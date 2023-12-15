Что такое борьба с отмыванием денег и как это касается криптовалюты

Роль криптовалют в мировой финансовой системе продолжает расти. Цифровые активы, в свою очередь, открыли больше возможностей для трансграничных переводов средств. Однако анонимный характер этих транзакций нередко представляет риск для финансовых рынков, поскольку они облегчают перемещение средств, полученных незаконным путем.

Что такое AML

AML (с англ. Anti Money Laundering) – противодействие отмыванию денег, полученных преступным путем. Впервые эта формулировка появилась в 1989 году по итогам создания международной организации The Financial Action Task Force (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег – ред.).

Сегодня FATF устанавливает глобальные стандарты законодательства по борьбе с отмыванием средств. И принципы AML внедрили уже многие государства. Важной составляющей этого процесса является отказ от анонимности финансовых транзакций и борьба за их прозрачность.

В частности, финансовые институты используют AML для проверки бизнеса, который работает с наличными расчетами или имеет активы в наличных, держит деньги на разных счетах и в нескольких банках и переводит их за границу.

AML и криптовалюта

Примером AML в криптосфере является обязательная процедура KYC (клиентская идентификация – ред.), которую необходимо пройти всем пользователям криптобиржи, желающих использовать ее функционал.

Начиная с 2020 года, когда вступила в силу Пятая директива ЕС, верификация стала обязательной для всех пользователей криптобиржи. В настоящее время это требование придерживается большинство крупных централизованных бирж.

Сегодня на криптобиржах политика AML обычно содержит ряд мер, направленных на обеспечение соответствия международным стандартам в сфере борьбы с отмыванием денег.

Основные компоненты политики AML включают:

Клиентская идентификация (KYC) — верификация лица, регистрируемого на платформе.

Контроль транзакций помогает проявлять подозрительные активности, такие как необоснованные переводы больших сумм денег или повторные операции.

Политика сообщения о подозрительных транзакциях — процедура уведомления соответствующих органов о любой подозреваемой активности, которую они проявили.

AML защита важна для рынка криптовалют по нескольким причинам:

1. Предотвращение злоупотребления. Борьба с отмыванием денег помогает предотвратить использование криптовалюты для легализации средств, полученных преступным путем. Это способствует поддержанию законности и предотвращает финансирование терроризма и других преступных действий.

2. Защита инвесторов. Введение правил AML помогает оградить инвесторов от мошенничества и манипуляций на рынке криптовалют. Это создает доверие к рынку и увеличивает его стабильность.

3. Законность и регуляция. Включение криптовалют в борьбу с отмыванием денег способствует их законному статусу и регуляции. Это позволяет правительствам и регуляторам контролировать криптовалютный сектор и применять необходимые правила и положения.

4. Международное сотрудничество. Борьба с отмыванием денег в криптовалютном секторе требует сотрудничества и обмена информацией между разными странами. Это способствует созданию международных стандартов и совместным усилиям по борьбе с преступностью.

5. Защита стабильности денежной системы. Отмывание денег может подорвать стабильность финансовой системы. Борьба с этим в секторе криптовалют помогает снизить риски для финансовой системы.

Во многих странах деятельность криптобирж подлежит регулированию органами гос власти. Это обеспечивает дополнительный контроль и надзор за исполнением политики AML. В странах, где цифровые активы не являются законным платежным средством, обычно осуществляется саморегулирование отрасли.

Законодательство в сфере борьбы с отмыванием денег в Украине

В Украине борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма также регулируется законодательством. Процедуры AML основаны на международных стандартах и рекомендациях Финансовой деятельности и борьбе с отмыванием денег (FATF).

Основным законом, регулирующим борьбу с отмыванием денег в Украине, является закон Украины О предотвращении и противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 14 октября 2014 г.

Согласно этому закону банки и другие финансовые учреждения обязаны проводить АML-процедуры, такие как клиентская проверка и мониторинг финансовых транзакций, и сотрудничать с органами государственной власти в этой сфере.

Контроль и надзор соблюдения законодательства по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в Украине выполняют Национальный банк Украины и Государственная служба финансового мониторинга.

Регуляторы и органы власти в Украине постоянно совершенствуют и расширяют свои правила и положения по борьбе с отмыванием денег в криптовалютном секторе, включая требования к криптовалютным биржам и другим провайдерам услуг, а также сохранение информации и отчетности.

AML-проверка на криптобирже WhiteBIT

Крупнейшие игроки криптовалютного рынка добросовестно придерживаются принципов AML. Так, одна из крупнейших европейских бирж с украинскими корнями – WhiteBIT – не проводит никакой транзакции без проверки средств от противоправной деятельности, а проверка AML позволяет избежать связей с "грязными" активами.

WhiteBIT отвечает самым высоким требованиям к уровню безопасности и входит в тройку бирж по надежности с высоким рейтингом ААА, согласно аудитам Hacken.io и сертификационной платформе CER.live в 2022 году.

Все депозиты и снятие средств на бирже также проверяются AML. Если адрес обозначен как высокорисковый, это означает, что он мог быть под подозрением из-за одного из запрещенных действий:

DarkNet-сервисы;

Азартные игры;

Нелегальные сервисы;

Вредное ПО;

Мошенничество.

Также биржа WhiteBIT позволяет самостоятельно проверить адрес, с которым вы планируете взаимодействовать, на причастность к отмыванию денег. Комиссия по использованию инструмента составляет 1 USDT. Для того чтобы воспользоваться этим инструментом, необходимо:

В верхнем меню сайта биржи открыть страницу AML; Выбрать криптовалюту, которую вы хотите проверить; Введите адрес и нажмите "Проверить".

Алгоритм проверит адрес. В результате проверки обратите внимание на сигналы и шкалу риска. Они покажут метки, которых следует опасаться, а также процент риска.

Кстати, владельцам WBT биржа также предлагает бесплатные ежедневные проверки AML.

Следовательно, в связи с ростом популярности криптовалюты регуляторы по всему миру постоянно обновляют и расширяют свои правила и положения по борьбе с отмыванием денег в криптовалютном секторе.

AML-процедуры важны для финансового сектора, поскольку позволяют предотвратить использование финансовой системы для легализации доходов по преступной деятельности и финансированию терроризма, а также уменьшить риски для финансовых учреждений.