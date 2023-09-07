Что такое мемкоины и почему они так популярны

Мемкоины – это криптовалюта, созданная на основе мемов (вирусных юмористических фото, видео или гифок, быстро набирающих популярность в интернете). Обычно у них есть веселые и необычные названия, что делает их привлекательными для молодой аудитории.

Подробнее о мемкоинах и том, почему они так популярны – в инструкции РБК-Украина .

Идея мемкоинов состоит в том, чтобы создать криптовалюту, которая будет основана на популярных в интернет-среде мемах.

Одним из самых популярных мемкоинов является Dogecoin, который был создан в 2013 году как шуточная версия Bitcoin. Идея понравилась пользователям социальных сетей, поэтому он все еще остается популярным. Более того, одним из известных "амбасадоров" этой криптовалюты является эпатажный бизнесмен Илон Маск.

Самые популярные мемкоины

Dogecoin

Dogecoin получила свое название от популярного интернет-мема о собаке породы ши-цу по имени "Дож". У монеты есть веселая символика, что делает ее привлекательной для молодежи. В отличие от биткойна, который по своей сути дефицитен, объем предложения Dogecoin не ограничен. Каждую минуту добывается 10 000 новых монет!

Иллюстрация с сайта dogecoin.com

Приобрести Dogecoin можно за $0,063 (данные по криптобирже WhiteBIT на 7 сентября 2023 г.).

PEPE

Одна из самых громких историй этой весны – появление в криптовселенной лягушонка PEPE. Основанный на известном меме Pepe the Frog, токен всего за две недели поднялся в топ-100 криптовалют по рыночной оценке. Сегодня его рыночная капитализация оценивается уже более чем в 490 млн долларов!

У проекта есть система перераспределения, которая вознаграждает пользователей за то, что они кладут токены в стейкинг на длительный срок, а также не вводит комиссию по транзакции.

Иллюстрация с сайта twitter.com/pepecoine

Приобрести PEPE можно всего за $0,00000078.

Floki

Floki называют "народной криптовалютой". Свое имя монета получила в честь персонажа из сериала "Викинги". Проект заявляет, что намерен создать экосистему, которая будет работать на блокчейне и помогать решать проблемы экологии.

Floki (FLOKI) привлекла внимание публики после взлета почти на 40% в день благодаря развертыванию стейкинга в тестовой сети платформы. А недавно Floki стала первой криптовалютой-мемом, получившей престижную золотую галочку на своем аккаунте в Twitter.

Иллюстрация с сайта twitter.com/RealFlokiInu

На момент написания обзора цена Floki составляла $0,000016.

Shiba Inu

Мемкоин Shiba Inu, названный в честь породы японских собак Шиба-ину, был создан в 2020 году. По своей сути, он является пародией на другую криптовалюту Dogecoin, но быстро стал популярным среди инвесторов и трейдеров.

Shiba Inu использует технологию блокчейна Ethereum и имеет собственный токен SHIB. Хотя Shiba Inu не имеет реальной ценности и не используется для покупки товаров и услуг, он продолжает привлекать инвесторов. Общее предложение составляет 1 квадриллион токенов. Экосистема токенов Shiba Inu поддерживает такие проекты как инкубатор NFT-арта и развитие децентрализованной биржи под названием Shibaswap.

Иллюстрация с сайта en.wikipedia.org/wiki/Shiba_Inu_(cryptocurrency)

Приобрести монету можно сегодня за $0,00028.

Wojak

Wojak – это криптопроект, целью которого является создание децентрализованной платформы для общения с помощью мемов. WOJAK является нативной валютой платформы, позволяющей пользователям покупать, продавать и торговать мемами, а также участвовать в мероприятиях сообщества и общаться с единомышленниками по всему миру.

Зрительно Wojak основан на меме с изображением человека с чертами лица, который используется для выражения различных эмоций.

Иллюстрация с сайта twitter.com/wojakcoineth

Сегодня токен торгуется на уровне $0,000092.

Mask Network (MASK)

Mask Network — децентрализованная сеть, позволяющая пользователям отправлять зашифрованные сообщения и проводить одноранговые транзакции на платформах социальных сетей, включая Twitter.

MASK попала в эту подборку не из-за своей сути, а из-за поведения цены, присущей мемкоинам. Все из-за названия, напоминающего известного догикоин-посла Илона Маска. Цена монеты часто растет и уменьшается вместе с DOGE, несмотря на то, что MASK не имеет прямой связи с твитами миллиардера.

Иллюстрация с сайта coinmarketcap.com

Приобрести криптоактив сегодня можно за $2,5731.

Следует понимать, что, несмотря на популярность, любые мемкоины вряд ли могут конкурировать с такими криптовалютами как Bitcoin или Ethereum. Обычно они используются как средство развлечения или способ самовыражения.