Що таке мемкоїни та чому вони такі популярні

Мемкоїни – це криптовалюта, створена на основі мемів (вірусних гумористичних фото, відео чи гіфок, які швидко набирають популярність в інтернеті). Зазвичай вони мають веселі та незвичайні назви, що робить їх привабливими для молодої аудиторії.

Детальніше про мемкоїни та те, чому вони такі популярні – в інструкції РБК-Україна .

Ідея мемкоїнів полягає в тому, щоб створити криптовалюту, яка буде заснована на популярних в інтернет-середовищі мемах.

Одним з найбільш популярних мемкоїнів є Dogecoin, який був створений у 2013 році як жартівлива версія Bitcoin. Ідея сподобалась користувачам соціальних мереж, тому він досі залишається популярним. Ба більше, одним з відомих "амбасадорів" цієї криптовалюти є епатажний бізнесмен Ілон Маск.

Найпопулярніші мемкоїни

Dogecoin

Dogecoin отримала свою назву від популярного інтернет-мема про собаку породи ши-цу на імя "Дож". Монета має веселу символіку, що робить її привабливою для молоді. На відміну від біткойна, який за своєю суттю є дефіцитним, обсяг пропозиції Dogecoin не обмежений. Щохвилини видобувається 10 000 нових монет!

Ілюстрація з сайту dogecoin.com

Придбати Dogecoin можна за $0,063 (дані з криптобіржі WhiteBIT на 7 вересня 2023 р.).

PEPE

Одна з найгучніших історій цієї весни – поява у криптовсесвіті жабенятка PEPE. Заснований на відомому мемі Pepe the Frog, токен всього за два тижні піднявся в топ-100 криптовалют за ринковою оцінкою. Сьогодні його ринкова капіталізація оцінюється вже у понад 490 млн доларів!

Проект має систему перерозподілу, яка винагороджує користувачів за те, що вони кладуть токени в стейкінг на тривалий термін, а також не вводить комісію за транзакції.

Ілюстрація з сайту twitter.com/pepecoine

Придбати PEPE можна всього за $0,00000078.

Floki

Floki називають "народною криптовалютою". Своє ім'я монета отримала на честь персонажа з серіалу "Вікінги". Проект заявляє, що має на меті створити екосистему, яка буде працювати на блокчейні та допомагати вирішувати проблеми екології.

Floki (FLOKI) привернула увагу публіки після зльоту майже на 40% за день завдяки розгортанню стейкінгу в тестовій мережі платформи. А нещодавно Floki стала першою криптовалютою-мемом, яка отримала престижну золоту галочку на своєму обліковому записі в Twitter.

Ілюстрація з сайту twitter.com/RealFlokiInu

На момент написання огляду ціна Floki становила $0,000016.

Shiba Inu

Мемкоїн Shiba Inu, який названо на честь породи японських собак Шиба-іну, було створено у 2020 році. За своєю суттю він є пародією на іншу криптовалюту Dogecoin, але швидко став популярним серед інвесторів та трейдерів.

Shiba Inu використовує технологію блокчейн Ethereum і має власний токен SHIB. Хоча Shiba Inu не має реальної цінності та не використовується для купівлі товарів та послуг, він продовжує привертати увагу інвесторів. Загальна пропозиція складає 1 квадрильйон токенів. Екосистема токенів Shiba Inu підтримує такі проекти, як інкубатор NFT-арту та розвиток децентралізованої біржі під назвою Shibaswap.

Ілюстрація з сайту en.wikipedia.org/wiki/Shiba_Inu_(cryptocurrency)

Придбати монету можна сьогодні за $0,00028.

Wojak

Wojak — це криптопроект, метою якого є створення децентралізованої платформи для спілкування за допомогою мемів. WOJAK є нативною валютою платформи, що дозволяє користувачам купувати, продавати та торгувати мемами, а також брати участь у заходах спільноти та спілкуватися з однодумцями по всьому світу.

Візуально Wojak заснований на мемі з зображенням людини з рисами обличчя, який використовується для вираження різних емоцій.

Ілюстрація з сайту twitter.com/wojakcoineth

Сьогодні токен торгується на рівні $0,000092.

Mask Network (MASK)

Mask Network — децентралізована мережа, яка дає змогу користувачам надсилати зашифровані повідомлення та проводити однорангові транзакції на платформах соціальних мереж, включно із Twitter.

MASK потрапила у цю добірку не через свою суть, а через поведінку ціни, притаманну мемкоїнам. Все через назву, яка нагадує відомого догікоїн-амбасадора Ілона Маска. Ціна монети часто зростає та зменшується разом із DOGE, попри те, що MASK не має прямого зв’язку із твітами мільярдера.

Ілюстрація з сайту coinmarketcap.com

Придбати криптоактив сьогодні можна за $2,5731.

Варто розуміти, що попри популярність, будь-які мемкоїни наврядчи можуть конкурувати з такими криптовалютами як Bitcoin або Ethereum. Зазвичай, вони використовуються як засіб розваги чи спосіб самовираження.