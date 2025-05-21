Что такое блуждающая неисправность в автомобиле: как ее поймать

Неисправность, которая то есть, то нет - в числе самых коварных. Рассказываем, как водителю помочь профессионалам СТО вычислить ее.

О причинах появления блуждающих неисправностей и методах борьбы с ними читайте в материале РБК-Украина .

Бывает, в машине какой-то прибор или система прекращает работать, через некоторое время снова возвращается к жизни, а потом снова отказывает, и снова оживает... Работники СТО знают, что такие неисправности наиболее сложные в диагностике и устранении. Потому что владельцу надо будет согласовать три обстоятельства, в целом независимые от него: неисправность сама проявляет себя, машина находится на СТО плюс сервисмен свободен и может уделить внимание данному авто.

Следовательно, автомобилисту придется либо приготовить немалую сумму на замену всех подряд подозрительных деталей, либо волей-неволей самому хотя бы немного погрузиться в проблему - чтобы помочь профессиональным диагностам поймать ту блуждающую проблему.

Ищем блуждающие неисправности

Любые загадочные явления в технике имеют научное объяснение. Если неисправность то появляется, то исчезает, это обычно связано с изменением условий, которые на нее влияют. Именно в автомобиле такие проблемы возникают из-за того, что он во время эксплуатации находится в широком спектре переменных факторов - и надо как минимум их знать, чтобы воспроизвести во время диагностики.

Вот несколько способов поиска проблемы:

Прочитать память блоков управления. Электронный блок управления может сохранить следы неисправности в виде кодов ошибок. Опытный диагност может детально проверить данные не только главного ЭБУ, но и периферийных модулей и систем, и найти там следы проблемы, имевшей место в прошлом.

Электронный блок управления может сохранить следы неисправности в виде кодов ошибок. Опытный диагност может детально проверить данные не только главного ЭБУ, но и периферийных модулей и систем, и найти там следы проблемы, имевшей место в прошлом. Воссоздать условия, при которых проявляется неисправность. Для электрооборудования важными могут быть такие детали: температура двигателя, погодные условия, режим движения, нагрузка на автомобиль, продолжительность поездки, предыдущие ремонты и другие факторы. Вспомните, при каких обстоятельствах машина давала сбои.

Для электрооборудования важными могут быть такие детали: температура двигателя, погодные условия, режим движения, нагрузка на автомобиль, продолжительность поездки, предыдущие ремонты и другие факторы. Вспомните, при каких обстоятельствах машина давала сбои. Изменения температуры. Один из самых распространенных факторов, превращающий неисправность в блуждающую - температура: двигателя, воздуха за бортом или в салоне. Причем на нагрев болезненно может реагировать не только электрооборудование, но и механизмы, например, двигатель может работать без проблем на холодную, но давать сбои после прогрева.

Один из самых распространенных факторов, превращающий неисправность в блуждающую - температура: двигателя, воздуха за бортом или в салоне. Причем на нагрев болезненно может реагировать не только электрооборудование, но и механизмы, например, двигатель может работать без проблем на холодную, но давать сбои после прогрева. Оставить машину в сервисе на несколько дней. Имея время и определенный стимул, опытные диагносты могут воссоздать работу автомобиля в различных условиях. В частности, после ночной прохлады, после нагрева на солнце, при движении по брусчатке, при посаженном или заряженном аккумуляторе и т.д.

Распространенные случаи:

Для иллюстрации приведем несколько характерных неисправностей, которые "активируются" и исчезают в зависимости от внешних условий.

Температурное воздействие - материалы меняют свои свойства при изменении температуры. Если есть дефект, он может проявляться в зависимости от нагрева или охлаждения. Например, трещина в печатной плате может менять ширину при изменении температуры, что нарушает контакт в схеме (электронные модули, датчики, выключатели, стартер, генератор). Также в жару может выходить из строя старый топливный насос - из-за смягчения клапанов или из-за появления в нем испарений топлива.

- материалы меняют свои свойства при изменении температуры. Если есть дефект, он может проявляться в зависимости от нагрева или охлаждения. Например, трещина в печатной плате может менять ширину при изменении температуры, что нарушает контакт в схеме (электронные модули, датчики, выключатели, стартер, генератор). Также в жару может выходить из строя старый топливный насос - из-за смягчения клапанов или из-за появления в нем испарений топлива. Попадание воздуха в систему охлаждения - если шланги или радиатор имеют микроскопические трещины или коррозионные отверстия, через них при охлаждении выключенного мотора в систему может засасываться воздух. Образовавшиеся пробки приводят к перегреву двигателя или проблемам с отоплением. Но если двигатель постоянно работает и не выжимается до низких температур, давление в системе выше атмосферного и воздух через микро-пробоины не попадает - и некоторое время с мотором все в порядке.

- если шланги или радиатор имеют микроскопические трещины или коррозионные отверстия, через них при охлаждении выключенного мотора в систему может засасываться воздух. Образовавшиеся пробки приводят к перегреву двигателя или проблемам с отоплением. Но если двигатель постоянно работает и не выжимается до низких температур, давление в системе выше атмосферного и воздух через микро-пробоины не попадает - и некоторое время с мотором все в порядке. Испарение бензина - горячий бензин образует пары, и если топливная система имеет слабые места, это может вызвать перебои в подаче топлива к форсункам.

Влияние вибраций и ударов

Во время движения автомобиль постоянно испытывает вибрации, а то и сотрясения, которые могут влиять на состояние отдельных компонентов. В первую очередь речь идет о деталях, которые уже изношены или имеют повреждения, но еще функционируют: сотрясение может привести к временному выходу узла из строя а также и к восстановлению работы.

Нарушение контакта. Самые известные случаи - в электротехнике. Из-за вибрации могут меняться механические соединения в розетках, патронах ламп, колодках предохранителей или разъемах. Особенно это касается крупных и массивных узлов, которые имеют большую кинетическую энергию.

Самые известные случаи - в электротехнике. Из-за вибрации могут меняться механические соединения в розетках, патронах ламп, колодках предохранителей или разъемах. Особенно это касается крупных и массивных узлов, которые имеют большую кинетическую энергию. Расшатанные крепления. Если какая-то деталь частично открутилась, она может занимать правильное положение в одних условиях и смещаться в других. Например, это может касаться заслонки климатической установки, которая сама по себе меняет направление воздушного потока. Другой пример - подвижные контакты в выключателе или реле, которые могут смещаться из-за сотрясения и вызывать самопроизвольную активацию электропотребителей.

Вкратце

Как и в каждой математической задаче, где работает закон случайных чисел, для вычисления причины блуждающей неисправности важна статистика. То есть владельцу проблемной машины стоит поискать бывалого диагноста (возможно, и не одного), который видел много сложных случаев и может поставить диагноз на основе своего опыта, даже при отсутствии конкретных симптомов в момент визита.

При подготовке статьи были использованы материалы Bosch и "Autobild Украина".