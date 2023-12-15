Що таке боротьба з відмиванням грошей і як це стосується криптовалюти

Роль криптовалют у світовій фінансовій системі продовжує зростати. Цифрові активи, своєю чергою, відкрили більше можливостей для транскордонних переказів коштів. Однак анонімний характер цих транзакцій нерідко є ризиком для фінансових ринків, оскільки вони полегшують переміщення коштів, отриманих незаконним шляхом.

Що таке AML

AML (з анг. Anti Money Laundering) – протидія відмиванню грошей, отриманих злочинним шляхом. Вперше це формулювання з’явилося у 1989 році за підсумками створення міжнародної організації The Financial Action Task Force (Група розробки фінансових заходів для боротьби з відмиванням грошей, – ред.).

Сьогодні FATF встановлює глобальні стандарти законодавства щодо боротьби з відмиванням коштів. І принципи AML впровадило вже багато держав. Важливою складовою цього процесу є відмова від анонімності фінансових транзакцій та боротьба за їхню прозорість.

Зокрема, фінансові інститути використовують AML для перевірки бізнесу, який працює з готівковими розрахунками або має активи у готівці, тримає гроші на різних рахунках та в кількох банках, й переказує їх за кордон.

AML та криптовалюта

Прикладом AML у криптосфері є обов’язкова процедура KYC (клієнтська ідентифікація, – ред.), яку необхідно пройти всім користувачам криптобіржі, які хочуть використовувати її функціонал.

Починаючи з 2020 року, коли набула чинності П’ята директива ЄС, верифікація стала обов’язковою для всіх користувачів криптобіржі. Наразі цієї вимоги дотримується більшість великих централізованих бірж.

Сьогодні на криптобіржах політика AML зазвичай містить ряд заходів, спрямованих на забезпечення відповідності до міжнародних стандартів у сфері боротьби з відмиванням грошей.

Основні компоненти політики AML включають:

Клієнтську ідентифікацію (KYC) — верифікацію особи, яка реєструється на платформі.

Контроль транзакцій — допомагає виявляти підозрілі активності, такі як необґрунтовані перекази великих сум грошей чи повторні операції.

Політику повідомлення про підозрілі транзакції — процедуру повідомлення відповідних органів про будь-яку підозрілу активність, яку вони виявили.

AML захист важливий для ринку криптовалют з кількох причин:

1. Запобігання зловживанню. Боротьба з відмиванням грошей допомагає запобігти використанню криптовалюти для легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом. Це сприяє підтримці законності і запобігає фінансуванню тероризму та інших злочинних діянь.

2. Захист інвесторів. Введення правил AML допомагає захистити інвесторів від шахрайства та маніпуляцій на ринку криптовалют. Це створює довіру до ринку і збільшує його стабільність.

3. Законність і регуляція. Включення криптовалют в боротьбу з відмиванням грошей сприяє їх законному статусу і регуляції. Це дозволяє урядам та регуляторам контролювати криптовалютний сектор та застосовувати необхідні правила й положення.

4. Міжнародне співробітництво. Боротьба з відмиванням грошей в криптовалютному секторі вимагає співробітництва та обміну інформацією між різними країнами. Це сприяє створенню міжнародних стандартів та спільним зусиллям у боротьбі зі злочинністю.

5. Захист стабільності фінансової системи. Відмивання грошей може підірвати стабільність фінансової системи. Боротьба з цим у секторі криптовалют допомагає зменшити ризики для фінансової системи.

У багатьох країнах діяльність криптобірж підлягає регулюванню органами державної влади. Це забезпечує додатковий контроль та нагляд за виконанням політики AML. В країнах, де цифрові активи не є законним платіжним засобом, зазвичай здійснюється саморегулювання галузі.

Законодавство у сфері боротьби з відмивання грошей в Україні

В Україні боротьба з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму також регулюється законодавством. AML-процедури базуються на міжнародних стандартах та рекомендаціях Фінансової діяльності та боротьби з відмиванням грошей (FATF).

Основним законом, що регулює боротьбу з відмиванням грошей в Україні, є закон України "Про запобігання та протидію відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму" від 14 жовтня 2014 р.

Згідно з цим законом, банки та інші фінансові установи зобов’язані проводити АML-процедури, такі як клієнтська перевірка та моніторинг фінансових транзакцій, та співпрацювати з органами державної влади в цій сфері.

Контроль та нагляд за дотриманням законодавства щодо боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму в Україні виконують Національний банк України та Державна служба фінансового моніторингу.

Регулятори та органи влади в Україні постійно вдосконалюють та розширюють свої правила та положення щодо боротьби з відмиванням грошей у криптовалютному секторі, включаючи вимоги до криптовалютних бірж та інших провайдерів послуг, а також збереження інформації та звітності.

AML-перевірка на криптобіржі WhiteBIT

Найбільші гравці криптовалютного ринку сумлінно дотримуються принципів AML. Так, одна з найбільших європейських бірж з українським корінням – WhiteBIT – не проводить жодної транзакції без перевірки коштів від протиправної діяльності, а перевірка AML дозволяє уникнути зв’язків з "брудними" активами.

WhiteBIT відповідає найвищим вимогам до рівня безпеки та входить у трійку бірж за надійністю з найвищим рейтингом ААА, згідно з аудитами Hacken.io та сертифікаційної платформи CER.live у 2022 році.

Усі депозити та зняття коштів на біржі також перевіряються AML. Якщо адреса позначена як високоризикова, це означає, що вона могла бути під підозрою через одну із заборонених дій:

DarkNet-сервіси;

Азартні ігри;

Нелегальні сервіси;

Шкідливе ПО;

Шахрайство.

Також біржа WhiteBIT дозволяє самостійно перевірити адресу, з якою ви плануєте взаємодіяти, на причетність до відмивання грошей. Комісія за використання інструменту складає 1 USDT. Для того, щоб скористатись цим інструментом, необхідно:

У верхньому меню сайту біржі відкрити сторінку AML; Обрати криптовалюту, яку ви хочете перевірити; Ввести адресу та натисни "Перевірити".

Алгоритм здійснить перевірку адреси. В результатах перевірки зверніть увагу на сигнали та шкалу ризику. Вони покажуть мітки, яких варто остерігатися, а також відсоток ризику.

До речі, власникам WBT біржа також пропонує безплатні щоденні перевірки AML.

Отже, у зв'язку з ростом популярності криптовалюти, регулятори по всьому світу постійно оновлюють та розширюють свої правила та положення щодо боротьби з відмиванням грошей у криптовалютному секторі.

AML-процедури є важливими для фінансового сектору, оскільки дозволяють запобігти використанню фінансової системи для легалізації доходів зі злочинної діяльності та фінансування тероризму, а також зменшити ризики для фінансових установ.