Що таке блукаюча несправність в автомобілі: як її зловити

Несправність, яка то є, то немає – в числі найбільш підступних. Розповідаємо, як водієві допомогти професіоналам СТО вирахувати її.

Про причини появи блукаючих несправностей і методи боротьби з ними читайте в матеріалі РБК-Україна .

Буває, в машині якісь прилад чи система припиняє працювати, через певний час знову повертається до життя, а тоді знов відмовляє, і знов оживає... Працівники СТО знають, що такі несправності найбільш складні у діагностиці і усуненні. Тому що власникові треба буде узгодити три обставини, в цілому незалежні від нього: несправність саме проявляє себе, машина перебуває на СТО плюс сервісмен вільний і може приділити увагу даному авто.

Відтак, автомобілістові доведеться або приготувати чималу суму на заміну всіх поспіль підозрілих деталей, або хоч-не-хоч самому хоча б трохи зануритись у проблему – щоб допомогти професійним діагностам зловити ту блукаючу проблему.

Шукаємо блукаючі несправності

Будь-які загадкові явища у техніці мають наукове пояснення. Якщо несправність то з’являється, то зникає, це зазвичай пов’язано зі зміною умов, що на неї впливають. Саме в автомобілях такі проблеми виникають через те, що він під час експлуатації перебуває в широкому спектрі змінних факторів – і треба як мінімум їх знати, щоб відтворити під час діагностики.

Ось кілька способів пошуку проблеми:

Прочитати пам’ять блоків управління. Електронний блок управління може зберегти сліди несправності у вигляді кодів помилок. Досвідчений діагност може детально перевірити дані не тільки головного ЕБУ, а й периферійних модулів та систем, і знайти там сліди проблеми, що мала місце у минулому.

Електронний блок управління може зберегти сліди несправності у вигляді кодів помилок. Досвідчений діагност може детально перевірити дані не тільки головного ЕБУ, а й периферійних модулів та систем, і знайти там сліди проблеми, що мала місце у минулому. Відтворити умови, за яких проявляється несправність. Для електрообладнання важливими можуть бути такі деталі: температура двигуна, погодні умови, режим руху, навантаження на автомобіль, тривалість поїздки, попередні ремонти та інші фактори. Пригадайте, за яких обставин машина давала збої.

Для електрообладнання важливими можуть бути такі деталі: температура двигуна, погодні умови, режим руху, навантаження на автомобіль, тривалість поїздки, попередні ремонти та інші фактори. Пригадайте, за яких обставин машина давала збої. Зміни температури. Один з найпоширеніших чинників, що перетворює несправність на блукаючу – температура: двигуна, повітря за бортом чи в салоні. Причому на нагрівання хворобливо може реагувати не тільки електрообладнання, а й механізми, наприклад, двигун може працювати без проблем на холодну, але давати збої після прогріву.

Один з найпоширеніших чинників, що перетворює несправність на блукаючу – температура: двигуна, повітря за бортом чи в салоні. Причому на нагрівання хворобливо може реагувати не тільки електрообладнання, а й механізми, наприклад, двигун може працювати без проблем на холодну, але давати збої після прогріву. Залишити машину в сервісі на кілька днів. Маючи час і певний стимул, досвідчені діагности можуть відтворити роботу автомобіля в різних умовах. Зокрема, після нічної прохолоди, після нагріву на сонці, при русі бруківкою, при посадженому чи зарядженому акумуляторі тощо.

Поширені випадки:

Для ілюстрації приведемо кілька характерних несправностей, які "активуються" і зникають в залежності від зовнішніх умов.

Температурний вплив – матеріали змінюють свої властивості при зміні температури. Якщо є дефект, він може проявлятися залежно від нагрівання чи охолодження. Наприклад, тріщина у друкованій платі може змінювати ширину при зміні температури, що порушує контакт у схемі (електронні модулі, датчики, вимикачі, стартер, генератор). Також у спеку може виходити з ладу старий паливний насос – через пом’якшення клапанів чи через появу у ньому випарів пального.

– матеріали змінюють свої властивості при зміні температури. Якщо є дефект, він може проявлятися залежно від нагрівання чи охолодження. Наприклад, тріщина у друкованій платі може змінювати ширину при зміні температури, що порушує контакт у схемі (електронні модулі, датчики, вимикачі, стартер, генератор). Також у спеку може виходити з ладу старий паливний насос – через пом’якшення клапанів чи через появу у ньому випарів пального. Попадання повітря у систему охолодження – якщо шланги або радіатор мають мікроскопічні тріщини чи корозійні отвори, через них при охолодженні вимкненого мотора у систему може засмоктуватись повітря. Утворені пробки призводять до перегріву двигуна або проблем з опаленням. Але якщо двигун постійно працює і не вичахає до низьких температур, тиск в системі вище за атмосферний і повітря через мікро-пробоїни не потрапляє – і певний час з мотором все гаразд.

– якщо шланги або радіатор мають мікроскопічні тріщини чи корозійні отвори, через них при охолодженні вимкненого мотора у систему може засмоктуватись повітря. Утворені пробки призводять до перегріву двигуна або проблем з опаленням. Але якщо двигун постійно працює і не вичахає до низьких температур, тиск в системі вище за атмосферний і повітря через мікро-пробоїни не потрапляє – і певний час з мотором все гаразд. Випаровування бензину – гарячий бензин утворює пари, і якщо паливна система має слабкі місця, це може спричиняти перебої в подачі пального до форсунок.

Вплив вібрацій та ударів

Під час руху автомобіль постійно зазнає вібрацій, а то і струсів, які можуть впливати на стан окремих компонентів. В першу чергу йдеться про деталі, які уже зношені або мають пошкодження, але ще функціонують: струс може призвести до тимчасового виходу вузла з ладу а також і до відновлення роботи.

Порушення контакту. Найвідоміші випадки – в електротехніці. Через вібрації можуть змінюватися механічні з’єднання у розетках, патронах ламп, колодках запобіжників або роз’ємах. Особливо це стосується великих і масивних вузлів, які мають більшу кінетичну енергію.

Найвідоміші випадки – в електротехніці. Через вібрації можуть змінюватися механічні з’єднання у розетках, патронах ламп, колодках запобіжників або роз’ємах. Особливо це стосується великих і масивних вузлів, які мають більшу кінетичну енергію. Розхитані кріплення. Якщо якась деталь частково відкрутилася, вона може займати правильне положення в одних умовах і зміщуватися в інших. Наприклад, це може стосуватися заслінки кліматичної установки, яка сама по собі змінює напрям повітряного потоку. Інший приклад – рухомі контакти у вимикачі чи реле, що можуть зміщуватися через струс і викликати самовільну активацію електроспоживачів.

Коротко

Як і в кожному математичному завданні, де працює закон випадкових чисел, для вирахування причини блукаючої несправності важлива статистика. Тобто власнику проблемної машини варто пошукати бувалого діагноста (можливо, і не одного), який бачив багато складних випадків і може поставити діагноз на основі свого досвіду, навіть за відсутності конкретних симптомів у момент візиту.

При підготовці статті були використані матеріали Bosch та "Autobild Україна".