

Детальніше дізнатися про умови отримання NFT на сайті WhiteBIT.

Як створити власний NFT? Покрова інструкція

Створити свій власний NFT може кожен, навіть без спеціальної освіти та навичок у сфері IT. Основний крок – вибір платформи. NFT торгуються через децентралізовані гаманці на таких маркетплейсах як OpenSea, Rarible, SuperRare, Nifty.

Після того, як ви визначитесь, що саме хочете токенізувати – фотографію, картинку, відео чи інший медіафайл - потрібно створити децентралізований гаманець, або під’єднати чинний до торгової платформи. Наприклад, на OpenSea можна під’єднати MetaMask, Coinbase і низку інших децентралізованих гаманців.

Після підключення децентралізованого гаманця до OpenSea треба перейти в розділ "Мої колекції" (My collections) й натиснути "Створити колекцію" (Create a collection).

Щоб створити колекцію, необхідно вказати та завантажити:

логотип колекції;

промокартинка;

банер колекції;

назва;

посилання на колекцію та соціальні мережі;

категорія (мистецтво, колекційні предмети, спорт);

адреса гаманця творця;

блокчейн та криптовалюта для оплати покупок.

Далі необхідно завантажити медіафайли до колекції.

Після підключення гаманця платформа запропонує створити свій NFT у розділі "Створити" (Create). Для цього потрібно завантажити обраний вами медіафайл та вказати таку інформацію:

назва токена;

посилання;

опис;

приналежність до колекції;

атрибути та їхня рідкість;

загальна пропозиція (кількість токенів у колекції);

блокчейн та криптовалюта для оплати покупок.

Ви також можете обрати опцію “Заморозити метадані” (Freeze metadata) – у цьому випадку описи токенів зберігатимуться на блокчейні і їх неможливо буде змінити. Зберігання на блокчейні є найбільш надійним способом підтвердження справжності та унікальності NFT.

Після створення та розміщення токена ви побачите адресу контракту NFT та його ID, – це значить, що він готовий до виставлення на продаж.

Цікавий факт: До 2030 року обсяг ринку NFT може становити близько 240 млрд доларів. Драйверами зростання стануть токени, випущені відомими брендами самостійно або в колаборації з художниками, вважають експерти Morgan Stanley.

У цілому, варто зазначити, що NFT є одним із головних компонентів просторів метавсесвіту, які вже стають частиною нашої реальності. Музика, картини, фрази, моменти з фільмів та багато іншого – все це можна токенізувати й продати як NFT. До того ж ринок швидко зростає і привертає увагу як інвесторів, так і художників та творців контенту.