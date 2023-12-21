Что такое халвинг биткоина и как изменится цена в 2024 году

Алгоритмы таких криптовалют, как биткоин, не позволяют печатать нескончаемое количество денег. Поэтому эмиссия биткоина ограничена и составляет 21 млн. монет.

Когда биткоин только появился, награда за получение блока была установлена на уровне 50 биткоинов. Чтобы стимулировать спрос и предотвратить бесконтрольную инфляцию, был установлен механизм халвинга, который происходит каждые 210 000 добываемых блоков. Согласно этому механизму количество новых биткоинов, создаваемых с каждым добытым блоком, уменьшается вдвое. Майнеры также получают половину количества биткоинов за получение блока по сравнению с предыдущим периодом. Так, первый халвинг биткоина состоялся в ноябре 2012 года, когда награда за создание блока уменьшилась с 50 до 25 биткоинов. Второй халвинг произошел в июле 2016 года, когда вознаграждение уменьшилось до 12,5 биткоина. Во время третьего халвинга в мае 2020 года вознаграждение снова уменьшили вдвое до 6,25 биткоина. Следовательно, следующий халвинг ожидается в 2024 году. Интересный факт: Халвинг заложил создатель биткоина Сатоши Накамото. Он будет продолжаться до "добычи" максимального количества цифровых монет - 21 миллиона биткоинов. Вероятно, это произойдет в 2140 году.

Почему происходит халвинг

Халвинг имеет несколько целей. Во-первых, халвинг биткоина преследует цель создания дефицита. Дефицитность представляет собой сознательную особенность биткоина, направленную на имитацию драгоценных металлов, таких как золото. С уменьшением запасов драгоценных металлов увеличивается сложность добычи, и возрастает спрос. Во-вторых, он сохраняет цену биткоина и является частью механизма контроля инфляции. Биткоин становится все более дефицитным с течением времени, что делает его более устойчивым к инфляции. В-третьих, он стимулирует майнеров удерживать биткоины, поскольку их награда уменьшается, и они могут ожидать роста цены в будущем.

Кроме того, халвинг стимулирует майнеров повышать эффективность, укрепляя безопасность сети.

Последствия для рынка События халвинга биткоина имеют далеко идущие последствия, которые распространяются по всей экосистеме криптовалюты. Одним из наиболее заметных последствий есть их влияние на поведение майнеров. Поскольку вознаграждения за майнинг уменьшаются, майнеры сталкиваются с уменьшением доходов. Это часто подталкивает их искать более эффективное оборудование и присоединяться к майнинговым пулам для сохранения доходности. Увеличение конкуренции и возможная консолидация майнинговой мощности могут повлиять на децентрализацию сети, являющуюся одним из основных принципов биткоина. Кроме того, уменьшение темпов создания новых биткоинов может повлиять на динамику спроса и предложения.

Халвинг и цена биткоина в 2024 году

На сегодня актуальный курс BTC, согласно данным одной из крупнейших европейских криптобирж WhiteBIT составляет около 44 тыс. долларов.

Всего же с начала 2023 года курс биткойна вырос почти на 161%, за последние три месяца - более чем на 66%, за последний месяц - чуть больше, чем на 18%.

Следующий халвинг биткоина запланирован примерно на середину апреля 2024 года. Ожидается, что он снова уменьшит вознаграждение за блоки, на этот раз до 3,125 биткоина за блок.

После этого, по прогнозу Standard Chartered Bank, у биткоина есть потенциал для подорожания до рекордных 100 тысяч долларов за монету уже к концу 2024 года.

Исторические данные также показывают, что криптовалюте требуется около 500 дней для достижения нового исторического максимума после халвинга.

Впрочем, на стоимость криптовалюты и крипторинок в целом влияет много факторов. Поэтому, независимо от того, являетесь ли вы сторонником биткоина, или просто наблюдателем, понимание халвинга биткоина является ключевым для определения долгосрочной ценности этой криптовалюты.

Как подготовиться к халвингу

Как уже отмечалось выше, халвинг может привести к росту цены биткоина из-за уменьшения новых поставок. Поэтому некоторые инвесторы рассматривают возможность инвестирования в биткоин.

В этом контексте важно помнить, что криптовалюты являются высокорисковыми активами, и перед инвестированием следует подробно изучить рынок и понимать его риски. Для этого следите за новостями. Будьте в курсе последних событий по халвингу биткоина. Читайте статьи, следите за мнениями экспертов, чтобы получить разные точки зрения относительно влияния халвинга на цену биткоина.

Вместе с тем любые финансовые операции следует производить только через проверенные и надежные криптобиржи. Используйте надежные кошельки с двухфакторной аутентификацией и надежными паролями. Например, ранее мы публиковали истории украинцев, которые начали инвестировать в биткоин на криптобирже WhiteBIT. WhiteBIT сохраняет 96% цифровых активов на холодных криптогаманцах, а также использует WAF (межсетевой файрвол) для защиты от киберпреступников.

Резюмируя, халвинг биткоина - это не только об уменьшении вознаграждений за блоки или увеличении в перспективе стоимости криптовалюты. Это о сохранении дефицитности, контроле инфляции и навигации в сложном взаимодействии рыночных сил.