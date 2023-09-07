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Що таке мемкоїни та чому вони такі популярні

Четвер 07 вересня 2023 14:30
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Що таке мемкоїни та чому вони такі популярні Що таке мемкоїни та чому вони такі популярні (фото: pixabay)
Автор: Олександр Мороз

Мемкоїни – це криптовалюта, створена на основі мемів (вірусних гумористичних фото, відео чи гіфок, які швидко набирають популярність в інтернеті). Зазвичай вони мають веселі та незвичайні назви, що робить їх привабливими для молодої аудиторії.

Детальніше про мемкоїни та те, чому вони такі популярні – в інструкції РБК-Україна.

Ідея мемкоїнів полягає в тому, щоб створити криптовалюту, яка буде заснована на популярних в інтернет-середовищі мемах.

Одним з найбільш популярних мемкоїнів є Dogecoin, який був створений у 2013 році як жартівлива версія Bitcoin. Ідея сподобалась користувачам соціальних мереж, тому він досі залишається популярним. Ба більше, одним з відомих "амбасадорів" цієї криптовалюти є епатажний бізнесмен Ілон Маск.

Найпопулярніші мемкоїни

Dogecoin

Dogecoin отримала свою назву від популярного інтернет-мема про собаку породи ши-цу на імя "Дож". Монета має веселу символіку, що робить її привабливою для молоді. На відміну від біткойна, який за своєю суттю є дефіцитним, обсяг пропозиції Dogecoin не обмежений. Щохвилини видобувається 10 000 нових монет!

Що таке мемкоїни та чому вони такі популярні

Ілюстрація з сайту dogecoin.com

Придбати Dogecoin можна за $0,063 (дані з криптобіржі WhiteBIT на 7 вересня 2023 р.).

PEPE

Одна з найгучніших історій цієї весни – поява у криптовсесвіті жабенятка PEPE. Заснований на відомому мемі Pepe the Frog, токен всього за два тижні піднявся в топ-100 криптовалют за ринковою оцінкою. Сьогодні його ринкова капіталізація оцінюється вже у понад 490 млн доларів!

Проект має систему перерозподілу, яка винагороджує користувачів за те, що вони кладуть токени в стейкінг на тривалий термін, а також не вводить комісію за транзакції.

Що таке мемкоїни та чому вони такі популярні

Ілюстрація з сайту twitter.com/pepecoine

Придбати PEPE можна всього за $0,00000078.

Floki

Floki називають "народною криптовалютою". Своє ім'я монета отримала на честь персонажа з серіалу "Вікінги". Проект заявляє, що має на меті створити екосистему, яка буде працювати на блокчейні та допомагати вирішувати проблеми екології.

Floki (FLOKI) привернула увагу публіки після зльоту майже на 40% за день завдяки розгортанню стейкінгу в тестовій мережі платформи. А нещодавно Floki стала першою криптовалютою-мемом, яка отримала престижну золоту галочку на своєму обліковому записі в Twitter.

Що таке мемкоїни та чому вони такі популярні

Ілюстрація з сайту twitter.com/RealFlokiInu

На момент написання огляду ціна Floki становила $0,000016.

Shiba Inu

Мемкоїн Shiba Inu, який названо на честь породи японських собак Шиба-іну, було створено у 2020 році. За своєю суттю він є пародією на іншу криптовалюту Dogecoin, але швидко став популярним серед інвесторів та трейдерів.

Shiba Inu використовує технологію блокчейн Ethereum і має власний токен SHIB. Хоча Shiba Inu не має реальної цінності та не використовується для купівлі товарів та послуг, він продовжує привертати увагу інвесторів. Загальна пропозиція складає 1 квадрильйон токенів. Екосистема токенів Shiba Inu підтримує такі проекти, як інкубатор NFT-арту та розвиток децентралізованої біржі під назвою Shibaswap.

Що таке мемкоїни та чому вони такі популярні

Ілюстрація з сайту en.wikipedia.org/wiki/Shiba_Inu_(cryptocurrency)

Придбати монету можна сьогодні за $0,00028.

Wojak

Wojak — це криптопроект, метою якого є створення децентралізованої платформи для спілкування за допомогою мемів. WOJAK є нативною валютою платформи, що дозволяє користувачам купувати, продавати та торгувати мемами, а також брати участь у заходах спільноти та спілкуватися з однодумцями по всьому світу.

Візуально Wojak заснований на мемі з зображенням людини з рисами обличчя, який використовується для вираження різних емоцій.

Що таке мемкоїни та чому вони такі популярні

Ілюстрація з сайту twitter.com/wojakcoineth

Сьогодні токен торгується на рівні $0,000092.

Mask Network (MASK)

Mask Network — децентралізована мережа, яка дає змогу користувачам надсилати зашифровані повідомлення та проводити однорангові транзакції на платформах соціальних мереж, включно із Twitter.

MASK потрапила у цю добірку не через свою суть, а через поведінку ціни, притаманну мемкоїнам. Все через назву, яка нагадує відомого догікоїн-амбасадора Ілона Маска. Ціна монети часто зростає та зменшується разом із DOGE, попри те, що MASK не має прямого зв’язку із твітами мільярдера.

Що таке мемкоїни та чому вони такі популярні

Ілюстрація з сайту coinmarketcap.com

Придбати криптоактив сьогодні можна за $2,5731.

Варто розуміти, що попри популярність, будь-які мемкоїни наврядчи можуть конкурувати з такими криптовалютами як Bitcoin або Ethereum. Зазвичай, вони використовуються як засіб розваги чи спосіб самовираження.

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