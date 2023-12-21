Що таке халвінг біткоїну і як зміниться ціна у 2024 році

Алгоритми таких криптовалют, як біткоїн, не дозволяють друкувати нескінченну кількість грошей. Тому емісія біткоїна обмежена й становить 21 млн монет.

Коли біткоїн тільки з'явився, нагорода за добуття блоку була встановлена на рівні 50 біткоїнів. Щоб стимулювати попит і запобігти безконтрольній інфляції, було встановлено механізм халвінгу, який відбувається кожні 210 000 видобутих блоків. Згідно з цим механізмом, кількість нових біткоїнів, створюваних з кожним добутим блоком, зменшується вдвічі. Майнери також отримують половину кількості біткоїнів за добуття блоку, порівняно з попереднім періодом. Так, перший халвінг біткоїна відбувся у листопаді 2012 року, коли нагорода за створення блоку зменшилася з 50 до 25 біткоїнів. Другий халвінг стався у липні 2016 року, коли винагорода зменшилася до 12,5 біткоїна. Під час третього халвінгу в травні 2020 року винагороду знову зменшили вдвічі до 6,25 біткоїна. Отже, наступний халвінг очікується у 2024 році. Цікавий факт: Халвінг заклав творець біткоїна Сатоші Накамото. Він триватиме до "видобування" максимальної кількості цифрових монет - 21 мільйона біткоїнів. Ймовірно, це станеться у 2140 році.

Чому відбувається халвінг

Халвінг має декілька цілей. По-перше, халвінг біткоїна має на меті створення дефіциту. Дефіцитність є свідомою особливістю біткоїна, спрямованою на імітацію дорогоцінних металів, таких як золото. Зі зменшенням запасів дорогоцінних металів, збільшується складність видобування і зростає попит. По-друге, він зберігає ціну біткоїна й є частиною механізму контролю інфляції. Біткоїн стає все більш дефіцитним з часом, що робить його більш стійким до інфляції. По-третє, він стимулює майнерів утримувати біткоїни, оскільки їх нагорода зменшується і вони можуть очікувати зростання ціни в майбутньому.

Крім того, халвінг стимулює майнерів підвищувати ефективність, зміцнюючи безпеку мережі.

Наслідки для ринку Події халвінгу біткоїна мають далекосяжні наслідки, які поширюються по всій екосистемі криптовалюти. Одним з найбільш помітних наслідків є їх вплив на поведінку майнерів. Оскільки винагороди за майнінг зменшуються, майнери стикаються зі зменшенням прибутків. Це часто підштовхує їх шукати більш ефективне обладнання і приєднуватися до майнінгових пулів для збереження прибутковості. Збільшення конкуренції та можлива консолідація майнінгової потужності можуть вплинути на децентралізацію мережі, що є одним з основних принципів біткоїна. Крім того, зменшення темпів створення нових біткоїнів може вплинути на динаміку попиту і пропозиції.

Халвінг та ціна біткоїна у 2024 році

На сьогодні актуальний курс BTC, згідно з даними однієї з найбільших європейських криптобірж WhiteBIT, становить близько 44 тис. доларів.

Всього ж з початку 2023 року курс біткойна зріс майже на 161%, за останні три місяці – на понад 66%, за останній місяць – трохи більше, ніж на 18%.

Наступний халвінг біткоїна запланований приблизно на середину квітня 2024 року. Очікувано, що він знову зменшить винагороду за блоки, на цей раз до 3,125 біткоїна за блок.

Після цього, за прогнозом Standard Chartered Bank, біткоїн має потенціал для подорожчання до рекордних 100 тисяч доларів за монету уже до кінця 2024 року.

Історичні дані також показують, що криптовалюті потрібно близько 500 днів для досягнення нового історичного максимуму після халвінгу.

Втім, на вартість криптовалюти та й на крипторинок загалом впливає багато факторів. Тому, незалежно від того, чи ви є прихильником біткоїна, чи просто спостерігачем, розуміння халвінгу біткоїна є ключовим для визначення довгострокової цінності цієї криптовалюти.

Як підготуватися до халвінга

Як вже зазначалось вище, халвінг може призвести до зростання ціни біткоїна через зменшення нового постачання. Тому деякі інвестори розглядають можливість інвестування в біткоїн.

В цьому контексті важливо пам'ятати, що криптовалюти є високоризиковими активами, і перед інвестуванням варто докладно вивчити ринок та розуміти його ризики. Для цього слідкуйте за новинами. Будьте в курсі останніх подій щодо халвінгу біткоїна. Читайте статті, слідкуйте за думками експертів, щоб отримати різні точки зору щодо впливу халвінгу на ціну біткоїна.

Разом з тим, будь-які фінансові операції варто робити лише через перевірені та надійні криптобіржі. Використовуйте надійні гаманці з двофакторною автентифікацією та надійними паролями. Наприклад, раніше ми публікували історії українців, які почали інвестували в біткоїн через криптобіржу WhiteBIT. WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних криптогаманцях, а також використовує WAF (міжмережевий файрвол) для захисту від кіберзлочинців.

Резюмуючи, халвінг біткоїна – це не лише про зменшення винагород за блоки чи збільшення в перспективі вартості криптовалюти. Це про збереження дефіцитності, контроль інфляції та навігацію в складній взаємодії ринкових сил.