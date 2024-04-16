Что такое Gender-party? Топ 5 полезных подарков для будущих родителей

Все чаще в Украине становятся популярными вечеринки в честь рождения младенца. Будущие родители устраивают праздник, на котором их друзья и родные узнают пол ребенка.

Подробно об этом читайте в материале РБК-Украина ниже.

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Gender-party – популярная традиция у будущих родителей

Gender reveal party - это американская веселая традиция устраивать праздник для родных и близких семьи, в которой ожидают появление на свет малыша. На этом празднике родители и их гости узнают пол будущего ребенка.

Впервые подобные вечеринки стали проводиться в США в конце 2000-х годов. Однако их популярность сильно возросла к концу 2010-х годов. Этому в значительной степени способствовали социальные сети: YouTube, Instagram и Pinterest

Как узнают о полу младенца

Довольно часто сами родители до праздника также не знают пол своего ребенка. Для того, чтобы интрига сохранялась - будущие родители просят врача не рассказывать ей о результатах УЗИ. Однако специалист пишет пол ребенка на бумажке и кладет в конверт.

Уже этот конверт обычно передают организатору вечеринки - это может быть кто-то из родных или друзей. Но иногда супруги пользуются и услугами компаний по организации праздников. В таком случае конверт передают ответственному в компании человеку.

Иллюстративное фото: как узнают пол ребенка (GettyImagеs)

Раскрытие пола может принимать форму викторин или поединков между "розовой" и "синей" командами. Или же пол раскрывается другими способами, например разрезанием торта, лопанием шариков, конфетти, цветного дыма и других способов.

Розовый свет обозначает девочку, синий - мальчика. Кроме цветов иногда используется другая явная гендерно стереотипная атрибутика. Например ассоциация мальчика с оружием, спортом, техникой, а девочки с украшениями, цветами, косметикой.

Что подарить на Gender-party

Вопрос подарков на Gender-party достаточно индивидуален и требует особого подхода. Некоторые считают, что гости не должны приносить подарки, ведь главная цель праздника - радость от ожидания. Другие же в приглашении на вечеринку могут указать перечень вещей, которые можно подарить. Часто это вещи, которые в будущем понадобятся ребенку, или же его родителям.

Как выбрать подарок

Выбирать подарки на Gender-party стоит очень внимательно - если вы хорошо знаете будущих родителей, то можно подарить что-то, что отражает их историю. К примеру это может быть - фотоальбом, игрушки, книги или постельное белье.

Иллюстративное фото: какие подарки стоит дарить на гендер-пате (freepik.com)

Но не стоит забывать, что это в первую очередь праздник будущего ребенка. Вот некоторые популярные варианты:

детская одежда - мягкие комбинезоны, пеленки, носочки и бодики. Это те вещи, которые обязательно понадобятся новорожденному.

игрушки - мягкие игрушки, развивающие игры для младенцев или тактильные книги будут способствовать развитию малыша.

гаджеты - радионяня, стационарные качели, термосы для подогрева смеси, отличным вариантом станет такая техника, которая имеет таймер и функцию подогрева.

эмоциональные подарки - фотосессия беременности, спа-сертификат, альбом для первого года жизни ребенка - такие подарки оставят теплые воспоминания о рождении младенца в памяти родителей.

практические подарки - ходунки, детское кресло, подушка для беременных, сертификаты для приобретения товаров в магазине для беременных - если вы не уверены в том, что дарить будущим родителям то такой подарок позволит им самостоятельно выбрать необходимые вещи.

Напомним, в Украине с 2020 года действует услуга "єМалятко" - молодые родители могут зарегистрировать рождение ребенка и получить свидетельство о его рождении, а также заказать до 9 других государственных услуг, необходимых для новорожденного ребенка.

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