Що таке Gender-party? Топ 5 корисних подарунків для майбутніх батьків
Все частіше в Україні стають популярними вечірки в честь народження немовляти. Майбутні батьки влаштовують свято, на якому їх друзі та рідні дізнаються стать дитини.
Детально про це читайте у матеріалі РБК-Україна нижче.
При підготовці матеріалу використовувалися джерела: прес-служба документ-сервісу "Готово", Wikipedia, портал "Дія".
Зміст
- Що таке Gender-party
- Як дізнаються про стать немовляти
- Що подарувати на Gender-party
- Як обрати подарунок
Gender-party - популярна традиція у майбутніх батьків
Gender reveal party - це американська весела традиція влаштовувати свято для рідних та близьких родини, в якій очікують появу на малюка. На цьому святі батьки та їх гості дізнаються стать майбутньої дитини.
Вперше подібні вечірки стали проводитися в США наприкінці 2000-х років. Однак їх популярність сильно зросла до кінця 2010-х років. Цьому значною мірою сприяли соціальні мережі: YouTube, Instagram і Pinterest.
Як дізнаються про стать немовляти
Досить часто самі батьки до свята також не знають стать своєї дитини. Для того, щоб інтрига зберігалася - майбутні батьки просять лікаря не розповідати їй про результати УЗД. Однак спеціаліст пише стать дитини на папірці і покладе в конверт.
Вже цей конверт зазвичай передають організатору вечірки - це може бути хтось з рідних або друзів. Але іноді подружжя користується і послугами компаній з організації свят. У такому випадку конверт передають відповідальній у компанії людині.
Ілюстративне фото: як дізнаються стать дитини (GettyImagеs)
Розкриття статі може набувати форми вікторин або поєдинків між "рожевою" та "синьою" командами. Або ж стать розкривається іншими способами, наприклад розрізанням торта, лопанням кульок, конфетті, кольорового диму та інших способів.
Рожеве світло позначає дівчинку, синє - хлопчика. Крім кольорів іноді використовується інша явна гендерно стереотипна атрибутика. Наприклад асоціація хлопчика зі зброєю, спортом, технікою, а дівчинки з прикрасами, квітами, косметикою.
Що подарувати на Gender-party
Питання подарунків на Gender-party досить індивідуальне та вимагає особливого підходу. Дехто вважає, що гості не повинні приносити подарунки, адже головна мета свята - радість від очікування. Інші ж у запрошенні на вечірку можуть вказати перелік речей, які можна подарувати. Часто це речі, які у майбутньому знадобляться дитині, або ж її батькам.
Як обрати подарунок
Обирати подарунки на Gender-party варто дуже уважно - якщо ви добре знаєте майбутніх батьків, то можна подарувати щось, що відображає їхню історію. До прикладу це може бути - фотоальбом, іграшки, книжки або постільна білизна.
Ілюстративне фото: які подарунки варто дарувати на гендер-паті (freepik.com)
Але не варто забувати, що це в першу чергу свято майбутньої дитини. Ось деякі популярні варіанти:
- дитячий одяг - м'які комбінезони, пелюшки, шкарпетки та бодіки. Це ті речі, які обов'язково знадобляться новонародженому.
- іграшки - м'які іграшки, розвиваючі ігри для немовлят або тактильні книги сприятимуть розвитку малюка.
- ґаджети - радіоняня, стаціонарні гойдалки, термоси для підігріву суміші, відмінним варіантом стане така техніка, яка має таймер та функцію підігріву.
- емоційні подарунки - фотосесія вагітності, спа-сертифікат, альбом для першого року життя дитини - такі подарунки залишать теплі спогади про народження немовляти у пам'яті батьків.
- практичні подарунки - ходунки, дитяче крісло, подушка для вагітних, сертифікати для придбання товарів у магазині для вагітних - якщо ви не впевнені у тому, що дарувати майбутнім батькам то такий подарунок дозволить їм самостійно обрати необхідні речі.
Нагадаємо, в Україні з 2020 року діє послуга "єМалятко" - молоді батьки можуть зареєструвати народження дитини та отримати свідоцтво про її народження, а також замовити до 9 інших державних послуг, потрібних для новонародженої дитини.
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