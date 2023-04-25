Що таке Binance: чесний огляд від Traders Union

Криптовалюта в наші дні — це важливий спосіб заробітку грошей, універсальний для людей будь-якого віку, країни проживання, соціального прошарку та рівня досвіду. Сфера блокчейну настільки велика, що буквально кожен може знайти в ній нішу, яка приноситиме дохід. Достатньо лише бажання та готовності вчитися новому. Звичайно, у сфері криптовалют не обходиться без ризиків, нюансів та підводного каміння. Однак будь-який шлях починається з першого кроку. І для більшості трейдерів цей крок полягає у виборі криптовалютної біржі.

Абсолютна більшість тих, хто прийшов у криптотрейдинг після 2017 року, розпочинала з біржі Бінанс. Фінансові аналітики Traders Union підготували матеріал про те, що таке Binance та як почати заробляти на цій біржі, не відкладаючи надовго.

Головне про Binance

Отже, Binance (Бінанс) – це провідна міжнародна блокчейн-екосистема та найбільша біржа криптовалют у світі. Заснована в 2017 році розробником з Уолл-Стріт на ім'я Чанпен Чжао (Changpeng Zhao), Binance вже через рік досягла лідируючих позицій у світі з обігу торгів, ринкової капіталізації, кількості активних трейдерів та інших показників.

Для клієнтів Бінанс відкриті можливості з чотирьох видів торгівлі: спотова, маржинальна, ф'ючерсна та Р2Р. А, маючи власний холодний гаманець, біржа для багатьох служить також надійним сховищем цифрових активів. Як розповіли в Traders Union, Бінанс пропонує трейдерам комісії, одні з найнижчих на ринку криптовалют.

Трейдери можуть скористатися стандартним торговим рахунком, демо-рахунком, а також Р2Р-платформою, за допомогою якої можна купувати та продавати криптовалюту максимально вигідно, оминаючи комісійні збори.

Бінанс надає для торгівлі власну зручну платформу на базі TradingView. Рахунок можна поповнювати за допомогою будь-якої кредитної картки в євро, доларах чи іншій фіатній валюті та криптовалюті. Binance підтримує практично всі популярні платіжні системи. Щоб розпочати торгівлю на біржі, достатньо мінімального депозиту всього в $1, і цей вхідний поріг є одним з найнижчих на ринку.

Інші криптовалютні біржі, рекомендовані TU

Бінанс з усіма своїми позитивними якостями не є еталонною біржею — є й користувачі, яким не підходять її умови. Щоб полегшити криптотрейдерам завдання з аналізу та вибору платформи для торгівлі криптовалютою, фінансові аналітики Traders Union розповіли, які ще криптобіржі заслуговують на увагу. До рейтингу, опублікованого експертами, крім Бінанс, увійшли ще 19 компаній. Трійку лідерів представляють:

ByBit. Надійна біржа, що пропонує 107 криптовалют на вибір, з розвиненою реферальною програмою та кредитним плечем до 1:100.

OKX (або Okex). На платформі торгуються понад 400 пар, у тому числі крипто-фіат. Доступні депозити з дебетових карток (Visa, MC), банківських рахунків, крипто- та електронних гаманців. Є спотова та маржинальна торгівля, ф'ючерси, безстрокові свопи, опціони, DEX. Пропонується чотири інвестиційні рішення з гнучкими періодами.

KuCoin. Біржа із зручним інтуїтивним інтерфейсом, десятками криптовалют, включаючи найпопулярніші (Bitcoin, Ethereum, Tether), та власним торговим терміналом, що включає базову аналітику, індикатори та графіки.

Також аналітики TU порадили трейдерам звернути увагу на такі біржі, як BitGet, XT.com, Yobit, WhiteBit та інші. Ознайомитись із докладним рейтингом можна на офіційному сайті Traders Union.